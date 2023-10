Dalla scorsa settimana Enel Fibra per le nuove attivazione ha introdotto il Bonus Formidabile, che sostituisce il precedente Sconto Benvenuto e consente di avere la rete fissa con Enel Energia a partire da 21,90 euro al mese. Rispetto al passato il Bonus Formidabile ha una durata di 24 mesi e prevede tre diversi livelli di sconti di entità crescente combinando tra loro le offerte Enel Fibra ottica e Luce & Gas.

Enel Fibra ottica: come funziona il Bonus Formidabile

I diversi Bonus Formidabile Come funzionano Bonus Formidabile Mono sconto di 102 €/anno per la fornitura luce e gas o 24 €/mese per la rete fissa per i nuovi clienti che attivano una delle offerte della Gamma Formidabile Bonus Formidabile Duo sconto di 138 €/anno su entrambe le forniture luce e gas (276 €/anno in totale) o 48 €/mese per la rete fissa per i nuovi clienti che attivano in contemporanea le offerte Formidabile Luce e Formidabile Gas Bonus Formidabile Trio sconto di 174 euro €/anno su entrambe le forniture luce e gas (348 €/anno in totale) e 60 €/mese per la rete fissa per i nuovi clienti che attivano in contemporanea le offerte per luce, gas e rete fissa

In precedenza per le offerte Enel Fibra con inclusa una connessione in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) ed Enel Naviga Smart per la rete in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) era presente il cosiddetto Sconto Benvenuto di 2 euro al mese per i primi 12 mesi. in questo modo le offerte Enel Fibra ottica per i nuovi clienti avevano un costo di 24,90 euro al mese per 12 mesi, poi si rinnovavano a 26,90 euro al mese.

Per i già clienti Enel Energia con attivo un contratto Luce & Gas erano invece disponibili le offerte Enel Fibra Premium per una connessione in FTTH e Enel Naviga Smart Premium per un collegamento in FTTC. Entrambe di base avevano un prezzo mensile scontato di 2 euro al mese a tempo indeterminato ma grazie allo Sconto Benvenuto il prezzo veniva ulteriormente ribassato a 22,90 euro al mese per 12 mesi, poi si rinnovavano a 24,90 euro al mese.

Dal 12/10/23 al posto dello Sconto Benvenuto è stato introdotto il nuovo Bonus Formidabile con uno sconto di 2 euro al mese per tutte le attivazioni e valido per 24 mesi. Sono poi previsti ulteriori sconti per chi attiva un contratto luce e/o gas con Enel Energia. Esistono tre livelli di Bonus Formidabile:

Mono con uno sconto di 102 euro all’anno per la fornitura luce e gas o 24 euro al mese per la rete fissa per i nuovi clienti che attivano una delle offerte della Gamma Formidabile

con uno sconto di per la fornitura o per la per i nuovi clienti che attivano una delle offerte della Gamma Formidabile Dual con uno sconto di 138 euro all’anno su entrambe le forniture luce e gas (276 euro all’anno in totale) o 48 euro al mese per la rete fissa per i nuovi clienti che attivano in contemporanea le offerte Formidabile Luce e Formidabile Gas

con uno sconto di su entrambe le forniture (276 euro all’anno in totale) o per la per i nuovi clienti che attivano in contemporanea le offerte e Trio con uno sconto di 174 euro all’anno su entrambe le forniture luce e gas e 60 euro al mese per la rete fissa per i nuovi clienti che attivano in contemporanea le offerte per luce, gas e rete fissa

In tutte i casi, sia per Enel Fibra ottica sia Luce & Gas, il Bonus Formidabile viene erogato ogni mese in bolletta per i primi 24 mesi di fornitura. In caso di recesso o cessazione di una o più forniture (Gas, Luce e rete fissa) il bonus passerà al livello precedente. Stando a quanto riportato sul sito ufficiale di Enel, il Bonus Formidabile sarà disponibile fino al 31/12/23, salvo cambiamenti, ma nei documenti di trasparenza tariffaria per le offerte di rete fissa viene indicata la scadenza dell’8/1/24.

