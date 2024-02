Luce e gas nel mirino di due giganti delle telecomunicazioni. Secondo alcune indiscrezioni di stampa, Vodafone e Fastweb starebbero esplorando la possibilità di entrare nel Mercato Libero dell’energia. Una mossa che consentirebbe alla due società di Tlc di arricchire il ventaglio dei servizi offerti affiancando alle offerte Internet casa e alle offerte telefonia mobile soluzioni per illuminare e riscaldare casa.

Prima di capire quali novità abbiano in serbo Vodafone e Fastweb, ricordiamo che il comparatore di SOStariffe.it (accessibile cliccando sul pulsante verde qui sotto) è un valido alleato nella ricerca delle offerte luce e gas che facciano risparmiare in bolletta.

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Questo strumento digitale consente di scandagliare le tariffe energia elettrica e metano proposte a febbraio 2024 dai gestori energetici che operano in libera concorrenza e di trovare l’offerta più conveniente sulla base del consumo annuo della propria famiglia. Utilizzare il comparatore è semplice e intuitivo: basta inserire il dato sul proprio fabbisogno annuale (lo si trova in una bolletta recente) per vedersi restituire una classifica delle migliori offerte per quel determinato consumo.

I clienti domestici che non abbiano una bolletta a portata di mano, possono stimare la propria “fame” di energia impostando i filtri integrati nel tool stesso: basta indicare quali siano gli elettrodomestici più utilizzati in casa e le fasce orarie in cui si concentrino i consumi.

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Vodafone e Fastweb, occhi puntati sul business luce e gas

VODAFONE E FASTWEB, LE MOSSE VERSO LUCE E GAS 1 I due colossi delle telecomunicazioni starebbero esplorando le modalità e i tempi per entrare nel Mercato Libero luce e gas 2 Vodafone ha lanciato sull’app My Vodafone un sondaggio facoltativo per conoscere quali siano i fornitori luce e gas a cui i propri clienti facciano affidamento per le rispettive utenze di casa 3 Il brand Fastweb, da giugno 2023, è inserito nell’EVE, l’elenco dei venditori di energia gestito dal Ministero dell’Ambiente

Vodafone e Fastweb, riflettori puntati sul mercato di luce e gas. Si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni su un crescente interesse, da parte di questi due gruppi Telco, per il Mercato Libero dell’energia.

Pur non essendoci conferme dalle Tlc né dichiarazioni ufficiali di un possibile debutto nel mercato energetico, alcuni passi in questa direzione da parte di Vodafone e Fastweb non sono passati inosservati. Alcuni esempi? Di recente, sull’app My Vodafone è comparsa la possibilità di partecipare a un sondaggio (facoltativo) dedicato proprio al mercato luce e gas. Con questa mossa, Vodafone punterebbe a:

capire quali siano i brand dell’energia più conosciuti dai propri clienti;

quali siano le società a cui i consumatori affidino le proprie forniture di casa.

Una sorta di indagine di mercato che gli analisti del comparto leggono come un indizio dell’interesse che il gruppo con quartier generale nel Regno Unito avrebbe per questo nuovo segmento di business. Un mercato che anche Fastweb starebbe esplorando da mesi, come dimostra la comparsa del nome del famoso brand italiano delle telecomunicazioni nell’EVE, ovvero nell’elenco dei venditori di energia elettrica, che è stato aggiornato nel giugno 2023 e che è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Per molti analisti, questa sarebbe la dimostrazione che la Telco starebbe scaldando i motori per il suo debutto nel Mercato Libero con offerte luce e gas firmate Fastweb.

Del resto, già nel 2022, Fastweb aveva fatto un primo passo verso l’ingresso nel mercato energetico grazie alla partnership avviata con Eni Plenitude (ex Eni Gas e Luce): un “matrimonio” che aveva portato luce, gas e Internet ad alta velocità e a prezzi scontati nelle case degli italiani. Tuttavia, secondo quanto scommettono i ben informati, ora Fastweb starebbe puntando all’ingresso nel Mercato Libero non più sotto forma di “alleanze” con grandi compagnie energetiche, ma come un fornitore a tutti gli effetti.

Luce, gas e Internet: perché le offerte bundle convengono a Febbraio 2024

Secondo una recente indagine dell’Osservatorio di SOStariffe.it, le cosiddette offerte “bundle” (cioè pacchetti luce, gas e Internet tutto compreso con lo stesso gestore) consentono alle famiglie di accumulare un notevole risparmio in bolletta. Secondo l’analisi una “famiglia tipo” può arrivare a risparmiare fino a 72 euro all’anno .

Non solo minor esborso per le tasche. Puntare su queste offerte permette, in genere, di ottenere benefit aggiuntivi rispetto all’attivazione di singoli servizi. Così come tra i vantaggi di queste soluzioni c’è anche una maggiore semplicità di gestione delle utenze, i cui documenti sono tutti consultabili tramite l’App del fornitore stesso.

Ma quali sono i pacchetti luce + gas + Internet che possono essere attivati a febbraio 2023 per centrare l’obiettivo del risparmio? A questa domanda risponde il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, che permette di confrontare le offerte combinate più vantaggiose per chi sia a caccia di soluzioni per illuminare e riscaldare casa, oltre che per navigare dalla propria abitazione a velocità elevate e prezzi competitivi.

Clicca al link di seguito per accedere al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Offerte in evidenza Edison Dynamic Luce 704,88 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Edison World Gas 1.488,62 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela (Luce) e Servizio di Tutela (Gas)