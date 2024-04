Scopri la promozione Crédit Agricole per i nuovi clienti: l’offerta di aprile 2024 prevede un conto corrente online a canone gratuito per 9 mesi (gratuito sempre per under 35), poi 2€/mese ma azzerabile, possibilità di ottenere buoni regalo Amazon.it fino a 250 euro e conto deposito vantaggioso.

La promozione Crédit Agricole per i nuovi clienti che aprono il conto corrente online prevede canone gratuito per 9 mesi, poi previsto un costo di 2 euro al mese, ma con possibilità di azzerarlo. Per gli under 35, invece, il conto è sempre gratuito. E Crédit Agricole ti offre anche la possibilità di ottenere buoni regalo Amazon.it fino a 250 euro. Cliccando sul pulsante verde, scopri qui sotto i dettagli e come aprire questo conto:

Oltre alla vantaggiosa proposta di Crédit Agricole, con il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it, puoi confrontare le migliori alternative tra i partner ad aprile 2024. Per una panoramica delle offerte, premi il bottone verde qui di seguito:

Promozione Crédit Agricole: conto corrente zero spese e buoni regalo Amazon

CONTO CORRENTE E BANCA PROMOZIONE DI APRILE 2024 DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto Crédit Agricole Online canone gratuito per i primi 9 mesi, poi 2€/mese, ma azzerabile soddisfacendo alcune condizioni

per i primi 9 mesi, poi 2€/mese, ma azzerabile soddisfacendo alcune condizioni per gli under 35 il canone del conto è sempre gratuito

il canone del conto è sempre fino a 150 € di buoni regalo Amazon.it invitando i tuoi amici ad aprire il conto

invitando i tuoi amici ad aprire il conto con apertura entro il 30/4/2024 fino a 100 € di buoni regalo Amazon.it se utilizzi la carta di debito VISA entro 60 giorni dalla data effettiva di apertura del conto carta di debito a canone gratuito per i primi 2 anni (poi 2 euro al mese)

prelievi di contanti gratuiti da ATM della banca

accredito di stipendio e pensione gratuiti

bonifico ordinario in area SEPA gratuito

possibilità di richiedere una carta di credito

Se sei un nuovo cliente che apre il conto corrente online di Crédit Agricole, i primi 9 mesi sono a canone zero. Poi è previsto un costo di 2 euro al mese, ma azzerabile con:

accredito dello stipendio o della pensione;

età di almeno un intestatario inferiore ai 35 anni;

patrimonio superiore a 5.000 euro;

deposito titoli e strumenti finanziari attivo.

Con apertura del conto entro il 30 aprile 2024 e inserendo il codice promozionale “VISA” e sottoscrivendo e utilizzando la carta di debito Crédit Agricole VISA, hai la possibilità di ricevere fino a 100 euro in buoni regalo Amazon.it. Ecco come:

effettua spese con importo totale tra 500 euro e 999,99 euro nei primi 60 giorni e puoi avere un buono Amazon da 50 euro ;

; esegui spese con importo totale superiore a 999,99 euro nei primi 60 giorni e puoi beneficiare di un buono Amazon da 100 euro.

Inoltre, come nuovo cliente puoi ottenere fino a 150 euro sempre di buoni regalo Amazon.it se inviti i tuoi amici (fino a un massimo di 6) a entrare in Crédit Agricole, aprendo il conto e usando la carta di debito.

Con possibilità di cointestarlo fino a massimo di due persone, il conto online di Crédit Agricole si contraddistingue per:

carta di debito Crédit Agricole Visa con canone gratuito per i primi 2 anni (poi 2 euro al mese) e collegamenti con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

con (poi 2 euro al mese) e collegamenti con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay; prelievi di contanti gratis da ATM della banca, da altra banca costo di 2,10 euro;

da ATM della banca, da altra banca costo di 2,10 euro; bonifico ordinario in area SEPA gratuito;

in area SEPA gratuito; accredito di stipendio e pensione gratuiti;

bonifico istantaneo in area SEPA, con commissione dello 0,05% dell’importo del bonifico (commissione minima di 0,90 euro);

domiciliazione bancaria delle utenze e abbonamenti gratuiti;

possibilità di richiedere una carta di credito di Crédit Agricole;

invio estratto conto e documenti online gratuito, mentre per la versione cartacea la commissione è di 0,85 euro;

pagamenti con l’App della banca in tempo reale e senza conoscere l’IBAN del tuo destinatario.

È vero che il conto corrente è 100% digitale, ma è altrettanto vero che come cliente hai a disposizione un consulente sia in filiale che a distanza in caso di necessità.

Promozione Crédit Agricole: tasso del 3,8% per 6 mesi di vincolo con il conto deposito

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI E SIMULAZIONE Conto deposito di Conto Crédit Agricole Online tasso di interesse in promozione fino al 9/4/2024 del 3,8% lordo

vincolo di 6 mesi

141 € di guadagno netto (esclusa l’imposta di bollo) con un investimento di 10.000 €

Aprendo il conto Crédit Agricole Online, puoi anche far fruttare la tua liquidità in eccesso con il conto deposito proposta dalla banca. L’offerta prevede:

3,8% lordo di tasso di interesse in promozione fino al 9 aprile 2024 ;

di tasso di interesse in promozione fino al ; 6 mesi di vincolo;

di vincolo; liquidazione degli interessi alla scadenza del vincolo;

zero spese di apertura, gestione e chiusura ;

; importo minimo 5.000 euro;

possibilità di aprire più conti deposito.

Se investi 10.000 euro il rendimento al netto della tassazione (26%), alla scadenza dei 6 mesi, è di 141 euro (esclusa imposta di bollo). Per aprire questo conto deposito, clicca sul link qui sotto:

Infine ricordiamo che, con il comparatore per conti deposito di SOStariffe.it, puoi confrontare le migliori offerte tra i partner per far crescere i tuoi risparmi.

