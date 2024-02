WindTre ha annunciato l’acquisizione di OpNet e ciò porterà ad un ulteriore sviluppo della rete FWA (Fixed Wireless Access) dell’operatore verso una infrastruttura dedicata solamente al 5G. Per confrontare le offerte Internet Casa dei principali gestori per una connessione in fibra misto rame e trovare la più economica in base alle vostre esigenze e abitudini di consumo potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it cliccando al link di seguito.

WindTre 5G FWA: nuovo accordo per l’acquisizione di OpNet

WindTre acquisisce OpNet 1 WindTre ha stretto un accordo per l’acquisizione di tutte le attività di OpNet, ex Linkem 2 Esclusa dall’operazione Tesselis, ex Tiscali

WindTre ha sottoscritto un accordo per acquisire OpNet e tutte le sue attività, incluse quelle di sviluppo commerciale, di proprietà diretta della società prima conosciuta come Linkem. L’operazione, si legge in una nota, si svolgerà mediante l’acquisto da parte di WindTre del totale delle quote di una società nella quale OpNet conferirà il relativo ramo d’azienda ad eccezione di Tesselis, la Telco ex Tiscali di cui è azionista al 59,26%, e altre controllate o partecipate da OpNet.

L’accordo darà una spinta importante per lo sviluppo della rete WindTre 5G FWA e rafforzerà ulteriormente l’operatore si dal punto di vista delle frequenze sia nel mercato wholesale e B2B del 5G. Tutto questo si traduce in un vantaggio da non sottovalutare per l’utente. I consumi maggiori associati al più recente standard per le reti mobili dipendono dal fatto che oggi le reti sono NSA (non-stand alone) e quindi si appoggiano ancora all’infrastruttura dedicata al 4G. Gli smartphone quindi si collegamento contemporaneamente ad entrambe le reti, portando a un aumento dei consumi. La batteria durerà quindi di più quando si passerà alle reti autonome o SA (stand alone).

Le offerte per la rete fissa di WindTre a febbraio 2024

Caratteristiche rete fissa Super Internet Casa FWA 5G Super Internet Casa 5G Super Fibra Unlimited Navigazione fino a 300 Mbps in download in FWA alla massima velocità in 5G fino a 2,5 Gbps in download in FTTH Chiamate non incluse non incluse illimitate Costo mensile 23,99 €/mese 20,99 €/mese per l’offerta 5G

per l’offerta 5G 19,99 €/mese per l’offerta 4G 24,99 €/mese

22,99 €/mese per i già clienti mobile Attivazione 3,99 €/mese per 24 mesi o 99,99 € 9,99 € con offerta attiva 24 mesi 39,90 €

Attualmente ci sono due offerte WindTre 5G FWA tra cui scegliere:

Super Internet Casa 5G

navigazione senza limiti in 5G alla massima velocità

modem Super Internet Wi-Fi incluso

Il prezzo è di 20,99 euro al mese, invece di 23,99 euro al mese, per i già clienti mobile di WindTre residenti in Valle d’Aosta Piemonte, Liguria Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Molise, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro invece di 49,99 euro se la tariffa resta attiva per almeno 24 mesi. Nelle altre Regioni è disponibile l’offerta in 4G a 19,99 euro al mese.

Super Internet Casa FWA 5G

navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download in FWA

modem Wi-Fi 6 e antenna 5G inclusi (12,99 euro al mese per 48 mesi)

Giga illimitati in 5G fino a 3 SIM

Il prezzo è di 23,99 euro al mese per i già clienti di WindTre. Il contributo per l’attivazione è di 99,99 euro, che si possono dividere in 24 rate da 3,99 euro al mese chiamando il Servizio Clienti al 159.

In alternativa WindTre vi mette a disposizione anche una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) alla massima velocità in tutte le principali città italiane. Altrimenti, potete attivare un collegamento alla rete in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra la vostra abitazione e la cabina stradale:

Super Fibra Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6 incluso

Giga illimitati in 5G fino a 3 SIM

Se acquistate questa offerta tramite il comparatore di SOStariffe.it potete verificare gratis la copertura. Fatto questo passaggio visualizzerete il prezzo di 24,99 euro al mese, invece di 26,99 euro al mese. Per i già clienti di WindTre per il mobile il canone è di 22,99 euro al mese e avrete inclusi anche 12 mesi di Amazon Prime. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro o 49,99 euro per le Aree Bianche. Alla fibra potete aggiungere anche:

Più Sicuri Casa per la protezione di tutti i dispositivi connessi. Il primo mese è gratis , poi si rinnova a 1,99 euro al mese

per la protezione di tutti i dispositivi connessi. Il , poi si rinnova a Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese

