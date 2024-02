Sono disponibili da oggi le nuove offerte Flash di Iliad. Si tratta di due nuove tariffe, Flash 150 e Flash 200, disponibili sia per nuovi clienti (con o senza portabilità del numero) che per già clienti (richiedendo il cambio offerta dall’Area Personale). Le promozioni sono attivabili online, tramite il sito ufficiale dell’operatore. Per un quadro completo sulle opzioni disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it qui di sotto.

Vediamo, qui di seguito, le caratteristiche delle nuove offerte:

Nuove offerte Flash di Iliad: le caratteristiche della promo di febbraio 2024

3 COSE DA SAPERE SULLE NUOVE OFFERTE FLASH DI ILIAD 1. Sono disponibili due tariffe: Flash 150 e Flash 200 2. Le offerte sono attivabili da nuovi clienti e già clienti 3. Con Flash 200 è possibile ottenere 5 euro al mese di sconto sulla fibra Iliad

Flash 150

La prima offerta da considerare è Flash 150. Questa tariffa include:

minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

150 GB in 4G ogni mese

minuti e SMS illimitati e fino a 9 GB in roaming in UE

Flash 150 ha un costo di 7,99 euro al mese per sempre con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto. È possibile anche richiedere la eSIM, in modo da iniziare subito a utilizzare la SIM Iliad, senza dover attendere la consegna a casa (sempre gratuita in ogni caso).

Questa promozione è disponibile anche per i già clienti Iliad che hanno attivato una delle seguenti tariffe: Offerta Voce, Offerta iliad a 5,99€, Offerta Giga 40, Offerta Giga 50, Offerta Giga 80, Offerta Flash 100 a 7,99€, Offerta Flash 120 a 7,99€, Offerta Flash 120 2023, Offerta Giga 100 a 7,99€.

Flash 200

Ancora più interessante è Flash 200. L’offerta in questione include:

minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

200 GB in 4G e 5G ogni mese

minuti e SMS illimitati e fino a 11 GB in roaming in UE

sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra di Iliad

Flash 200 ha un costo di 9,99 euro al mese, con attivazione di 9,99 euro una tantum. Il prezzo è “per sempre” ed è possibile anche richiedere la eSIM. Per attivare l’offerta basta seguire il link qui di sotto. Anche in questo caso, l’offerta è disponibile per nuovi clienti, con o senza portabilità del numero, oltre che per già clienti, con il cambio tariffa dall’Area Personale del sito.

L’offerta è attivabile anche dai già clienti Iliad che hanno attivato una di queste tariffe: Offerta Voce, Offerta iliad a 5,99€, Offerta Giga 40, Offerta Giga 50, Offerta Flash 70, Offerta Giga 70, Offerta Giga 80, Offerta Flash 100, Offerta Giga 100, Offerta Flash 100 5G, Offerta Flash 100 a 7,99€, Offerta Flash 120 a 7,99€, Offerta Giga 120, Offerta Flash 120, Offerta Flash 130, Offerta Flash 150, Offerta Flash 160, Offerta Giga 150, Offerta Flash 180, Offerta Flash 180 2024.

Nuovo spot Iliad per Sanremo

In occasione del Festival di Sanremo e del lancio delle nuove offerte Flash, Iliad ha lanciato un nuovo spot di 15 secondi che si concentra sempre sulla trasparenza e su tutte le caratteristiche tipiche delle offerte dell’operatore. Ecco il video in questione.

