CoopVoce dà il via al mese di febbraio 2024 con una nuova promozione davvero molto interessante: per gli utenti alla ricerca di una tariffa completa, con tanti Giga e un costo ridotto, c'è ora la possibilità di attivare EVO 200 . Quest'offerta include, per tutti i nuovi clienti che la richiedono online, attivazione e primo mese gratis.

Tra le migliori offerte di telefonia mobile del mese di febbraio 2024 c’è spazio anche per la nuova CoopVoce EVO 200. L’offerta appena lanciata da CoopVoce (operatore virtuale su rete TIM con 4G senza limiti ridotti di velocità) e include attivazione e primo mese gratis per tutti i nuovi clienti che la richiedono online.

Con CoopVoce EVO 200 è possibile accedere a una tariffa promozionale davvero ricca e vantaggiosa: la tariffa include 200 GB in 4G a fronte di un costo di 7,90 euro al mese. Ci sono diversi altri vantaggi: il prezzo è per sempre ed è anche possibile richiedere una eSIM. L’offerta, inoltre, è disponibile anche per i già clienti (con attivazione di 9,90 euro una tantum).

CoopVoce EVO 200: cosa include l’offerta speciale di febbraio 2024

Con CoopVoce EVO 200 è possibile accedere a una tariffa speciale, disponibile fino al prossimo 6 marzo 2024, e attivabile sia dai nuovi clienti, con o senza portabilità, che dai già clienti dell’operatore virtuale. Le caratteristiche dell’offerta sono riportate in tabella:

COOPVOCE EVO 200 LE CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA Chiamate e messaggi minuti illimitati verso tutti

100 SMS ogni mese Traffico dati 200 GB in 4G Canone mensile 7,90 euro al mese con 1° mese gratis per i nuovi clienti (con attivazione online) Attivazione Gratuita per i nuovi clienti (con attivazione online)

9,90 euro una tantum per i già clienti In roaming in UE Minuti illimitati, 100 SMS e fino a 11 GB Altre caratteristiche possibilità di richiedere la eSIM

servizio VoLTE incluso

tutti i servizi accessori inclusi

prezzo “per sempre”

La nuova CoopVoce EVO 200 è, quindi, un’offerta molto completa e che mette a disposizione tanti Giga a prezzo ridotto. Con un canone di 7,90 euro al mese e ben 200 GB al mese, infatti, la tariffa dell’operatore è tra le più complete e convenienti del mercato di telefonia mobile.

L’offerta, inoltre, non ha limiti di velocità per il 4G, a differenza di molte altre offerte dei provider virtuali, ed è disponibile per tutti, con o senza portabilità del numero di telefono da un altro operatore, ed anche per i già clienti dell’operatore che possono cambiare tariffa.

Da notare, inoltre, che, sei mesi dopo l’attivazione, è possibile sfruttare tutti i Giga inclusi in roaming in UE per il primo mese di permanenza all’estero (successivamente si applicano le condizioni previste dal Roaming Like at Home come indicato in tabella).

Per attivare la nuova offerta di CoopVoce basta seguire una semplice procedura online. Scegliendo la spedizione a casa della SIM non ci sono costi aggiuntivi. Come detto in precedenza, l’attivazione online garantisce anche primo mese e attivazione gratis.

La nuova offerta di CoopVoce è solo una delle tante opzioni disponibili per chi cerca una nuova tariffa mobile nel corso del mese di febbraio 2024. Per un quadro completo sulle migliori proposte disponibili in questo momento è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile che consente un confronto completo e imparziale delle tariffe disponibili sul mercato.

