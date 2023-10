Su SOStariffe.it tutto quello che c’è da sapere sulla soglia reddituale che dà accesso ai bonus luce e gas , lo sconto in bolletta per famiglie a più basso reddito. Oltre a un focus su come trovare le migliori offerte luce e gas del Mercato Libero a ottobre 2023 .

Il limite ISEE per beneficiare del bonus bollette, l’agevolazione statale che aiuta le famiglie più vulnerabili a fronteggiare il pagamento delle spese di energia e metano, è stato innalzato per tutto il 2023, così da garantire una maggior rete di protezione a tutela dei clienti domestici a più basso reddito.

Prima di passare sotto la lente d'ingrandimento il limite ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per l'accesso ai bonus luce e gas, gli esperti di SOStariffe.it ricordano che gli aiuti statali non bastano ad alleggerire le bollette. Per tenere sotto controllo i costi di elettricità e metano occorre ridurre quanto più possibile il costo della materia prima (costo kWh e costo metano al metro cubo), che rappresenta la voce più cospicua della bolletta.

Questo tool consente ai clienti domestici di confrontare le offerte luce e gas proposte dai gestori energetici a ottobre 2023 sulla base del consumo annuale di energia e metano della propria famiglia. Per inserire questa informazione nel comparatore, basta reperirla nell’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore, oppure calcolarla attraverso i filtri integrati nel comparatore stesso. Una volta che si ha a disposizione questo dato, basta inserirlo nell’apposita maschera del tool di SOStariffe.it.

Limite ISEE bonus bollette: le soglie a Ottobre 2023

LIMITE ISEE CARATTERISTICHE Famiglie con ISEE inferiore a 9.530 euro annui L’importo del bonus bollette sarà erogato al 100% Famiglie con ISEE inferiore a 15 mila euro annui Il bonus sarà erogato all’80% dell’assegno ordinario Famiglie numerose con ISEE inferiore a 30mila euro annui Si tratta di famiglie con almeno 4 figli a carico

Qual è il limite ISEE per l’accesso al bonus bollette? A ottobre 2023 (e fino al 31 dicembre 2023) hanno diritto ai bonus luce e gas per disagio economico:

i nuclei familiari (con meno di 4 figli) con indicatore ISEE inferiore a 15.000 euro ;

; le famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico) con indicatore ISEE inferiore a 30.000 euro ;

(con almeno 4 figli a carico) con indicatore ISEE ; i titolari di reddito o pensione di cittadinanza.

È però bene segnalare che le famiglie con meno di 4 figli e con ISEE inferiore a 15mila euro riceveranno uno importo differenziato sulla base di:

le famiglie con ISEE inferiore ai 9.530 euro otterranno lo sconto sulle bollette di luce e gas al 100% dell’importo previsto dai bonus;

otterranno lo sconto sulle bollette di luce e gas al previsto dai bonus; le famiglie con ISEE compreso tra 9.530 euro e 15.000 euro incasseranno il bonus ridotto all’80% dell’importo ordinario.

Ricordiamo che i bonus luce e gas per disagio economico sono riconosciuti sulla base dell’ISEE, mentre il bonus elettrico per disagio fisico è erogato indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente. Infatti, per beneficiare delle riduzioni in bolletta per disagio fisico, è necessario presentare un’apposita domanda ai Comuni o ai CAF abilitati. Nella documentazione richiesta dovrà figurare, tra l’altro, un certificato ASL che attesti:

la situazione di grave condizione di salute;

la necessità di utilizzare apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;

il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;

l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata.

Decreto Energia: le novità sul bonus bollette a Ottobre 2023

L’ultimo decreto Energia, varato dal Consiglio dei ministri il 25 settembre 2023, ha confermato la proroga del potenziamento dei bonus luce e gas sino al 31 dicembre 2023. Questo significa che, anche nel quarto trimestre 2023, l’assegno ordinario sarà affiancato da un bonus straordinario (o integrativo) che aumenterà l’importo del bonus stesso, così da mitigare l’impatto delle spese in bolletta.

ARERA, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, non ha ancora pubblicato sul suo sito gli importi dei bonus luce e gas (comprensivi dell’assegno ordinario e del bonus straordinario) nel quarto trimestre 2023. Chi volesse conoscere gli importi validi per il terzo trimestre 2023 (1° luglio – 30 settembre 2023) può leggere l’approfondimento al link di seguito, dove sono elencati gli importi complessivi del bonus bollette per i tre mesi precedenti.

Oltre alla proroga del potenziamento del bonus bollette, il decreto Energia ha confermato l’azzeramento degli oneri di sistema per il gas, così come il taglio al 5% per l’IVA sul gas. Ricordiamo che, per quanto riguarda l’energia elettrica, gli oneri generali di sistema sono stati reintrodotti in bolletta nell’aprile 2023.

