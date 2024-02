Scopri come avere a febbraio una SIM dati con Internet illimitato al giusto prezzo. Ecco tutti gli operatori e relative offerte per navigare senza preoccuparsi dei consumi

Il boom delle piattaforme di streaming come Netflix o Disney+ a costretto gli utenti a consumare sempre più traffico dati per seguire le proprie serie TV preferite. Rimanere senza Giga prima del rinnovo della propria offerta è diventato ormai un problema comune, anche se in realtà è di facile soluzione. Basta infatti acquistare una SIM dati con Internet illimitato. Questo tipo di promozioni poi, se abbinate a un modem Wi-Fi portatile o chiavetta Internet, possono diventare un’alternativa economica per chi non ha la rete fissa.

SIM dati con Internet illimitato: le migliori offerte di febbraio 2024

Offerte solo dati con Giga illimitati Gigabyte Costo mensile 1 TIM Giga Power Famiglia (solo clienti fisso) illimitati in 5G con TIM Unica Power primo mese gratis, poi 5,99 €/mese 2 TIM 5G Power Famiglia (solo clienti fisso) 5 GB in 5G o illimitati con TIM Unica Power 9,99 €/mese 3 Bronze Plus di Vodafone 70 GB in 5G o illimitati con Smart Pay 9,99 €/mese 4 Family+ di Vodafone (solo clienti fisso) illimitati in 5G 9,99 €/mese 5 TIM Giga Power 50 50 GB in 4G (100 GB a 99 cent in più) o illimitati con TIM Unica Power primo mese gratis, poi 9,99 €/mese 6 TIM Giga Power 100 100 GB in 5G (200 GB a 99 cent in più) o illimitati con TIM Unica Power primo mese gratis, poi 14,99 €/mese 7 Infinito di Vodafone illimitati fino a 10 Mbps in download 24,99 €/mese 8 Unlimited 5G di WindTre illimitati in 5G con Priority Access 29,99 €/mese 9 Infinito Black Edition di Vodafone illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 €/mese

Una delle migliori soluzioni per aver Internet illimitato su mobile è TIM 5G Power Famiglia. L’offerta di TIM è riservata ai suoi clienti per la rete fissa ma include minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download per un massimo di 6 SIM con l’attivazione di TIM Unica Power. La promozione per i clienti convergenti costa 1,90 euro al mese, da aggiungere al canone mensile per il piano di 9,99 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta. Se però si abbinano almeno 3 SIM entro il 24/2/24 il prezzo è azzerato.

I Giga illimitati in 5G restano validi fino a quando si mantiene attivo l’abbonamento per la rete fissa, altrimenti il traffico dati incluso scenderà a 5 GB al mese. Il primo mese e attivazione sono gratis acquistando online TIM 5G Power Famiglia. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. In negozio allo stesso prezzo potete richiedere un’eSIM e attivarla poi più comodamente effettuando la verifica dell’identità tramite SPID.

Attiva TIM 5G Power Famiglia »

Se non siete interessati alle chiamate incluse potete comunque avere una SIM dati con Internet illimitato attivando una delle offerte Internet mobile di TIM in abbinamento a TIM Unica Power:

TIM Giga Power Famiglia con 5 GB in 4G che diventano illimitati in 5G con TIM Unica Power a 5,99 euro al mese . L’offerta è riservata ai già clienti per la rete fissa

con 5 GB in 4G che diventano a . L’offerta è riservata ai già clienti per la rete fissa TIM Giga Power 50 con 50 GB in 4G (100 GB a 99 cent in più al mese) che diventano illimitati in 5G con TIM Unica Power a 9,99 euro al mese . Il primo mese è gratis per i nuovi clienti con acquisto online

con 50 GB in 4G (100 GB a 99 cent in più al mese) che diventano a . Il con acquisto online TIM Giga Power 100 con 100 GB in 5G (200 GB a 99 cent in più al mese) che diventano illimitati in 5G con TIM Unica Power a 14,99 euro al mese. Il primo mese è gratis per i nuovi clienti con acquisto online

Con tutte le offerte sopracitate avete incluso uno sconto per l’acquisto di alcuni prodotti nei negozi TIM con una TIM Cam a 3 euro o un modem Wi-Fi 4G a partire da 29,90 euro.

