ARERA ha appena annunciato una proroga per la data di attivazione del Servizio a Tutele Graduali. Il nuovo regime transitorio riservato ai clienti domestici non vulnerabili ancora in Tutela, per quanto riguarda l'energia elettrica, non partirà più a inizio aprile. La nuova data di partenza è fissata per il prossimo 1° luglio 2024. Questa scelta comporterà una proroga della fine del mercato tutelato per l'energia elettrica.

Continua la lunga strada verso la fine del mercato tutelato: ARERA, infatti, ha appena annunciato una nuova modifica dei piani per lo stop della Maggior Tutela per l’energia elettrica con l’arrivo di una proroga per la data di partenza del Servizio a Tutele Graduali (STG).

Il regime transitorio a cui accederanno tutti i clienti domestici non vulnerabili non partirà più il prossimo 1° aprile 2024. L’Autorità, che nei giorni scorsi aveva annunciato il posticipo delle aste per la scelta dei fornitori del STG, ha confermato uno slittamento di tre mesi per la partenza del servizio che, quindi, sarà attivo dal 1° luglio 2024.

In ogni caso, chi è ancora in Tutela può passare subito al Mercato Libero, anticipano la fine del regime tutelato e la partenza del regime transitorio. Il passaggio è sempre gratuito e avviene senza interruzioni della fornitura. Per individuare l’offerta giusta è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it, accessibile qui di sotto.

Basta indicare una stima del proprio consumo annuo (il dato è riportato sull’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore) per accedere a una panoramica delle migliori tariffe disponibili sul Mercato Libero in questo momento. Per assistenza nella scelta è possibile chiamare al numero 02 5005 111 per ottenere il supporto di un consulente qualificato di SOStariffe.it.

Posticipata la partenza del Servizio a Tutele Graduali

3 COSE DA SAPERE SUL NUOVO ANNUNCIO DI ARERA 1. Il Servizio a Tutele Graduali partirà il prossimo 1° luglio 2024 e non più il 1° aprile 2024 2. Di conseguenza, il mercato tutelato per la luce continuerà fino a fine giugno 2024 3. Non cambia nulla per il gas: lo stop al mercato tutelato per i clienti domestici è programmato per gennaio 2024

L’annuncio di ARERA, arrivato in queste ore, cambia le date di fine Tutela e della conseguente partenza del Servizio a Tutele Graduali. Come sottolineato in apertura, la partenza del regime transitorio slitta di tre mesi, dal 1° aprile 2024 al prossimo 1° luglio 2024. Le aste per la scelta dei fornitori che gestiranno il servizio, invece, si svolgeranno il prossimo 10 gennaio 2024.

Il provvedimento riguarda tutti i clienti domestici non vulnerabili che sono ancora in regime di Tutela. Per effetto dello slittamento della partenza del STG, quindi, ci sarà una conseguente proroga del mercato tutelato che continuerà fino alla fine del prossimo mese di giugno, senza sostanziali variazioni rispetto all’attuale sistema di fornitura. In questo modo, per gli utenti finali ci sarà più tempo per scegliere il nuovo fornitore.

Il Servizio a Tutele Graduali sarà attivo fino al 31 marzo 2027. I clienti domestici non vulnerabili che non avranno scelto un fornitore del Mercato Libero entro la fine del prossimo mese di giugno passeranno al nuovo STG. Da notare, in ogni caso, che, sia prima che dopo la partenza del nuovo regime transitorio, sarà possibile passare gratuitamente al Mercato Libero, scegliendo una delle tariffe disponibili.

Il servizio di Tutela continuerà, anche dopo il mese di giugno, per i clienti vulnerabili. Rientrano in questa definizione tutti i clienti domestici per cui è valida almeno una di queste condizioni:

si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio percettori di bonus)

versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica (oppure presso i quali sono presenti persone in tali condizioni)

sono soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92

hanno un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi

hanno un’utenza in un’isola minore non interconnessa

hanno un’età superiore ai 75 anni

Tutto confermato per la fine della Maggior Tutela per il gas

A differenza dell’energia elettrica, per il gas naturale non cambia nulla. Lo stop alla fine del regime tutelato è fissato per gennaio 2024. Dal mese prossimo, quindi, le forniture di gas naturale non potranno più beneficiare del regime agevolato.

Non sono previste proroghe (al netto della possibilità per i clienti vulnerabili di continuare a usufruire del servizio tutelato) anche perché, in questo caso, non è prevista la partenza di un regime transitorio analogo al Servizio a Tutele Graduali.

I clienti domestici non vulnerabili che non avranno scelto un nuovo fornitore di gas naturale del Mercato Libero, infatti, resteranno con il fornitore attuale ma le condizioni contrattuali e tariffarie del servizio cambieranno, con il passaggio a una tariffa del Mercato Libero.

Anche in questo caso ci sarà la possibilità di cambiare fornitore e scegliere una tariffa più conveniente, in modo gratuito e in qualsiasi momento. La scelta può avvenire tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte gas, inserendo una stima del proprio consumo annuo per accedere alla comparazione delle offerte.

