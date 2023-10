Ora solare in arrivo : lancette dell’orologio indietro di un’ora nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre 2023 . Ecco gli effetti sulle bollette della luce e i consigli di SOStariffe.it su come scegliere il miglior fornitore di energia elettrica per risparmiare a Ottobre 2023.

Torna l’ora solare. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre 2023, gli italiani diranno addio all’ora legale e le lancette dell’orologio andranno spostate un’ora indietro. Un passaggio che non solo accorcerà le giornate (con l’arrivo anticipato del buio) ma che è destinato ad avere un impatto diretto sulle bollette dell’elettricità, a causa dell’accensione un’ora prima delle luci in casa.

Prima di analizzare gli effetti dell’ora solare sulle fatture luce, così come stimati dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), è bene ricordare che una soluzione strutturale per tagliare le spese di energia elettrica è affidarsi alle offerte luce del Mercato Libero, in quanto propongono un costo kWh più basso rispetto alle tariffe stabilite da ARERA in Maggior Tutela.

Per trovare le soluzioni più vantaggiose messe a punto dai gestori energetici del Mercato Libero a ottobre 2023 c’è il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce, che è accessibile direttamente cliccando sul bottone verde qui sotto:

Come usare questo strumento gratuito di SOStariffe.it? È facile e intuitivo: basta inserire il dato relativo al proprio consumo annuale di elettricità, che può essere consultato in una bolletta recente, oppure stimato impostando i filtri integrati nel comparatore stesso (consulta il widget qui sotto). Una volta inserita questa informazione sulla “fame” di energia del proprio nucleo familiare, il comparatore di SOStariffe.it restituirà in una manciata di secondi la classifica delle offerte più economiche per quel determinato consumo.

Torna l’ora solare: ecco l’effetto sulle bollette luce a Ottobre 2023

ORA LEGALE PERMANENTE: I VANTAGGI IN CIFRE 1 L’adozione dell’ora legale tutto l’anno produrrebbe in Italia minori consumi di energia elettrica per 720 milioni di kWh 2 Se si considerassero le attuali tariffe di energia, il risparmio complessivo sarebbe di 204 milioni di euro nell’arco di 12 mesi 3 Tra il 2004 e il 2022 il minor consumo di energia garantito dall’ora legale ha comportato un risparmio per cittadini di circa 2 miliardi di euro

Dopo la conferma degli aumenti bollette all’orizzonte (con il +18,6% per l’energia elettrica in Maggior Tutela negli ultimi tre mesi del 2023 e il +4,8% per il gas sui consumi di settembre 2023), le famiglie temono ora l’impennata dei consumi che il ritorno dell’ora solare farà registrare nei prossimi mesi.

Ecco perché è ripartito il pressing sulle istituzioni affinché in Italia si adotti l’ora legale permanente. In prima fila c’è la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), promotrice insieme a Consumerismo No Profit di una petizione online per mantenere l’ora legale tutto l’anno che ha già raccolto circa 330.000 firme.

In base alle stime rese note dalla Sima, l’adozione dell’ora legale permanente “produrrebbe nel nostro Paese minori consumi di energia per circa 720 milioni di kWh equivalenti”. E “considerate le attuali tariffe della luce sul mercato tutelato” si arriverebbe “ad un risparmio pari a 204 milioni di euro annui. Un risparmio che risulterebbe maggiore qualora le tariffe elettriche dovessero salire nei prossimi mesi per effetti del conflitto in Israele”. Aggiungono dalla Società Italiana di Medicina Ambientale: “Basti pensare che tra il 2004 e il 2022, in base ai dati forniti da Terna, il minor consumo di energia elettrica per l’Italia garantito dall’ora legale è stato complessivamente di circa 10,9 miliardi di kWh e ha comportato, in termini economici, un risparmio per i cittadini di circa 2 miliardi di euro”.

I benefici dell’ora legale permanente si rifletterebbero anche su ambiente e salute pubblica dal momento che “il massiccio taglio alle emissioni climalteranti pari a 200.000 tonnellate di CO₂ in meno, equivalenti a quella assorbita piantando dai 2 ai 6 milioni di nuovi alberi e lo stop ai piccoli disturbi di alterazione del ritmo circadiano che oggi sperimentiamo nel passaggio da ora solare a ora legale e viceversa”, spiega il presidente Sima, Alessandro Miani.

Ora solare: come alleggerire le bollette luce con il Mercato Libero a Ottobre 2023

Come accennato poco sopra, un’ora di luce in meno al giorno si tradurrà in un maggior consumo di elettricità per le famiglie italiane e, quindi, ulteriori kilowattora contabilizzati sul proprio contatore. Per cercare di tenere a bada le bollette, i consumatori possono incamminarsi lungo due direttrici principali.

La prima è quella di risparmiare energia elettrica in casa, grazie a una serie di “trucchi” messi a punto dagli esperti di SOStariffe.it. Dall’impiego di lampadine ad alta efficienza energetica all’uso “intelligente” dei grandi elettrodomestici come lavatrice, asciugatrice e lavastoviglie, queste buone prassi sono veri e propri alleati del risparmio: minori consumi, infatti, si traducono in bollette più leggere.

La seconda mossa per ricevere bollette più leggere è quella di ridurre al minimo il costo dell’energia elettrica confrontando le migliori offerte messe a disposizione dai brand dell’energia tramite il comparatore di SOStariffe.it. Per trarre il massimo vantaggio da questo strumento gratuito di SOStariffe.it, ecco una serie di consigli su come confrontare al meglio il fornitore luce e trovare quello più conveniente in base alle proprie esigenze.

