Mutui prima casa under 36: il governo ha prorogato al 31 dicembre 2023 la possibilità di richiedere l'accesso alle garanzie statali per l’acquisto dell’abitazione principale. L’agevolazione è rivolta ai giovani con ISEE fino a 40 mila euro . Scopri le novità di ottobre 2023 e come trovare il mutuo più vantaggioso con SOStariffe.it .

L’agevolazione sui mutui prima casa under 36 è stata allungata di tre mesi (fino al 31 dicembre 2023). Il Consiglio dei ministri ha esteso fino all’80% della quota capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e delle giovani coppie con ISEE non superiore a 40 mila euro annui. La misura è contenuta nel decreto legge in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali approvato dall’esecutivo guidato dalla premier Giorgia Meloni.

Mutui prima casa under 36: garanzia all’80% estesa sino a fine dicembre 2023

LE DOMANDE LE RISPOSTE Quali novità ci sono a ottobre 2023 per l’acquisto della prima casa per giovani under 36? È stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 la garanzia massima dell’80% sulla quota capitale dei mutui In che cosa consiste l’estensione di tre mesi della garanzia? Lo Stato offre garanzie alle banche e alle società finanziarie che concedono mutui di importo fino a un massimo dell’80% del prezzo d’acquisto, con un valore dell’immobile che non deve superare i 250 mila euro A chi si rivolge in particolare questa norma? A giovani under 36 con ISEE inferiore ai 40mila euro e a giovani coppie

Contenuto nel Decreto Energia varato dal governo (una serie di norme in materia energetica e interventi per sostenere il potere di acquisto e il risparmio delle famiglie), il nuovo provvedimento allunga l’efficacia dell’agevolazione di altri tre mesi esattamente fino al 31 dicembre 2023.

Il mutuo per i giovani under 36 sulla prima casa prevede un bonus con una serie di agevolazioni fiscali di accesso al credito che incentivano l’acquisto (sia per i single che per le coppie) dell’immobile che diverrà l’abitazione principale.

Infatti, lo Stato mette a disposizione di banche e società finanziarie garanzie per mutui fino all’80% del prezzo d’acquisto, anche se il valore dell’immobile non deve superare i 250 mila euro (anche con ristrutturazione e riqualificazione).

In particolare, questa agevolazione si rivolge a:

giovani di età inferiore ai 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro annui;

giovani coppie;

nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;

conduttori di alloggi IACP.

Mutui prima casa per under 36: cos’è e come funziona a ottobre 2023

La finalità del bonus mutui prima casa under 36 è chiara: permettere ai giovani di acquistare la prima casa con il minimo apporto di denaro.

Il Fondo di garanzia prima casa under 36 è un’agevolazione particolarmente importante soprattutto in questi ultimi mesi in cui la BCE ha deciso per il decimo rialzo consecutivo dei tassi, innescando una serie di effetti a catena sull’economia, i mercati e la vita quotidiana delle famiglie, a cominciare da un rincaro delle rate dei mutui a tasso variabile.

Per quanto concerne l’immobile per il quale si richiede di poter beneficiare della misura, esso deve soddisfare questi requisiti:

essere l’abitazione principale;

trovarsi sul territorio nazionale;

non essere classificato come “immobile di lusso” sulla base del decreto del Ministero dei lavori pubblici;

non rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (case signorili, ville, castelli e palazzi).

Sono previste invece le seguenti agevolazioni fiscali:

l’esenzione dall’imposta di registro;

l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale;

la riduzione del 50% sugli onorari notarili;

il credito d’imposta (sugli atti soggetti ad IVA) pari all’IVA corrisposta, che poi potrà essere portato in diminuzione sui redditi delle persone fisiche, così come sulle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023.

