Il carovita spinge molti consumatori a scegliere lo stesso fornitore per la telefonia mobile e per la propria offerta Internet Casa ma allo stesso tempo c’è una forte propensione a cercare nuove tecnologie di connessione, anche a fronte di una spesa mensile più alta. Questo è ciò che emerge dallo studio EY Decoding the digital home. La ricerca sulle connessioni Internet congiunte ha preso in esame 20mila famiglie in tutto il mondo, di cui ben 2.500 solo in Italia, per analizzare l’atteggiamento degli utenti nei confronti della tecnologia, media e telecomunicazioni.

Connessioni Internet congiunte: gli italiani le preferiscono. I dati di ottobre 2023

Come cambia la percezione degli italiani sui servizi di ICT I dettagli Cala la percezione del rapporto qualità prezzo tra gli italiani ma non per la rete fissa 62% è soddisfatto per il mobile contro il 65% del 2022

50% è soddisfatto per la rete fissa contro il 41% del 2022 Aumenta la disponibilità a pagare un prezzo alto per le nuove tecnologie 31% per un’offerta 5G (+7% rispetto al 2022)

32% per contenuti in 4K o Super HD (+6% rispetto al 2022)

41% per eventi sportivi in TV (+7% rispetto al 2022)

36% per un miglior servizio di assistenza clienti (+5% rispetto al 2022) Gli italiani chiedono una maggiore affidabilità della rete al proprio operatore 29% segnala problemi a connettersi da fisso (-4% rispetto al 2022 ma più alto della media globale del 26%)

(-4% rispetto al 2022 ma più alto della media globale del 26%) 36% segnala spesso problemi di connessione da mobile in casa (media globale al 29%)

38% chiede una rete più affidabile (33% in altri mercati analizzati)

Nonostante la preoccupazione dei consumatori per i rincari nel settore della connettività, stando ai dati di EY la situazione per le aziende nel settore dell’ICT non è poi così drammatica. La percezione del rapporto qualità prezzo per questi servizi è leggermente diminuita rispetto al 2022, in particolare per la telefonia mobile (62% nel 2023, in calo rispetto al 65% dell’anno scorso). Il 50% delle famiglie però ritiene che il proprio fornitore di banda larga fornisce un servizio di buon livello al giusto prezzo, in aumento rispetto al 41% del 2022.

Sale poi anno su anno anche la disponibilità a pagare un prezzo alto per nuove tecnologie:

“Nonostante il periodo di iperinflazione e il forte aumento del costo della vita, gli italiani si stanno dimostrando resilienti: meno di 1 consumatore su 5 sta cercando di ridurre la spesa in tecnologia, connettività e contenuti a favore di altre categorie di spesa. Tuttavia, oltre la metà delle famiglie italiane (60%) cerca di risparmiare facendo più confronti e comparazioni su connettività e contenuti, o tramite offerte congiunte. Cresce l’interesse verso i dispositivi di smart home e le esperienze immersive di realtà virtuale o aumentata, con una particolare attenzione da parte delle nuove generazioni (35%)“, spiega in una nota Irene Pipola, Italy TMT Leader di EY.

Quando gli italiani scelgono un’offerta Internet Casa guardano sempre come prima cosa ai parametri che riguardano le prestazioni di rete:

velocità garantita (46% media globale – 48% in Italia)

copertura (39% media globale – 43% in Italia)

trasparenza dei prezzi (40% media globale – 46% in Italia)

Il 29% delle famiglie lamenta però di aver avuto problemi di affidabilità per la propria connessione Internet, in calo rispetto al 34% dell’anno scorso ma comunque più alto rispetto alla media globale che arriva al 26%. Allo stesso tempo però il 36% del campione riscontra di avere spesso problemi a connettersi alla rete mobile in casa (media globale al 29%). Non è quindi un caso che gli utenti vogliano soprattutto una maggiore affidabilità della rete dal proprio operatore (38% contro il 33% negli altri mercati analizzati).

