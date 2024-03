La terza edizione del BTP Valore è stata da record: raccolti 18,31 miliardi di euro in cinque giorni (dal 26 febbraio al 1° marzo 2024). Superate le due precedenti emissioni:

18,19 miliardi totalizzati a giugno 2023 dal primo BTP Valore;

17,19 miliardi complessivi a ottobre 2023 con il secondo BTP Valore.

Per chi non ha scelto il BTP Valore e sia alla ricerca di un investimento altrettanto sicuro per far crescere la propria liquidità parcheggiata sul conto corrente, ci sono i conti deposito. Con il comparatore di SOStariffe.it, è possibile trovare le offerte più vantaggiose tra i partner a marzo 2024. Clicca sul pulsante verde qui sotto, per una fotografia delle varie soluzioni proposte:

CONFRONTA I CONTI DEPOSITO »

BTP Valore 2024: raccolta record di 18,31 miliardi. Confermati i tassi

BTP VALORE 2024: CONTRATTI BTP VALORE: CONTROVALORE 1° giorno 210.825 contratti sottoscritti 6.441.342.000 € 2° giorno 165.636 contratti sottoscritti 4.611.410.000 € 3° giorno 131.708 contratti sottoscritti 3.603.363.000 € 4° giorno 92.009 contratti sottoscritti 2.288.615.000 € 5° giorno 56.191 contratti sottoscritti 1.371.694.000 € Totale 656.369 contratti sottoscritti 18.316.424.000 €

L’importo totale raccolto dal BTP Valore 2024 è stato di 18 miliardi e 316 milioni di euro a fronte di 656.369 contratti conclusi, con un taglio medio di 27.906 euro. Si tratta del risultato più elevato di sempre in termini di valore sottoscritto, ma anche per numero di contratti registrati in un singolo collocamento di titoli di Stato per i piccoli risparmiatori (retail), a cui è esclusivamente destinato il BTP Valore.

Nel dettaglio, dei 656.369 contratti conclusi sul MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) circa il 67% è stato di importo inferiore ai 20.000 euro, mentre se si considerano i contratti fino a 50.000 euro, si raggiunge circa il 91% del totale.

Intanto il ministero dell’Economia ha confermato i tassi di rendimento minimi annuali del BTP Valore 2024 che a questo punto diventano definitivi:

3,25% per il primo, secondo e terzo anno;

per il primo, secondo e terzo anno; 4% per il quarto, quinto e sesto anno.

Ai sottoscrittori che manterranno il BTP Valore per tutta la durata dei 6 anni (dal 5 marzo 2024 alla scadenza del 5 marzo 2030) sarà garantito anche un premio finale extra dello 0,7%.

Conto deposito: quanto rendono e quanto si guadagna a marzo 2024

CONTO DEPOSITO: VINCOLO E TASSO D’INTERESSE SIMULAZIONE DEL RENDIMENTO 12 mesi di vincolo

mesi di vincolo 4,25% di tasso di interesse lordo annuo

di tasso di interesse lordo annuo 3,15% di tasso di interesse netto 821,83 € è il guadagno netto su 27.906 € di investimento 24 mesi di vincolo

mesi di vincolo 4,75% di tasso di interesse lordo annuo

di tasso di interesse lordo annuo 3,52% di tasso di interesse netto 1.850,17 € è il guadagno netto su 27.906 € di investimento 60 mesi di vincolo

mesi di vincolo 4,75% di tasso di interesse lordo annuo

di tasso di interesse lordo annuo 3,52% di tasso di interesse netto 4.627,95 € è il guadagno netto su 27.906 € di investimento

Per chi non ha investito la propria liquidità ferma sul conto corrente nel BTP Valore 2024, c’è un altro investimento sicuro dietro l’angolo per far crescere i propri risparmi. Si tratta dei conti deposito che, oltre a essere per la maggior parte a zero spese di apertura e gestione, offrono rendimenti pari o superiori a quelli del buono del Tesoro poliennale e propongono maggiori opzioni di durata del vincolo.

Con un’inflazione che la BCE (Banca centrale europea) ha previsto al 2,3% nel 2024 in tutta l’Eurozona, Italia compresa, i tassi di interesse sui conti deposito, anche per vincoli di breve e media durata, sono vantaggiosi, considerato che arrivano fino a punte del 4,75% per investimenti di soli 24 mesi.

Con una simulazione eseguita l’8 marzo 2024, supponendo di investire in un conto deposito una somma di 27.906 euro, pari al taglio medio di un contratto sottoscritto con il BTP Valore 2024, ecco quali guadagni netti ci ha restituito il comparatore di SOStariffe.it che ha selezionato le migliori offerte tra i partner:

821,83 euro di guadagno netto con vincolo di 12 mesi , tasso del 4,25% lordo annuo (netto 3,15%);

di guadagno netto con vincolo di , tasso del lordo annuo (netto 3,15%); 1.850,17 euro di guadagno netto con vincolo di 24 mesi , tasso del 4,75% lordo annuo (netto 3,52%);

di guadagno netto con vincolo di , tasso del lordo annuo (netto 3,52%); 4.627,95 euro di guadagno netto con vincolo di 60 mesi, tasso del 4,75% lordo annuo (netto 3,52%);

Inoltre le banche aderiscono al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che garantisce fino a 100.000 euro per ogni deposito in caso di fallimento dell’istituto di credito.

Infine, occorre ricordare che i conti deposito sono sottoposti a una tassazione del 26%, più l’imposta di bollo annuale dello 0,2% dell’importo depositato.

Offerte in evidenza Cherry Vincolato Tasso netto: 4.50% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA