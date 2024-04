Scopri le migliori offerte Vodafone tutto compreso di aprile per chi è già cliente. Tra i vantaggi c'è uno sconto sulla rete fissa e anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM

Vodafone è alla costante ricerca di nuovi clienti di telefonia mobile ma non dimenticare di premiare la fedeltà di chi fa già parte della sua famiglia. Se siete tra coloro che hanno una SIM dell’operatore ma non sono ancora passati al 5G, ad esempio, potete trovare offerte 5G per navigare alla massima velocità sulla rete di ultima generazione a partire da 9,99 euro al mese.

Con le offerte Vodafone tutto compreso potete poi accedere ai premi e regali di Vodafone Happy. Basta raccogliere “sorrisi” per vincere smartphone, smart TV, GoPro e persino uno scooter Piaggio. Ogni settimana, poi, c’è un regalo sicuro. Ci sono poi altri vantaggi interessanti come uno sconto sulla rete fissa o Giga illimitati in 5G per tutta la famiglia.

Offerte Vodafone tutto compreso per già clienti di aprile 2024

Le offerte mobile per già clienti di Vodafone Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Family+ (solo clienti fisso) minuti, SMS e Giga illimitati in 5G 9,99 €/mese Infinito minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 1 GB e 200 minuti in roaming) 24,99 €/mese Infinito Black Edition minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 5 GB e 500 minuti in roaming) 39,99 €/mese

Una delle offerte Vodafone tutto compreso per chi è già cliente dell’operatore per la rete fissa è sicuramente Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità. Il prezzo è di 9,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis se la si acquista online. La Giga Network 5G oggi raggiunge tutte le principali città italiane come Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Verona e altre. Con adeguata copertura è possibile navigare anche fino a 2 Gbps in download.

Chi invece è già cliente di Vodafone per la telefonia mobile può scegliere tra le offerte della famiglia Infinito con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G anche alla massima velocità a partire da 24,99 euro al mese con Smart Pay, ovvero il pagamento automatico su conto corrente o carta di credito. Le tariffe includono anche un mese di Rete Sicura per la protezione di tutti i dispositivi connessi, che poi si disattiva in automatico nel caso in cui non venga rinnovato. Il contributo per l’attivazione è di 22,50 euro.

Il vantaggio di scegliere Smart Pay, oltre a quello di non dover più acquistare una ricarica manuale, è quello di avere incluso anche Vodafone Club+. Il programma fedeltà per i clienti dell’operatore ogni mese vi regala vantaggi come buoni carburante, due biglietti per il cinema al prezzo di uno oltre a sconti e promozioni sui prodotti e servizi dei partner di Vodafone.

Per confrontare le offerte Vodafone tutto compreso con quelle di altri gestori potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Vi basteranno pochi clic per costruire il vostro personale profilo di consumo medio e trovare così l’offerta più economica in base alle vostre specifiche esigenze. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Offerte Vodafone tutto compreso con smartphone a rate di aprile 2024

Smartphone disponibili Prezzo a rate con Vodafone Prezzo di mercato iPhone 15 a partire da 33,99 €/mese per 24 rate

per 24 rate 99,99 € di anticipo

98,24 euro di risparmio

a partire da 20,60 €/mese per 48 rate con Vodafone Smartphone Easy 989,99 € iPhone 15 Plus a partire da 39,99 €/mese per 24 rate con Family+

per 24 rate con 99,99 € di anticipo

103,25 euro di risparmio 1.139,99 € iPhone 15 Pro a partire da 39,99 €/mese per 24 rate con Family+

per 24 rate con 199,99 € di anticipo

114,24 euro di risparmio 1.249,99 € iPhone 15 Pro Max a partire da 44,99 €/mese per 24 rate con Family+

per 24 rate con 299,99 € di anticipo

144,24 euro di risparmio 1.499,99 € Samsung Galaxy S24 a partire da 25,99 €/mese per 24 mesi

99,99 € di anticipo

di anticipo fino a 205 € di risparmio a partire da 929,90 € Samsung Galaxy S24+ a partire da 35,99 €/mese per 24 mesi

99,99 € di anticipo

di anticipo fino a 225 € di risparmio a partire da 1.189,90 € Samsung Galaxy S24 Ultra a partire da 41,99 €/mese per 24 mesi

99,99 € di anticipo

di anticipo fino a 391 € di risparmio a partire da 1.499,90 €

Alle offerte Vodafone tutto compreso si può anche abbinare l’acquisto a rate di un telefono. Le offerte telefono incluso dell’operatore si possono attualmente attivare solo in negozio e prevedono una rateizzazione di 24 mesi oltre al pagamento di un anticipo, che dipende dal modello e dal taglio di memoria del dispositivo e dalla promozione a cui viene associato. Vodafone richiede anche un contributo per l’attivazione delle rate di 9,99 euro una tantum. La spedizione è gratuita ed è prevista dal lunedì al venerdì. Riceverete il vostro telefono entro pochi giorni lavorativi.

Il servizio Vodafone Smart Change vi consente, dando in permuta un vecchio cellulare, di scegliere se ricevere un accredito direttamente sul conto corrente pari alla valutazione del dispositivo fatto dall’operatore o uno sconto sulle rate per acquistare un nuovo smartphone. Nel caso in cui abbiate attivato Smart Pay sulla vostra offerta mobile, c’è poi la possibilità di accedere al servizio Vodafone Smartphone Easy Special Edition per il pagamento con un finanziamento senza anticipo (salvo approvazione, invece di TAN 13,90% e TAEG 18,27%) e rateizzazione in 48 mesi.

In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore, dovrete comunque corrispondere a Vodafone tutte le rate residue, anche continuando con la stessa rateizzazione e metodo di pagamento. Entro 14 giorni dalla consegna, invece, si può esercitare il diritto di ripensamento e riconsegnare il dispositivo all’operatore senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori contenuti nella confezione.

Come avere la fibra a prezzo scontato per i già clienti mobile ad aprile 2024

Internet Unlimited Caratteristiche Navigazione fino a 2,5 Gbps in FTTH Chiamate illimitate Prezzo mensile 24,90 €/mese

22,90 €/mese per i già clienti mobile Attivazione Gratis acquistandola online

Attivando una qualsiasi delle offerte Vodafone tutto compreso avrete anche la possibilità di accedere a uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta Internet casa dell’operatore. Con Vodafone avrete una connessione senza limiti in fibra FTTH (Fiber to the Home) per navigare alla massima velocità in tutte le più importanti città italiane. La latenza minima, ovvero il tempo di risposta della rete, garantisce un segnale sempre stabile. Tale caratteristica rende quindi la fibra di Vodafone perfetta per giocare online, lavorare da remoto o guardare film e serie TV in streaming anche in 4K. Per sapere se siete raggiunti dalla fibra, potete verificare gratis la copertura con SOStariffe.it.

Internet Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate)

Il prezzo è di 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese, o 22,90 euro al mese per chi è già cliente mobile. Il contributo per l”attivazione è gratis con acquisto online, invece di 39,90 euro.

I clienti di Vodafone per il mobile e rate fissa possono poi avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi con l’attivazione di Infinito Insieme. Per il pagamento è disponibile la domiciliazione in bolletta o addebito su borsellino, carta di credito e conto corrente.