Le migliori offerte convergenti di ottobre 2023

Le migliori offerte mobile + fisso Velocità di connessione Chiamate da fisso Costo mensile IliadBox di Iliad fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON illimitate 19,99 €/mese per sempre con attiva un’offerta mobile da 9,99 €/mese e pagamento automatico Fastweb Casa Light fino a 2,5 Gbps in download in FTTH a consumo 22,95 €/mese con attiva Fastweb Mobile Full Super Fibra di WindTre fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate 22,99 €/mese con attiva un’offerta mobile TIM WiFi Power Smart fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate (solo con acquisto online) 24,99 €/mese con attiva un’offerta mobile Ultrainternet Fibra + Mobile Smart 50 Top di Tiscali fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate 29,99 €/mese (SIM + fisso)

La convenienza di un’offerta per le connessioni Internet congiunte sta nel fatto che si possono avere in un solo pacchetto una connessione ad alta velocità anche in fibra FTTH (Fiber to the Home) insieme a un piano mobile a un prezzo più basso rispetto all’attivazione dei singoli servizi. Altri operatori invece offrono a chi attiva una SIM per il cellulare uno sconto sulla rete fissa. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it per avere la certezza di disporre della migliore tipologia di connessione disponibile al vostro indirizzo.

IliadBox

navigazione illimitata in FTTH fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet) sulla rete FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload su quella FTTH GPON

chiamate illimitate fissi e mobili in Italia e 60 destinazioni all’estero

attivazione inclusa

modem IliadBox con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito

L’offerta di Iliad costa 19,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre, invece di 24,99 euro al mese, se si attiva una SIM mobile da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro una tantum. Si possono aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender per potenziare il segnale a 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo e l’antivirus McAfee Multi Access 2,99 euro al mese.

Oggi per avere lo sconto di 5 euro al mese sulla rete fissa di Iliad potete attivare Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 5G per navigare alla massima velocità in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia a 9,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Avete inclusi anche 10 GB per navigare in roaming in Ue. L’offerta di Iliad non prevede vincoli né costi nascosti. Sono quindi previsti tutti i servizi di base e se non soddisfatti potete disattivarla in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Se preferite un’eSIM potete averla a 9,99 euro richiedendola anche online.

Fastweb Casa Light

navigazione illimitata in FTTH fino a 2,5 Gbps in download

chiamate a 16 cent al minuto + 16 cent di scatto alla risposta

modem FASTGate incluso

attivazione inclusa

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa si attiva contestualmente Fastweb Mobile Full costa 22,95 euro al mese senza vincoli, invece di 27,95 euro al mese. L’operatore permette di provare la rete fissa per un mese e decidere poi se disattivarla senza costi aggiuntivi insieme al rimborso di tutte le spese sostenute.

Fastweb Mobile Full include minuti illimitati, 100 SMS e 200 GB in 5G a 9,95 euro al mese senza vincoli. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM o eSIM costano 10 euro. Nel primo caso la spedizione è gratuita. Sono inclusi anche 10 GB per navigare in roaming in Ue e FastwebUP Plus Mobile per scegliere ogni mese tra i seguenti vantaggi:

16 minuti gratis per utilizzare i monopattini elettrici Helbiz

5 euro di sconto su giochi, console, accessori, toys, merchandise e trading cards di Gamestop

un mese di abbonamento G+ a La Gazzetta dello Sport

Super fibra di WindTre

navigazione illimitata in FTTH fino a 2,5 Gbps in download

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 6 incluso

L’offerta di WindTre se si è già clienti mobile costa 22,99 euro al mese, invece di 26,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro o 49,99 euro per l’installazione nelle Aree Bianche.

I clienti fisso di WindTre hanno poi Giga illimitati fino a 3 SIM mobile della famiglia.

TIM WiFi Power Smart

navigazione illimitata in FTTH fino a 2,5 Gbps in download e fino a 1 Gbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate già inclusi nel prezzo)

TIM Navigazione Sicura

L’offerta di TIM per chi ha una SIM mobile con offerta da almeno 9,99 euro al mese è di 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online, invece di 30,90 euro al mese. L’attivazione è gratuita acquistandola entro il 30/9/23, invece di 39,90 euro. Se avete una vecchia ADSL e decidete di rottamarla insieme al modem avete un buono di 120 euro, suddivisi in 24 rate da 5 euro al mese, per passare alla fibra fino a 2,5 Gbps.

I clienti fisso di TIM possono attivare TIM 5G Power Famiglia con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB inclusi) a 9,99 euro al mese. Il primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Per avere Giga illimitati in 5G fino 6 SIM, anche se non intestate al titolare della connessione fissa, dovete attivare TIM Unica Power. L’offerta costa 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, ma se abbinate almeno 3 SIM entro il 28/10/23 il prezzo è azzerato.

Ultrainternet Fibra + Mobile Smart 50 Top di Tiscali

navigazione illimitata in FTTH fino a 2,5 Gbps in download

chiamate illimitate

modem Super Wi-Fi incluso

SIM con minuti e SMS illimitati + 50 GB in 4G

L’offerta di Tiscali costa 24,90 euro al mese più 5 euro al mese per la SIM mobile. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro.

