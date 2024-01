Starlink a inizio gennaio ha ufficializzato un nuovo servizio di telefonia mobile chiamato Direct to Call che consente di collegare uno smartphone compatibile con le reti 4G, ovvero la maggior parte dei cellulari in circolazione, alla costellazione di satelliti costruita nell’orbita bassa da SpaceX. Si potranno quindi effettuare chiamate o inviare SMS oltre a navigare su Internet in mobilità senza modifiche dal lato hardware, software o firmware. L’unica condizione richiesta è quella di stare all’aperto e con il cielo ben visibile. La soluzione quindi ben si adatta agli utenti che abitano in aree rurali e remote o dove comunque non arriva la copertura da parte delle reti terrestri.

Starlink Mobile, tutti i dettagli sul servizio di telefonia mobile satellitare a gennaio 2024

Starlink lancerà sul mercato Direct to Call nel corso del 2024 partendo dalla messaggistica istantanea. L’anno successivo arriveranno anche i servizi voce, traffico dati e IoT (Internet of Things). Lo smartphone si collega ai modem eNodeB installati nei satelliti, che funzionano come dei ripetitori in orbita, per permettere una comunicazione ad alta velocità con una connessione diretta. La copertura diventa quindi sostanzialmente globale e in teoria permetterebbe di utilizzare il telefono anche se ci si trova nel deserto o in mezzo all’oceano.

Starklink assicura la massima compatibilità con ogni operatore di telefonia mobile e il trasferimento dati a doppia via con i satelliti utilizzerà le bande di frequenza di vari Paesi con cui stringerà appositi accordi. Al momento non ci sono partner italiani mentre è stata ufficializzata la collaborazione con T-Mobile insieme ad altri operatori come Rogers in Canada, Optus in Australia, KDDI in Giappone, Salt in Svizzera ed Entel in Cile e Perù.