Enel Fibra ottica: quanto costano le offerte fisso con il Bonus Formidabile

I dettagli sulle nuove offerte Formidabile di Enel Formidabile Fibra Formidabile Naviga Smart Qual è la velocità di navigazione? fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH fino a 300 Mbps in download e 30 Mbps in upload in FTTC Le chiamate sono incluse? no no Il modem è incluso? è incluso un modem Wi-Fi 6 e sistema Smart Home Homix di Enel X è incluso un modem Wi-Fi 6 e sistema Smart Home Homix di Enel X C’è un costo di attivazione? no no Quanto costa? 24,90 €/mese per 24 mesi o 22,90 €/mese con attivo contratto Luce o Gas o 21,90 €/mese con attivo un contratto Luce & Gas 24,90 €/mese per 24 mesi o 22,90 €/mese con attivo contratto Luce o Gas o 21,90 €/mese con attivo un contratto Luce & Gas

Le nuove offerte Formidabile permettono di abbinare alla rete fissa anche la fornitura di energia a prezzi convenienti. Per trovare le soluzioni luce e gas più conveniente per voi potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Basterà un clic per confrontare le diverse proposte dei fornitori di energia e avere così la certezza di scegliere la più vantaggiosa in base al proprio fabbisogno.

Per stimare i vostri consumi potete utilizzare l’apposito strumento di SOStariffe.it. Basta impostare gli appositi filtri (elettrodomestici più utilizzati, componenti della famiglia, dimensioni della casa, etc.) per avere un parametro fondamentale nella scelta dell’offerta luce e/o gas più adatta alle vostre esigenze.

Di seguito tutti i dettagli sulle offerte di Enel Fibra per la rete fissa:

Formidabile Fibra

connessione fino 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload a in FTTH

modem con tecnologia Wi-Fi 6 e sistema Smart Home Homix di Enel X in comodato d’uso gratuito

sconti esclusivi per l’acquisto dei dispositivi smart dell’ecosistema Homix di Enel X

Il prezzo è di 24,90 euro al mese per 24 mesi, poi 26,90 euro al mese. Per i clienti con attivo un contratto Luce o Gas il prezzo scende a 22,90 euro al mese per 24 mesi. Se avete scelto Enel Energia per entrambe le forniture (Luce & Gas) il prezzo è di 21,90 euro al mese per 24 mesi. Non è previsto un contributo per l’attivazione.

Formidabile Naviga Smart

connessione fino a 200 Mbps in download e 30 Mbps in upload in FTTC

modem con tecnologia Wi-Fi 6 e sistema Smart Home Homix di Enel X in comodato d’uso gratuito

sconti esclusivi per l’acquisto dei dispositivi smart dell’ecosistema Homix di Enel X

Il prezzo è di 24,90 euro al mese per 24 mesi, poi 26,90 euro al mese. Per i clienti con attivo un contratto Luce o Gas il prezzo scende a 22,90 euro al mese per 24 mesi. Se avete scelto Enel Energia per entrambe le forniture (Luce & Gas) il prezzo è di 21,90 euro al mese per 24 mesi. Non è previsto un contributo per l’attivazione.

Potrete gestire tutti i dispositivi per la Smart Home di Homix direttamente dal modem incluso nelle offerte fisso, senza la necessità di acquistare un ulteriore gateway per abilitare le funzionalità Smart Home. L’ecosistema Smart Home Homix comprende termostati, prese e lampadine intelligenti che comunicano tra loro e permettono di risparmiare sui consumi di energia. Potete poi controllare illuminazione, temperatura e sistemi di sicurezza tramite l’app gratuita Homix, disponibile su Google Play e per iPhone. I clienti di Enel Fibra ottica hanno uno sconto del 10% sui prodotti per la domotica su Enel X Store.

In caso di disattivazione della linea fissa sarà richiesto di restituire il modem all’operatore entro 30 giorni, che decorreranno dalla data di definitiva cessazione del servizio da parte di Enel Fibra. Se non riconsegnate il router o in caso di rottura o furto, dovuti a causa imputabili al cliente, vi verrà addebitata una penale di 50 euro. In caso di recesso dall’offerta è previsto un costo di disattivazione pari all’importo di una mensilità del canone.

