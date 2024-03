Ops Mobile è un nuovo operatore virtuale gestito dall’azienda napoletana Pay Store SRL, nota per la piattaforma di pagamenti omonima. Nello specifico si tratta di un ATR (Air Time Reseller), ovvero di un rivenditore di traffico all’ingrosso di un altro operatore di telefonia mobile, nello specifico Noitel. Il nuovo gestore punta su trasparenza e prezzi bassi ma forse l’unica nota stonata è il costo d’attivazione delle offerte piuttosto alto se rapportato al canone mensile.

Per confrontare le offerte di Ops Mobile con quelle di altri operatori potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Vi basteranno pochi clic per costruire il vostro personale profilo di consumo e trovare la promozione più economica per le vostre esigenze. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Ops Mobile, le offerte di marzo 2024

Le offerte di Ops Mobile Minuti, SMS e Gigabyte Prezzo mensile Ops Alarm 100 minuti e 100 SMS + 500 MB in 4G fino a 60 Mbps 2 €/mese Ops Senior minuti illimitati e 50 SMS + 20 GB in 4G fino a 60 Mbps 4,99 €/mese Ops Smart 75 minuti illimitati e 75 SMS + 75 GB in 4G fino a 60 Mbps 7,5 €/mese Ops Special minuti illimitati e 100 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps 9,99 €/mese

Ops Mobile si appoggia alla rete di Vodafone e permette di navigare fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Le sue offerte sono disponibili sia per chi attiva un nuovo numero sia per chi richiede la portabilità, che ricordiamo è sempre gratuita da qualsiasi operatore. Il prezzo è fisso per sempre e la spedizione della SIM è gratuita. Si può effettuare la verifica dell’identità necessaria per l’attivazione dell’offerta anche tramite SPID. Se non siete soddisfatti dell’attuale piano potete cambiarlo senza costi aggiuntivi. Le offerte attualmente disponibili sono le seguenti:

Ops Alarm

100 minuti e 100 SMS

500 MB in 4G fino a 60 Mbps in download

Il prezzo è di 2 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 15 euro.

Ops Senior

minuti illimitati e 50 SMS

20 GB in 4G fino a 60 Mbps in download

Il prezzo è di 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 20 euro.

Ops Smart 75

minuti illimitati e 75 SMS

75 GB in 4G fino a 60 Mbps in download

Il prezzo è di 7,50 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 20 euro.

Ops Special

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps in download

Il prezzo è di 9,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 20 euro.

Ops Mobile prevede anche due offerte business chiamate Ops Business 90 e Ops Business 180. Se avete bisogno di assistenza potete contattare il Servizio Clienti al 0240709190.

Le offerte di ho. Mobile di marzo 2024

Le offerte di ho. Mobile Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile ho, 5,99 minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 €/mese ho, 6,99 (nuovi numeri) minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 €/mese ho, 7,99 minuti e SMS illimitati e 180 GB in 4G fino a 30 Mbps 7,99 €/mese ho, 9,99 minuti e SMS illimitati e 230 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 €/mese

ho. Mobile è invece l’operatore virtuale che fa direttamente riferimento a Vodafone. Il marchio low cost propone offerte senza vincoli né costi nascosti. Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete infatti provare tutte le sue tariffe per trenta giorni e scegliere poi se continuare con ho. Mobile o richiedere online il recesso con due clic senza costi aggiuntivi o penali. Otterrete anche il rimborso di tutte le spese sostenute.

Le offerte di ho. Mobile si rinnovano poi sempre lo stesso giorno del mese e i Gigabyte inclusi non cambiano nel tempo. La portabilità del numero è sempre gratuita da qualsiasi operatore e verrà completata entro un massimo di tre giorni lavorativi. Fino al 29/3/24 se inserite in fase di acquisto il codice #pasqua5 avrete inclusi con la vostra offerta anche un ricarica omaggio da 5 euro a partire dal primo rinnovo. A marzo sono disponibili le seguenti promozioni di ho. Mobile:

ho. 5,99

minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 6,4 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 5,99 euro al mese a cui si aggiunge una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Può attivarla chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Attiva ho, 5,99 »

ho. 6,99 per nuovi numeri

minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 7,4 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 6,99 euro al mese a cui si aggiunge una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Può attivarla chi attiva un nuovo numero. Se volete personalizzarlo potete farlo grazie al servizio ho. il numero che voglio al costo di 4,99 euro. Basta accedere all’app ho. e poi nella sezione “La mia offerta”. Potete scegliere se inserire una data, selezionare tra due a quattro cifre libere o seguire alcuni suggerimenti.

Attiva ho. 6,99 nuovi numeri »

ho. 7,99

minuti e SMS illimitati

180 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 8,5 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese a cui si aggiunge una ricarica da 8 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Può attivarla chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Attiva ho. 7,99 »

ho. 9,99

minuti e SMS illimitati

230 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 10,6 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese a cui si aggiunge una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Può attivarla chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Attiva ho 9,99 »

Per tutte le offerte di ho. Mobile il contributo per l’attivazione, SIM e spedizione sono gratis. Con l’operatore potete navigare in 4G con una copertura del 98% del territorio nazionale e grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE potete chiamare con audio in altissima qualità anche mentre navigate su Internet o utilizzate le app anche contemporaneamente. Per aumentare la velocità della connessione fino a 60 Mbps in download potete attivare l’opzione ho. Il Turbo a 1,49 euro al mese. La stessa opzione è già inclusa in ho+ insieme ad altri vantaggi come sconti e promozioni al prezzo di 1,99 euro al mese.

ho. Mobile blocca in automatico la connessione nel caso abbiate esaurito il traffico dati incluso nell’offerta per evitarvi spese superflue. Se utilizzate il servizio Riparti potete però aprire un nuovo ciclo mensile in qualsiasi momento allo stesso prezzo di sempre e riprendere a navigare. L’apposito tasto appare nell’app ho. e nell’Area Personale sul sito quando si stanno per esaurire i Giga e rimane disponibile fino a poco tempo prima della scadenza del piano. Utilizzando Riparti potreste però modificare la scadenza del piano, che si può sempre verificare dall’app ho.

Le offerte di Vodafone di marzo 2024

Internet Unlimited Dettagli Navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH Chiamate illimitate Costo mensile 24,90 €/mese

22,90 €/mese per i già clienti mobile Attivazione Gratis fino al 14/3/24

Per quanto riguarda Vodafone, ovvero l’operatore a cui appoggia Ops Mobile per la fornitura dei servizi voce e Internet, una delle sue migliori offerte si chiama Family+ e include minuti, SMS e Gigabyte illimitati in 5G oltre a un mese di Rete Sicura per la protezione di tutti i dispositivi connessi, che poi si disattiva in automatico. Il prezzo è di 9,99 euro al mese mentre attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Questa tariffa però è disponibile solo perc chi ha già la rete fissa con Vodafone. Vi ricordiamo che i già clienti dell’operatore per il mobile possono attivare la sua offerta Internet Casa con uno sconto di 5 euro al mese:

Internet Unlimited

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

buono Amazon da 100 euro fino al 14/3/24

Il prezzo è di 24,90 euro al mese o 22,90 euro al mese per chi è già cliente di Vodafone per il mobile. Il contributo per l’attivazione è gratis fino al 14/3/24, invece di 39,90 euro. I clienti dell’operatore il mobile e per la rete fissa con Infinito Insieme possono avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Offerte in evidenza Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA SMART Reward 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 5,99 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

« notizia precedente Comunità Energetiche Rinnovabili: quanto costano gli incentivi allo Stato notizia successiva »