La fine del mercato tutelato per il gas per i clienti domestici non vulnerabili ha coinvolto circa 3 milioni di consumatori. Chi non ha scelto un nuovo fornitore del Mercato Libero, a seguito dello stop alla Tutela, ha registrato l'attivazione di una nuova tariffa Placet in Deroga , senza cambiare fornitore. Ecco quanto sono convenienti queste tariffe.

I clienti domestici non vulnerabili che non hanno scelto un fornitore del Mercato Libero, con la fine della Maggior Tutela per il gas, hanno registrato un cambio di tariffa con l’inizio del nuovo anno, senza cambiare fornitore. La nuova tariffa che sostituisce il regime tutelato, completamente regolata dall’Autorità per quanto riguarda i costi da sostenere, si chiama tariffa Placet in Deroga.

Si tratta di una tariffa a prezzo variabile che segue un meccanismo uguale per tutti per la definizione del costo al metro cubo del gas. A differenziare queste offerte è la quota di commercializzazione che viene definita da ciascun fornitore. Secondo i dati dell’Osservatorio Segugio.it, con le tariffe Placet in Deroga si registra una spesa superiore fino al 7% rispetto alla migliore offerta a prezzo variabile del Mercato Libero per una famiglia tipo.

Cos’è la PLACET in Deroga?

La tariffa Placet in Deroga è la nuova tariffa assegnata ai consumatori che non hanno scelto un fornitore del Mercato Libero dopo la fine del servizio di Tutela per il gas (terminato a fine 2023 per i clienti non vulnerabili). Tutte le tariffe Placet in Deroga seguono lo stesso meccanismo per determinare il prezzo del gas che risulta pari al valore mensile dell’indice PSV incrementato di una quota fissa pari a 0,05 €/Smc.

A differenziare le tariffe per gli oramai “ex clienti” del servizio di Tutela è la componente fissa che viene stabilita dal fornitore. Tale componente rappresenta un costo fisso e indipendente dal consumo registrato dall’utente. Come rilevato dall’indagine di Segugio.it, questa quota varia da un minimo di 63,36 euro a un massimo di 130 euro (a questi prezzi bisogna sommare l’IVA del 22%.

La tabella qui di sotto riassume le differenze delle tariffe Placet in Deroga:

Maggiori Operatori sulla Tutela Gas % di consumatori in Tutela Gas forniti dall’Operatore (dati relazione ARERA 2023) Prezzo materia gas per i metri cubi consumati Componente fissa, a prescindere dai consumi Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit – Placet in Deroga 35,41% PSV + 0,05€ / Smc 63,36 €/anno Enel Energia S.p.A. – Placet in Deroga 9,86% 105,00 €/anno A2A ENERGIA SPA – Placet in Deroga 6,66% 130,00 €/anno Hera Comm S.p.a. – Placet in Deroga 6,60% 93,36 €/anno ENGIE ITALIA S.p.A. – Placet in Deroga 5,88% 96,00 €/anno Iren Mercato SpA – Placet in Deroga 4,42% 120,00 €/anno Edison Energia S.p.A. – Placet in Deroga 4,26% 72,00 €/anno E.ON Energia S.p.A. – Placet in Deroga 3,70% 108,00 €/anno

Quanto convengono le tariffe Placet in Deroga?

L’indagine di Segugio.it ha preso in considerazione due profili di consumo:

alto-consumante : 1.400 Smc (Milano. Famiglia 4 persone, 120mq, riscaldamento autonomo, cottura cibi, produzione acqua calda)

: 1.400 Smc (Milano. Famiglia 4 persone, 120mq, riscaldamento autonomo, cottura cibi, produzione acqua calda) basso-consumante: 400 Smc (Milano. Famiglia 4 persone, 120mq, cottura cibi, produzione acqua calda)

Rispetto alla miglior tariffa a prezzo variabile del Mercato Libero, con una tariffa Placet in Deroga si registra una spesa:

superiore da un minimo del +3% a un massimo del +7% per il profilo di consumo “alto-consumante”

per il profilo di consumo “alto-consumante” superiore da un minimo del +2% a un massimo del +14% per il profilo di consumo “basso-consumante”; solo in un caso (Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit – Placet in Deroga) la spesa tra le due tariffe considerate è la stessa

Paolo Benazzi, Head of Utilities di Segugio.it: “Le PLACET in Deroga gas dove sono atterrati gli ex utenti in Tutela non sono tutte uguali: ci sono differenze di prezzo fisso annuale da considerare a seconda del fornitore. Ciò posto, i consumatori che non fanno nulla e decidono di rimanere con le PLACET in Deroga avranno sostanzialmente un prezzo buono o molto buono, a seconda dei casi, ma non imbattibile. Rimanendo a prezzo Variabile, infatti, sul mercato Libero è possibile trovare tariffe più convenienti. La grande differenza passando al libero è che sarebbe possibile scegliere offerte a prezzo bloccato. Con il PSV attuale esse risultano meno convenienti, ma mettono al riparo da eventuali oscillazioni future”

