Bonus patente 2024 per l’autotrasporto e Ncc: nel click day i fondi a disposizione sono terminati nel giro di un paio d’ore. Come funziona e quali requisiti servono per l’incentivo. E le offerte per un’ assicurazione auto conveniente a marzo 2024.

Bonus Patente 2024: via alle domande, come funziona e come richiederlo

Boom di domande per il Bonus patente 2024 per l’autotrasporto, gli Ncc (Noleggio con conducente) e i taxi. Le richieste sono state 1.950, tanto che i fondi (4,9 milioni di euro) sono andati esauriti in una manciata di ore.

L’incentivo, anche quest’anno, è stato un successo. Chi ha fatto richiesta del voucher sull’apposita piattaforma online, adesso ha 18 mesi di tempo per poter conseguire la patente e/o la carta di qualificazione del conducente. C’è da osservare che la data di conseguimento della patente deve essere successiva al rilascio dell’incentivo.

Bonus patente 2024: che cos’è, quali requisiti e come richiederlo

BONUS PATENTE 2024 IN PILLOLE 1 2.500 € di contributo per l’80% dei costi per la patente di guida autotrasporto e Ncc e la qualificazione professionale 2 4,9 milioni di € stanziati per questo incentivo 3 Fondi esauriti in poche ore il giorno dell’apertura delle domande 4 Requisito: età compresa tra 18 e 35 anni

Scattato il 4 marzo 2024 (alle 12) sulla piattaforma online (https://patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente/), il Bonus patente per l’autotrasporto è andato esaurito in poche ore. Il click day è durato nemmeno lo spazio di mezza giornata. A metà pomeriggio dello stesso giorno era già finiti i finanziamenti messi a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pari a 4,9 milioni di euro. “Si comunica che il plafond è esaurito”, spiegano dal Ministero: “Pertanto, la piattaforma non consente più la generazione di nuovi voucher a meno di annullamento di voucher generati precedentemente”.

Anche per quest’anno beneficiano dell’agevolazione i giovani tra i 18 e i 35 anni che vogliano conseguire la patente o le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci. Il Bonus patente può essere richiesto solo una volta. Non va dimenticato che l’incentivo deve essere attivato da una della autoscuole accreditate dal Ministero entro 60 giorni. Altrimenti è annullato in modo automatico. In questo caso, però, si potrà richiedere una nuova emissione del voucher.

Il bonus copre l’80%, fino ad un massimo di 2.500 euro, della spesa per la formazione necessaria per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli per autotrasporto di persone e di merci. Inoltre questo incentivo non costituisce reddito imponibile e non è rilevante ai fini dell’ISEE.

Introdotto per la prima volta nel 2022 (con scadenza fino al 31 dicembre 2026), il bonus patente per autotrasporti è erogabile soltanto per le patenti di tipo C, C1, CE, C1E, D, D1, DE e D1E.

