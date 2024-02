La fusione Vodafone Tre nel Regno Unito ha subito una brusca battuta d’arresto a causa dell’Antitrust britannico. La Competition and Markets Authority (Cma) si è presa l’incarico di esaminare eventuali elementi dell’accordo che, come spiegato dal suo CEO Sarah Cardell in una nota, potrebbero produrre una “sostanziale riduzione della concorrenza“. L’autorità avrà quaranta giorni lavorativi per valutare il dossier e potrebbe poi aprire un’indagine più approfondita di “fase 2”. Il deal per la fusione Vodafone Tre quindi potrebbe essere modificato se non addirittura bloccato in via definitiva.

“Questo accordo unirebbe due dei principali player nel mercato delle telecomunicazioni del Regno Unito, che è fondamentale per milioni di utenti privati e imprese – ha evidenziato Cardell – Valuteremo se e come questa fusione possa impattare sulla concorrenza prima di decidere i prossimi passi“.

Fusione Vodafone Tre: i due operatori difendono l’operazione

Le ultime novità sulla fusione tra Vodafone e Three in UK 1 La Competition and Markets Authority (Cma), ovvero l’Antitrust britannico, indaga sulla fusione tra Vodafone UK e Three UK 2 Secondo l’accordo Vodafone UK deterebbe il 51% delle quote della newco MergeCo con la possibilità di acquisire il restante 49% 3 Il CEO di Vodafone UK, Ahmed Essam, e il CFO di Three UK, Darren Purkis, assumeranno gli stessi ruoli in MergeCO 4 L’Antitrust Ue ha dato il via libera alla fusione

In un comunicato congiunto Vodafone e Three UK, di proprietà di CK Hutchinson, hanno difeso l’accordo affermando che “migliorerà significativamente la concorrenza creando un’azienda combinata con più risorse da investire nell’infrastruttura e competere meglio con i due maggiori player convergenti“. “Vodafone – ha sottolineato Essam – è pronta a collaborare in maniera ostruttiva con la Cma“.

Il deal prevede che Vodafone UK deterrà il 51% delle quote della nuova azienda MergeCo mentre Three il 49%. Non è previsto alcun corrispettivo in contanti da pagare dato che le due telco hanno contributo con importi di debito per ottenere la proprietà della newco. Vodafone e Three poi hanno rispettivamente opzioni call anche put che, se esercitate, permetterebbero alla prima di acquistare la restante parte delle quote. L’attuale CEO di Vodafone UK, Ahmed Essam, diventerà CEO di MergeCo mentre il CFO di Three UK, Darren Purkis, assumerà il ruolo di CFO della nuova azienda.

Le efficienze stimate della fusione Vodafone Tre dovrebbero essere superiori a 700 milioni di sterline di costi annuali e sinergie capex entro il quinto anno intero dopo il completamento dell’operazione, con un VAN (valore attuale netto) implicito di oltre 7 miliardi di sterline. L’accordo ridurrebbe a tre il numero degli operatori di telefonia mobile in Gran Bretagna.

Il 7 dicembre 2023 l’Antitrust Ue ha dato l’ok alla fusione spiegando che “la transazione non suscita preoccupazioni relativamente alla concorrenza di mercato, dato che si concentra sul mercato mobile britannico e ha un impatto limitato sullo spazio economico europeo“. La scelta del Commissario europeo per la concorrenza, come sottolinea corrierecomunicazioni.it, è quanto meno controversa alla luce di altre operazioni simili finite sotto indagine la joint venture in Spagna tra Orange e MasMovil.

Da un lato l’Antitrust spinge per la riduzione del numero di player ma dall’altro rimarca la necessità in di un consolidamento per evitare il fallimento di molte telco in difficoltà e fermare la guerra dei prezzi. Non è un caso infatti che Vodafone abbia messo sul mercato la sua divisione italiana per fare cassa. Tra gli operatori interessati ci sarebbero Fastweb e Iliad.

Le offerte di Vodafone e WindTre per la rete fissa a febbraio 2024

Caratteristiche fibra Internet Unlimited di Vodafone Super Fibra Unlimited di WindTre Navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH fino a 2,5 Gbps in download in FTTH Chiamate illimitate illimitate Costo mensile 24,90 €/mese

22,90 €/mese per i già clienti mobile 24,90 €/mese

22,90 €/mese per i già clienti mobile Attivazione Gratis fino /2/24, invece di 30,90 € 39,90 €

Vodafone e WindTre, di proprietà di CK Hutchinson, sono tra principali operatori di rete fissa in Italia. Entrambi permettono di attivare un’offerta Internet Casa per la fibra FTTH (Fiber to the Home) integrata dalla tecnologia GPON (Gigabit Passive Optical Network). In alternativa mettono a disposizione una connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra l’abitazione e la cabina stradale. Tra le loro migliori offerte per la rete fissa abbiamo:

Internet Unlimited di Vodafone

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate)

L’offerta di Vodafone costa 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese, o 22,90 euro al mese per chi è già cliente dell’operatore per la telefonia mobile senza chiamate incluse. Il contributo per l’attivazione è gratis acquistandola online entro il , invece di 39,90 euro.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Se avete attivato la rete fissa con Vodafone potete aggiungere per il mobile la tariffa Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità più un mese di Rete Sicura per la protezione dei dispositivi di tutta la famiglia, che poi si disattiva in automatico. Il prezzo è di 9,99 euro al mese mentre attivazione, SIM e spedizione sono gratis acquistandola online. Se avete attiva un’offerta fisso e mobile di Vodafone con Infinito Insieme avrete Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi. Per il pagamento potete scegliere tra la domiciliazione in bolletta o l’addebito su carta di credito, conto corrente o borsellino.

Scopri le offerte mobile di Vodafone »

Super Fibra Unlimited di WindTre

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6 incluso

Giga illimitati in 5G fino a 3 SIM

Acquistando l’offerta di WindTre tramite il comparatore di SOStariffe.it, dopo aver verificato gratis la copertura vedrete che il prezzo è di 24,99 euro al mese o di 22,99 euro al mese per i già clienti mobile senza chiamate ma con inclusi 12 mesi di Amazon Prime. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro o 49,99 euro per le Aree Bianche. Alla fibra potete aggiungere anche:

Più Sicuri Casa per la protezione di tutti i dispositivi connessi. Il primo mese è gratis , poi si rinnova a 1,99 euro al mese

per la protezione di tutti i dispositivi connessi. Il , poi si rinnova a Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese

Attiva Super Fibra di WindTre »

Offerte in evidenza Mobile Smart 15.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA