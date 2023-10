Con Octopus Energy, il passaggio dalla Maggior Tutela al Mercato Libero porta con sé vantaggi extra. Infatti, grazie alla promozione disponibile a ottobre 2023, i clienti domestici che dicano “addio” al regime Tutelato per affidarsi al brand dell’energia sostenibile nato nel Regno Unito nel 2016 e sbarcato in Italia nel 2022, riceveranno uno sconto di 40 euro nella prima bolletta utile.

Prima di tracciare un identikit delle offerte luce firmate Octopus Energy per la cui attivazione è previsto il benefit, ricordiamo che la cessazione del servizio della Maggior Tutela è fissato, a meno di rinvii dell’ultima ora, il 10 gennaio 2024. In vista di questo passaggio, i consumatori possono farsi un’idea delle soluzioni per illuminare e riscaldare casa proposte dai gestori energetici del Mercato Libero utilizzando il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas.

Questo strumento gratuito, intuitivo e facile da utilizzare permette ai clienti domestici di confrontare le offerte luce e gas della libera concorrenza sulla base dei consumi annui di energia e metano del proprio nucleo familiare. Questo dato può facilmente essere recuperato in una recente bolletta, oppure stimato attraverso i filtri integrati nel comparatore stesso. Una volta inserita tale informazione, il tool di SOStariffe.it restituirà all’utente una classifica delle offerte più vantaggiose per quel determinato fabbisogno, dando anche la possibilità di approdare direttamente sul sito del fornitore energetico scelto e procedere così con l’attivazione dell’offerta.

Octopus Energy: sconto di 40 euro per chi arriva dalla Maggior Tutela

PROMO OCTOPUS ENERGY: LE DOMANDE PROMO OCTOPUS ENERGY: LE RISPOSTE In che cosa consiste la promozione di Octopus Energy? In uno sconto di 40 euro in bolletta per chi attivi una delle offerte luce Octopus Energy provenendo dalla Maggior Tutela Lo sconto è cumulabile con altre promozioni? Sì, è cumulabile con altre promozioni e sconti Quali sono le offerte luce per cui vale la promozione? Octopus Flex Monoraria e Multioraria

Octopus Fissa 12 mesi

In vista dello stop al regime Tutelato, Octopus Energy ha lanciato una promozione che assicura uno sconto di 40 euro in bolletta per quanti, con un contratto ancora in Maggior Tutela, passino al Mercato Libero attivando una delle soluzioni della gamma luce Octopus a ottobre 2023.

Lo sconto, che sarà ricevuto nella prima bolletta utile, potrà essere cumulato con altre promozioni messe a punto dal brand dell’energia sostenibile. Un esempio? La promozione non preclude la possibilità di beneficiare dello sconto #Octofriends: per ogni amico portato in Octopus Energy si beneficerà di uno sconto di 20 euro in fattura; a sua volta ogni amico diventato cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, otterrà un bonus di 30 euro in bolletta.

Per chi si stia chiedendo come fare a sapere se la propria fornitura sia ancora servita dalla Maggior Tutela oppure sia già stata affidata a un fornitore del Mercato Libero, ecco la risposta: basterà consultare una delle ultime bollette (ecco come leggere la bolletta della luce). Nei dati di fornitura, riportati nella prima o nella seconda pagina della fattura, si potrà individuare la voce “tipologia di mercato” con l’indicazione “Mercato Libero” o “Mercato Tutelato”.

Le offerte luce di Octopus Energy attivabili a ottobre 2023

NOME OFFERTA TIPOLOGIA DI TARIFFA PREZZO LUCE SPESA IN BOLLETTA Octopus Flex Monoraria offerta a prezzo indicizzato 0,1278 €/kWh 68,57 €/mese Octopus Fissa 12 Mesi offerta a prezzo bloccato 0,1740 €/kWh 71,74 €/mese

Di seguito scattiamo una fotografia delle offerte luce di Octopus Energy attivabili a ottobre 2023 e per le quali è possibile ottenere lo sconto di 40 euro in bolletta.

Il brand dell’energia sostenibile ha messo a punto una gamma di offerte luce 100% green che propongono sia tariffe a prezzo indicizzato, sia tariffe a prezzo fisso. Le prime consentono l’accesso a un prezzo più basso, nel breve periodo, grazie alla possibilità di sfruttare il prezzo dell’energia all’ingrosso (collegato all’indice PUN per l’energia elettrica, aggiornato mensilmente). Con le tariffe a prezzo fisso, invece, è possibile ripararsi da eventuali nuove “fiammate” dei beni energetici.

Octopus Flex Monoraria

L’offerta Octopus Flex Monoraria ha le seguenti caratteristiche:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,016 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile pari a 6,50 euro a copertura dei costi di commercializzazione (quindi slegato dai consumi);

a copertura dei costi di commercializzazione (quindi slegato dai consumi); tariffazione monoraria: il costo dell’energia elettrica è indipendente dall’orario di utilizzo.

Attivare Octopus Flex monoraria si tradurrebbe in una spesa mensile di 68,57 euro in bolletta per la “famiglia tipo” (2.700 kWh di energia consumati all’anno). Per saperne di più, ecco il link di riferimento:

Octopus Energy propone anche Octopus Flex in versione Multioraria: in questo caso, l’energia elettrica costa meno in determinate fasce orarie, come la sera e nei fine settimana. Questa offerta avrebbe invece un impatto pari a 69,71 euro al mese sul budget della “famiglia tipo”. Clicca al link di seguito per ulteriori dettagli:

Octopus Fissa 12 mesi

L’offerta luce a prezzo fisso di Octopus Energy si caratterizza per:

prezzo bloccato per 12 mesi: 0,1740 €/kWh ;

; 6,50 euro al mese a copertura dei costi di commercializzazione e vendita (78 euro all’anno);

a copertura dei costi di commercializzazione e vendita (78 euro all’anno); assistenza telefonica ai clienti con un tempo di attesa inferiore ai 2 minuti;

energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

La “famiglia tipo” che scegliesse Octopus Fissa 12 mesi spenderebbe 71,74 euro al mese. Clicca al link di seguito per saperne di più o procedere con l’attivazione:

