Dalla scorsa settimana Sky Italia ha lanciato la campagna pubblicitaria per il lancio di Sky Mobile powered by Fastweb, un servizio di telefonia mobile per “un’offerta completa ad un prezzo vantaggioso“, come si legge nella pagina dedicata sul sito della pay TV. Il claim per lo spot pubblicitario è “semplicemente possibile“.

Sky Mobile, tutti i dettagli sulle offerte a febbraio 2024

Tutti i dettagli su Sky Mobile 1 L’offerta di Sky Mobile verrà lanciata nei primi mesi del 2024 2 Le promozioni includeranno “tutti i minuti, SMS e Giga di cui hai bisogno, 5G incluso“ 3 Sky Mobile inizialmente distribuirà con il suo marchio le SIM di Fastweb Mobile e si appoggerà alla sua rete 4 Non si esclude la convergenza con la pay TV di Sky e la rete fissa di Sky WiFi

Sky Mobile dovrebbe essere lanciato ufficialmente nei primi mesi del 2024, come conferma lo stesso futuro operatore. La dicitura “powered by Fastweb” sta indicare che il fornitore del servizio sarà appunto Fastweb Mobile. I dettagli sulle offerte del nuovo gestore non sono stati ancora annunciati ufficialmente ma si parla di “tutti i minuti, SMS e Giga di cui hai bisogno, 5G incluso“. Sappiamo però che, almeno inizialmente, Sky Mobile si limiterà alla distribuzione e attivazione delle SIM di Fastweb Mobile e per questo non si può definire un MVNO (Mobile Virtual Network Operator). Ovviamente il nuovo gestore si appoggerà comunque alla rete 5G di Fastweb Mobile, che raggiunge il 99% di copertura in Italia ed è stata eletta dalla società di analisi indipendente Ookla la più veloce nel nostro Paese.

Il fatto che Sky Italia affermi la volontà di offrire “un’esperienza Sky ancora più completa” tramite Sky Mobile lascia intendere che il servizio di telefonia mobile potrebbe essere proposto in convergenza con un abbonamento alla pay TV di Sky o la rete fissa di Sky WiFi. In più pare che verrà realizzata una rete di negozi fisici.

Le offerte Fastweb Mobile di febbraio 2024

Le offerte di Fastweb Mobile Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Fastweb Mobile minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G 7,95 €/mese Fastweb Mobile Full minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G primi 2 mesi gratis, poi 9,95 €/mese Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati e 200 SMS + 300 GB in 5G primi 2 mesi gratis, poi 11,95 €/mese

Per farsi un’idea sulle promozioni di Sky Mobile potrebbe essere utile una panoramica sulle attuali offerte di Fastweb Mobile. A febbraio sono disponibili:

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB in 5G (300 GB con smartphone a rate)

(300 GB con smartphone a rate) 9 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 7,95 euro al mese senza vincoli.

Fastweb Mobile Full

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB in 5G

11 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

I primi 2 mesi sono gratis, poi si rinnova 9,95 euro al mese senza vincoli. Con FastwebUP Plus mobile avete inclusi ogni mese i seguenti vantaggi:

16 minuti di utilizzo gratuito sul noleggio di monopattini elettrici Helbiz

5 euro di sconto su giochi, console, accessori, giocattoli, merchandise e trading cards di Gamestop

un mese di abbonamento G+ a La Gazzetta dello Sport

5 euro di sconto su una spesa minima di 25 euro con Deliveroo

Fastweb Mobile Maxi

minuti illimitati e 100 SMS

300 GB in 5G

13 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

Assistenza Pet con Quixa inclusa

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

I primi 2 mesi sono gratis, poi si rinnova 11,95 euro al mese senza vincoli. L’assicurazione Assistenza Pet include un servizio di telemedicina h24 con un veterinario, consegna a domicilio dei farmaci, rimborso delle spese per la ricerca in caso di smarrimento e altri servizi utili. L’assicurazione si rinnova di anno in anno con l’offerta mobile. Il cane o il gatto devono avere un’età compresa tra 3 mesi e 10 anni compiuti.

Per tutte le offerte sopra descritte non è previsto un contributo per l’attivazione mentre la SIM ha un costo di 10 euro ma con spedizione gratuita. La riceverete direttamente a casa, imbucata nella cassetta delle lettere, entro 5 giorni lavorativi. Nei negozi dell’operatore potete richiedere un’eSIM al prezzo di 10 euro. Per l’attivazione dell’offerta potrete poi effettuare più comodamente la verifica dell’identità tramite SPID e CIE (Carta d’identità Elettronica).

Per confrontarle le offerte di Fastweb Mobile con quelle di altri operatori potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Vi basteranno pochi clic per avere la certezza di trovare la migliore soluzione in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà sul sito dell’operatore dove completare l’acquisto.

I migliori smartphone da acquistare a rate con Fastweb Mobile a febbraio 2024

Smartphone disponibili Prezzo a rate con Fastweb Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 46,45 €/mese per 20 rate

per 20 rate 50 € di risparmio 979 € Samsung Galaxy S24 Ultra a partire da 68,45 €/mese per 20 rate

per 20 rate 130 € di risparmio 1.499 € OPPO Reno8 Lite a partire da 12 €/mese per 24 rate

per 24 rate 59 € di anticipo

37 € di risparmio 309,99 €

A qualsiasi offerta di Fastweb Mobile è possibile anche associare l’acquisto a rate di uno smartphone senza anticipo e pagare con un finanziamento Findomestic a tasso zero (salvo approvazione) e rateizzazione in 20 mesi. Dando in permuta un vecchio telefono potete riceverete un accredito direttamente sul conto corrente pari alla valutazione fatto dall’operatore. Potrete poi ritirare il vostro smartphone direttamente in negozio.

Ad esempio potete avere iPhone 15 a partire da 46,45 euro al mese per 20 rate. Acquistando iPhone 15 Pro avrete inclusi anche 3 mesi di Apple TV+ gratis. In alternativa, Fastweb Mobile propone anche Samsung Galaxy S24 Ultra da 256 GB a partire da 68,45 euro al mese per 20 rate.

