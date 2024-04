Il mese di aprile inizia con diverse novità per Iliad. L'operatore di telefonia mobile ha rinnovato la sua gamma di offerte con il lancio della nuova Giga 120 , tariffa da 7,99 euro al mese che rappresenta la nuova opzione per gli utenti che intendono passare a Iliad spendendo poco. Da notare anche uno sconto sugli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max .

È un buon momento per passare a Iliad: l’operatore ha rinnovato il suo listino di offerte con diverse novità per iniziare il mese di aprile. Tra le novità principali c’è il debutto della nuova tariffa Giga 120, già attivabile tramite il sito dell’operatore. Per i clienti Iliad (o per chi passa all’operatore) c’è la possibilità di acquistare un nuovo iPhone 15 Pro oppure un iPhone 15 Pro Max a prezzo scontato.

Nuove offerte Iliad di aprile 2024: c’è Giga 120

3 COSE DA SAPERE PRIMA DI PASSARE A ILIAD 1. Tutte le offerte sono disponibili senza vincoli e costi nascosti 2. Le offerte Iliad sono attivabili con o senza portabilità del numero 3. Attivando un’offerta da almeno 9,99 euro al mese è possibile ottenere uno sconto di 5 euro sulla fibra iliad

La gamma di offerte Iliad ora comprende Giga 120. La tariffa in questione mette a disposizione dei nuovi clienti minuti ed SMS illimitati, verso tutti in Italia, oltre a chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali. Per quanto riguarda il traffico dati, inoltre, è possibile sfruttare 120 GB in 4G/4G+.

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese, con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Giga 120 è attivabile da tutti i nuovi clienti, richiedendo la portabilità da un altro operatore (senza vincoli sull’operatore di provenienza) oppure richiedendo un nuovo numero di cellulare. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Chi cerca un’offerta più completa, invece, può puntare su Giga 180. L’offerta in questione mette a disposizione minuti ed SMS illimitati oltre a 180 GB in 4G e 5G. Anche in questo caso ci sono le chiamate illimitate dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali a completare i vantaggi a disposizione degli utenti.

Giga 180 ha un costo di 9,99 euro al mese, con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è disponibile con o senza portabilità del numero. Per attivare la tariffa, l’unica che include il 5G con Iliad, è sufficiente seguire il link qui di sotto e seguire la procedura di attivazione online.

Sconti per gli iPhone 15 con Iliad

I clienti Iliad hanno la possibilità di acquistare un nuovo smartphone della gamma iPhone 15. Da questa settimana, è disponibile uno sconto di 112 euro per l’acquisto in un’unica soluzione di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. I nuovi prezzi sono:

iPhone 15 Pro 128 GB a 1.127 euro invece di 1.239 euro

a 1.127 euro invece di 1.239 euro iPhone 15 Pro Max 256 GB a 1.377 euro invece di 1.489 euro

Gli sconti sono validi anche per gli altri tagli di memoria (256 GB, 512 GB e 1 TB per iPhone 15 Pro e 512 GB e 1 TB per iPhone 15 Pro Max). Da notare, inoltre, che, come a marzo, è sempre disponibile uno sconto di 100 euro sugli iPhone 15 e iPhone 15 Plus (anche in questo caso per tutti i tagli di memoria disponibili).

I clienti Iliad, inoltre, hanno la possibilità di acquistare un nuovo iPhone 15 a rate. In questo caso, le offerte sono due. È possibile scegliere il finanziamento Findomestic, con possibilità di optare per l’acquisto in 12 o 24 rate, sempre con anticipo zero. In alternativa, c’è il finanziamento Younited, con possibilità di scegliere tra 12 e 20 rate e di ottenere uno sconto sulla rata con il trade-in di un usato e/o impegnandosi alla restituzione del dispositivo alla fine del pagamento rateale.