Confronta le offerte dati di TIM»

Anche Vodafone permette di scegliere tra differenti offerte per Internet illimitato come:

Bronze Plus con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G che diventano illimitati in 5G con Smart Pay a 9,99 euro al mese . Il contributo per l’attivazione è di 1 cent mentre la SIM è gratis acquistandola online. L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce, Fastweb Mobile, PosteMobile e altri

con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G che diventano a . Il contributo per l’attivazione è di 1 cent mentre la SIM è gratis acquistandola online. L’offerta è riservata a chi richiede la da o alcuni operatori virtuali selezionati come e altri Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G a 9,99 euro al mese . Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. L’offerta è riservata a chi ha già la rete fissa con Vodafone

con a . Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. L’offerta è riservata a chi ha già la rete fissa con Vodafone Infinito con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps in download a 24,99 euro al mese con Smart Pay . Il contributo per l’attivazione è di 6,99 euro mentre la SIM è gratuita acquistandola online

con fino a 10 Mbps in download a . Il contributo per l’attivazione è di 6,99 euro mentre la SIM è gratuita acquistandola online Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 39,99 euro al mese con Smart Pay. Il contributo per l’attivazione è di 6,99 euro mentre la SIM è gratuita acquistandola online

Infine, potete attivare la seguente offerta di WindTre:

Unlimited 5G con minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità con Giga Full Speed e Priority Pass a 29,99 euro al mese con Easy pay. Potete aggiungere anche uno smartphone 5G a partire da zero euro al mese. Acquistando l’offerta online e scegliendo di pagare in 24 rate da 2,08 euro al mese, si otterrà uno sconto pari alle rate del contributo per l’attivazione per tutta la rateizzazione mantenendo la promozione attiva per almeno 24 mesi. La SIM costa 10 euro

Per confrontare tra loro le offerte sopracitate potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it per avere la certezza di selezionare la soluzione più economica in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo. Una volta fatta la vostra scelta, potrete poi attivare la promozione comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

SIM dati con Internet illimitato: le offerte alternative con tanti Giga inclusi a febbraio 2024

Offerte solo dati con tanti Giga Gigabyte Costo mensile 1 Kena Dati Promo 300GB di Kena Mobile 300 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica 11,99 €/mese 2 Very 300 Giga di Very Mobile

300 GB in 4G fino a 30 Mbps 11,99 €/mese 3 Cube Full di WindTre 150 GB in 4G 12,99 €/mese 4 ho. Solo Dati 13,99 di ho. Mobile (solo già clienti) 300 GB in 4G fino a 60 Mbps 13,99 €/mese 5 Dati 300 di Iliad 300 GB in 4G 13,99 €/mese 6 Giga Speed Plus di Vodafone 150 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 100 GB) 13,99 €/mese 7 ho. Solo Dati 15,99 di ho. Mobile 300 GB in 4G fino a 60 Mbps 15,99 €/mese

Se le SIM dati con Internet illimitato non vi hanno convinto, potete sempre scegliere tra le numerose offerte di telefonia mobile anche tutto incluso. Oggi infatti non è difficile trovare promozioni con tanti Giga a prezzo basso come:

1. Kena Dati Promo

300 GB in 4G fino a 60 Mbps in download

fino a 60 Mbps in download 50 GB in più al mese con autoricarica

15 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 11,99 euro al mese, invece di 13,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite.

Attiva Kena Dati Promo »

2. Very 300 Giga di Very Mobile

300 GB in 4G Full Speed

17 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Very Mobile costa 11,99 euro al mese, invece di 13,99 euro al mese, con Very Giga SPECIAL! fino al 19/2/24. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Online potete richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi.

Attiva Very 300 Giga »

4. ho. Solo Dati

chiamate a 19 cent al minuto e SMS a 29 cent

300 GB in 4G fino a 60 Mbps in download

fino a 60 Mbps in download 17 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di ho. Mobile costa 13,99 euro al mese per i già clienti o 15,99 euro al mese per tutti gli altri. Dovrete aggiungere anche l’acquisto di una ricarica rispettivamente di 14 euro e 16 euro. Il contributo per l’attivazione è di 3,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite.

Acquistandola online potete usufruire di uno sconto per l’acquisto su Amazon.it di dispositivi TP-Link come un router basic TL-MR6400 (10 euro di sconto), router advance Archer MR550 (15 euro di sconto) o sistema mesh Deco E4 3-pack (20 euro di sconto).

Confronta le offerte di ho. »

5. Dati 300 di Iliad

chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent

300 GB in 4G/4G+

15 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Iliad costa 13,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Onlinte è possibile richiedere un’eSIM al costo di 9,99 euro.

Attiva Dati 300 di Iliad »

6. Cube Full con Easy Pay di WindTre

150 GB in 4G

ZTE WebCube. 4G+ NEXT incluso

L’offerta di WindTre costa 12,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Acquistando l’offerta online e scegliendo di pagare in 24 rate da 2,08 euro al mese, si otterrà uno sconto pari alle rate del contributo per l’attivazione per tutta la rateizzazione mantenendo la promozione attiva per almeno 24 mesi.

7. Giga Speed Plus 100 di Vodafone

150 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 100 GB)

L’offerta di Vodafone costa 13,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro mentre la SIM è gratuita acquistandola online.

Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super 20 4.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Kena Voce 4.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA