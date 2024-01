Per le famiglie italiane c'è oggi un modo in più per poter ridurre le bollette: nel corso degli ultimi mesi, infatti, le offerte "convergenti" che prevedono l'attivazione di Internet, luce e gas con lo stesso operatore sono diventate molto più numerose e, in diversi casi, molto più competitive. Oltre a una maggiore semplicità di gestione, queste promozioni possono rappresentare, in alcuni casi, la strada giusta per risparmiare.

Una nuova indagine dell’Osservatorio Segugio.it analizza la convenienza delle offerte convergenti che prevedono l’attivazione di un abbonamento Internet casa oltre che di tariffe luce e gas con lo stesso operatore. Queste promozioni sono oggi sempre più diffuse: diversi operatori del mercato energetico (come Enel e Sorgenia, ad esempio) hanno arricchito i loro servizi con la fibra ottica.

Allo stesso modo, anche operatori del settore delle telecomunicazioni (come WINDTRE) hanno scelto di mettere a disposizione tariffe per le forniture di energia elettrica e gas naturale. Scegliere queste offerte può garantire benefit aggiuntivi rispetto all’attivazione di servizi singoli oltre a una maggiore semplicità di gestione grazie alla possibilità di poter interfacciarsi con una sola azienda per la gestione delle tre utenze domestiche. Ci sono poi i vantaggi economici da non sottovalutare.

Come evidenziato dallo studio di Segugio.it, infatti, in alcuni casi, scegliere l’offerta Internet + Luce + Gas più conveniente sul mercato può garantire un risparmio sulla spesa annuale. Anche optare sul bundle Internet + Luce può garantire la riduzione della spesa. In questo secondo caso, le simulazioni effettuate confermano la possibilità di risparmiare fino a 72 euro all’anno.

Internet, luce e gas insieme: una scelta conveniente?

Lo studio ha preso in considerazione due tipologie di cliente:

la famiglia tipo con consumi di 2.700 kWh di energia elettrica e 1.400 Smc di gas naturale ogni anno

Entrambe le famiglie utilizzano a casa un abbonamento per Internet tramite fibra ottica, con una connessione illimitata.

Per questi due profili di consumatore è stata messa a confronto la spesa per il primo anno (tenendo conto anche degli sconti fissi garantiti dalle offerte convergenti e del costo di attivazione dell’abbonamento Internet casa) che si registra scegliendo una promozione convergente (offerta Luce + Gas + Internet; Luce + Internet; Gas + Internet) con la spesa complessiva che si registra con l’attivazione delle tre tariffe più convenienti sul mercato (una per la luce, una per il gas e una per la connessione Internet).



Fino a 72 euro di risparmio anno con le offerte convergenti

La spesa per il primo anno ottenibile con l’attivazione delle tre tariffe più convenienti sul mercato (per luce, gas e Internet) è stata messa a confronto con:

la spesa che si ottiene attivando l’ offerta convergente “media”

la spesa che si ottiene scegliendo la migliore offerta convergente

È proprio in questo secondo caso che la possibilità di scegliere lo stesso fornitore per due o tre servizi si traduce in un risparmio. In Tabella 1, ad esempio, viene mostrato il caso della famiglia tipo. Per questo tipo di consumatore, scegliere l’offerta Luce + Internet più vantaggiosa sul mercato consente di ottenere un risparmio di 72 euro sulla spesa annua rispetto all’attivazione di tre tariffe indipendenti. Per tutti gli altri casi, invece, conviene la convergenza non risulta la soluzione più conveniente.

Tabella 1:

OFFERTA LUCE + GAS + INTERNET LUCE + INTERNET GAS + INTERNET Attivazione offerta convergente – MEDIA* 348 € 49 € 354 € Attivazione offerta convergente – MIGLIOR OFFERTA* 38 € -72 € 136 €

In Tabella 2, invece, vengono riepilogati i risultati per la famiglia con consumi ridotti. In questo caso, la convergenza è la strada più conveniente in due scenari. Con la migliore offerta convergente Luce + Gas + Internet, infatti, è possibile risparmiare fino a 65 euro all’anno mentre con la migliore offerta Luce + Internet è possibile risparmiare fino a 49 euro all’anno. In tutti gli altri casi, invece, è la scelta di tariffe “indipendenti” a risultare la più vantaggiosa.

Tabella 2

OFFERTA LUCE + GAS + INTERNET LUCE + INTERNET GAS + INTERNET Attivazione offerta convergente – MEDIA 189 € 24 € 184 € Attivazione offerta convergente – MIGLIOR OFFERTA -65 € -49 € 68 €

In grassetto i casi in cui scegliere un’offerta convergente garantisce un risparmio sulla spesa complessiva

Rilevazioni Segugio.it – 22/01/2024

*MEDIA è la media della spesa annuale ottenibile con le offerte convergenti considerate per il primo anno. MIGLIOR OFFERTA è la spesa annuale che si ottiene scegliendo l’offerta convergente più conveniente tra quelle considerate

Famiglia tipo (consumo annuo di 2.700 kWh di energia elettrica e 1.400 Smc di gas naturale, con fornitura a Milano e un abbonamento in fibra ottica per Internet)

Famiglia con consumi ridotti (consumo annuo di 1.350 kWh di energia elettrica e 700 Smc di gas naturale, con fornitura a Milano e un abbonamento in fibra ottica per Internet)

Per luce e gas è indicata la spesa relativa alla componente Spesa per la materia energia/gas naturale, considerando sia la quota energia che la quota fissa, senza i costi di perdite e dispacciamento

Per la connessione di casa sono considerate le offerte FTTH/FTTC/ADSL. Nella spesa annuale è compreso l’eventuale costo di attivazione iniziale. Il canone mensile per la miglior offerta indipendente è 24,90 €/mese

