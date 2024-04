Incentivi auto ormai ai nastri di partenza. Il decreto per i nuovi contributi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti dovrebbe ricevere il semaforo verde nel giro di un mese, dopo il passaggio al Consiglio dei ministri e le verifiche della Corte dei Conti. Scopri le novità in arrivo, con le migliori offerte assicurazioni auto tra i partner di aprile 2024 su SOStariffe.it .

Il nuovo piano di incentivi auto è in dirittura d’arrivo. Dopo l’ok definitivo del Governo e l’esame della Corte dei Conti, nei primi giorni di maggio 2024, i contributi dovrebbero essere disponibili. Con una novità: l’acquisto di vetture green sarà legato al reddito. Tanto che gli sconti per comprare un’auto non inquinante dovrebbero salire fino a un massimo di 13.750 euro con ISEE inferiore ai 30.000 euro e rottamazione di un’auto Euro 2. Scopri le ultime novità sull’Ecobonus 2024 per le auto.

Incentivi auto: fondi per 950 milioni, più soldi per i veicoli elettrici

Il decreto che dà il via alla nuova campagna di Ecobonus 2024 per auto, moto e veicoli commerciali è all’esame finale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Stanziati fondi complessivi per 950 milioni di euro per incoraggiare gli italiani ad acquistare veicoli a basse emissioni inquinanti. Al segmento auto sono destinati 793 milioni di euro, di cui 240 milioni per le auto elettriche, con 35 milioni di euro in più rispetto ai precedenti finanziamenti. Oltre alle auto elettriche, gli stanziamenti dovrebbero essere così assegnati:

402 milioni di euro per le auto a basse emissioni inquinanti;

150 milioni di euro per i veicoli plug-in;

53 milioni di euro per i veicoli commerciali leggeri;

50 milioni di euro per il noleggio a lungo termine

32,5 milioni di euro per ciclomotori, motocicli, quadricicli;

20 milioni di euro per l’usato auto;

20 milioni di euro per i taxi;

10 milioni di euro per l’installazione sulle auto di impianti a GPL e metano.

Altre novità della campagna incentivi auto 2024 dovrebbero focalizzarsi sui seguenti tre cardini:

differenziazione dei contributi a seconda della classe di Euro della vettura rottamata (la fascia maggiore è per la rottamazione di auto Euro 0-2);

(la fascia maggiore è per la rottamazione di auto Euro 0-2); possibilità di rottamare anche le auto Euro 5 (ma solo nel caso dell’acquisto contestuale di auto elettriche o ibride plug-in);

(ma solo nel caso dell’acquisto contestuale di auto elettriche o ibride plug-in); maggiorazione del 25% dei contributi per i redditi più bassi (ISEE inferiore a 30.000 euro);

per i redditi più bassi (ISEE inferiore a 30.000 euro); incentivi per l’usato con rottamazione, fino a Euro 4, per i veicoli fino a 25.000 euro.

Incentivi auto: ecco come sarà il nuovo Ecobonus ad Aprile 2024

VEICOLO E ROTTAMAZIONE FASCIA EMISSIONE: 0-20 gr C0₂/km FASCIA EMISSIONE: 21-60 gr C0₂/km FASCIA EMISSIONE: 61-135 gr C0₂/km Senza rottamazione 6.000 €

7.500 € (con ISEE sotto 30.000 €) 4.000 €

5.000 € (con ISEE sotto 30mila €) zero € Rottamazione auto Euro 0, 1, 2 11.000 €

13.750 € (con ISEE sotto 30.000 €) 8.000 €

10.000 € (con ISEE sotto 30.000 €) 3.000 € Rottamazione auto Euro 3 10.000 €

12.500 € (con ISEE sotto 30.000 €) 6.000 €

7.500 € (con ISEE sotto 30.000 €) 2.000 € Rottamazione auto Euro 4 9.000 €

11.250 € (con ISEE sotto 30.000 €) 5.500 €

6.875 € (con ISEE sotto 30.000 €) 1.500 € Rottamazione auto Euro 5 0 €

8.000 € (con ISEE sotto 30.000 €) zero €

5.000 € (con ISEE sotto 30.000 €) zero €

A Palazzo Chigi stanno lavorando a una bozza del decreto che prevede tre fasce di emissione. Nello specifico:

0-20 g/km , alla quale appartengono le auto elettriche;

, alla quale appartengono le auto elettriche; 21-60 g/km , alla quale appartengono le auto ibride plug-in , cioè i veicoli con doppia alimentazione, sia termica che elettrica;

, alla quale appartengono le auto , cioè i veicoli con doppia alimentazione, sia termica che elettrica; 61-135 g/km, alla quale appartengono auto con motore a benzina, diesel, gas e ibrido (full e mild)

Il Governo, inoltre, conferma le ipotesi emerse nei mesi scorsi: 13.750 euro di bonus massimo se hai un ISEE inferiore a 30.000 euro annui. C’è poi da aggiungere che, stando alle indiscrezioni finora trapelate, sembra che gli incentivi per le auto elettriche andranno da un minimo di 6.000 euro (senza rottamazione) e arriveranno fino a 13.750 euro nel caso in cui si verifichino queste condizioni:

rottami un’auto fino a Euro 2;

hai un reddito ISEE sotto i 30.000 euro.

Il contributo per comprare un veicolo ibrido andrà invece da un minimo di 4.000 euro (senza rottamazione) a un massimo di 10.000 euro (con rottamazione fino a Euro 2 e ISEE sotto i 30.000 euro). Lo sconto per un’auto a basse emissioni spazierà tra i 1.500 euro e i 3.000 euro.