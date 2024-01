Si fanno sempre più insistenti le voci di una fusione Fastweb Vodafone. Secondo quanto riporta UpGo.news, Swisscom, che detiene la proprietà dell’operatore della telco milanese, starebbe per presentare la sua offerta formale per l’acquisizione di Vodafone Italia.

Fusione Fastweb Vodafone: le ultime novità di gennaio 2024

Le ultime sull’accordo Fastweb-Vodafone 1 Swisscom, proprietaria di Fastweb, starebbe per presentare la sua offerta ufficiale per l’acquisizione di Vodafone Italia 2 L’operazione viene vista anche come mossa per limitare un’ulteriore rafforzamento di Iliad

Stando a fonti molto vicine alle negoziazioni, la proposta del colosso svizzero delle telecomunicazioni dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, anche se non è stato ancora reso pubblico il suo interesse per l’operazione. Fastweb per tradizione si è concentrata sul settore della banda larga ma grazie alla fusione potrà espandersi fortemente anche nel settore della telefonia mobile puntando su Vodafone Italia, una delle realtà più importanti in entrambi i mercati. La data in cui potrebbe essere ufficializzato l’accordo potrebbe essere il 5/2/24 in cui si terrà l’incontro “Q3 2024 Pubblicazione dell’evoluzione dell’attività”, ovvero il primo appuntamento dell’anno in cui l’azienda incontra media e azionisti.

La mossa di Swisscom viene vista dagli analisti nell’ottica di una strategia per limitare un’ulteriore rafforzamento di Iliad. Anche l’operatore low cost francese infatti ha già espresso la volontà di acquistare Vodafone Italia e di mettere mano sulla sua radicata infrastruttura. Iliad infatti nel 2018 ha messo sul piatto un’offerta da 10.45 miliardi di euro per la divisione italiana del gestore in rosso e oltre 600 milioni di euro l’anno in investimenti.

Le migliori offerte di Fastweb e Vodafone a gennaio 2024

Le offerte di Fastweb Mobile e Vodafonie Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Fastweb Mobile minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G 7,95 Fastweb Mobile Full minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G primi 2 mesi gratis, poi 9,95 Family+ di Vodafone (solo già clienti fisso) minuti, SMS e Giga illimitati in 5G 9,99 Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati e 200 SMS + 300 GB in 5G primi 2 mesi gratis, poi 11,95

Fastweb Mobile e Vodafone sono tra i migliori operatori di telefonia mobile sul mercato. Entrambi permettono di scegliere tra offerte 5G molto interessanti, anche se il primo non dispone di una rete proprietaria ma si appoggia a quella di WindTre. Nell’attesa di scoprire se effettivamente ci sarà una fusione Fastweb Vodafone, per confrontare le loro promozioni potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Con pochi clic avrete sotto gli occhi tutti i dettagli sulle soluzioni più convenienti in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivare l’offerta migliore direttamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Le offerte di Fastweb Mobile

Fastweb Mobile dispone di offerte per tutti i gusti e raggiunge in 5G tutte le principali città italiane come Milano, Roma, Napoli, etc. L’obiettivo è arrivare a una copertura del 90% entro il 2025. L’operatore poi è stato premiato dalla società di analisi indipendente Ookla come il più veloce in Italia.

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB in 5G (300 GB con smartphone a rate)

(300 GB con smartphone a rate) 9 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 7,95 euro al mese senza vincoli.

Fastweb Mobile Full

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB in 5G

11 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

I primi 2 mesi sono gratis, poi si rinnova 9,95 euro al mese senza vincoli. Con FastwebUP Plus mobile avete inclusi ogni mese i seguenti vantaggi:

16 minuti di utilizzo gratuito sul noleggio di monopattini elettrici Helbiz

5 euro di sconto su giochi, console, accessori, giocattoli, merchandise e trading cards di Gamestop

un mese di abbonamento G+ a La Gazzetta dello Sport

5 euro di sconto su una spesa minima di 25 euro con Deliveroo

Fastweb Mobile Maxi

minuti illimitati e 100 SMS

300 GB in 5G

13 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

Assistenza Pet con Quixa inclusa

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

I primi 2 mesi sono gratis, poi si rinnova 11,95 euro al mese senza vincoli. L’assicurazione Assistenza Pet include un servizio di telemedicina h24 con un veterinario, consegna a domicilio dei farmaci, rimborso delle spese per la ricerca in caso di smarrimento e altri servizi utili. L’assicurazione si rinnova annualmente con l’offerta mobile. Il cane o il gatto devono avere un’età compresa tra 3 mesi e 10 anni compiuti.

Fastweb Mobile non prevede un contributo per l’attivazione delle sue offerte mentra la SIM costa 10 euro e vi verrà spedita gratuitamente e direttamente a casa entro pochi giorni lavorativi. In alternativa potete richiedere in negozio un’eSIM sempre al prezzo di 10 euro. Per l’attivazione dell’offerta potrete poi effettuare più comodamente la verifica dell’identità tramite SPID e CIE (Carta d’identità Elettronica).

A tutte le offerte di Fastweb Mobile potete anche abbinare uno smartphone a rate senza anticipo come iPhone 15 a partire da 46,95 euro al mese per 20 rate. Per il pagamento potete richiedere un finanziamento Findomestic a tasso zero (salvo approvazione). In più se associate il telefono a Fastweb Mobile avrete 300 GB inclusi allo stesso prezzo, invece dei 150 GB solitamente previsti dall’offerta. Potrete poi ritirare comodamente il vostro telefono direttamente in negozio.

Le offerte di Vodafone

Offerra per la rete fissa di Vodafone Internet Unlimited Connessione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH Chiamate illimitate Prezzo 24,90 o 22,90 per i già clienti mobile Attivazione Gratis fino al 29/1/24

Anche Vodafone dispone di tantissime tariffe convenienti come Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità. L’offerta prevede anche un mese di Rete Sicura per la protezione di tutti i dispositivi connessi. Il servizio poi si disattiva in automatico. Il prezzo è di 9,99 euro al mese mentre SIM, attivazione e spedizione sono gratis se la si acquista online. Questa promozione però è disponibile solo per chi è già cliente dell’operatore per la rete fissa.

Anche a questa offerta potete abbinare uno smartphone a rate come iPhone 15 a partire da 31,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo. Se scegliete il pagamento con addebito automatico su conto corrente o carta di credito tramite il servizio Smart Pay potete però accedere a Vodafone Samrtphone Easy Special Edition e richiedere un finanziamento a tasso zero (salo approvazione) e rateizzazione in 48 mesi. In più con Vodafone Smart Change potete far dare in permuta un vecchio cellulare e ottenere il saldo pari alla valutazione effettuata online direttamente sul conto corrente o un buono per l’acquisto di un nuovo telefono. Ad esempio, potete ricevere fino a 600 euro per avere iPhone 15 Pro.

Se non avete ancora la rete fissa, vi ricordiamo che i clienti di Vodafone per la telefonia mobile possono poi attivare la sua offerta Internet Casa con uno sconto di 5 euro al mese:

Internet Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate già incluso nel canone mensile)

Il prezzo è di 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese, o 22,90 euro al mese senza chiamate incluse per i già clienti mobile. Il contributo per l’attivazione è gratis acquistandola entro il 29/1/24, invece di 39,90 euro. Se siete clienti di Vodafone per il cellulare e la rete fissa con Infinito Insieme potete avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM della famiglia senza costi aggiuntivi. Potete pagare con domiciliazione in bolletta o addebito su carta di credito, borsellino o conto corrente.

