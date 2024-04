Con le offerte Sky Plus potete vedere il tennis in modo ancora più coinvolgente e interattivo o avere in un solo pacchetto la pay TV e un abbonamento a Netflix senza pubblicità

Con Sky Plus si intende una serie di servizi innovativi per la pay TV. Sky infatti è sempre alla ricerca di soluzioni all’avanguardia per permettere ai suoi clienti di intrattenersi con contenuti sempre nuovi e interessanti. Gli amanti dello sport, ad esempio, possono guardare il tennis in modo ancora più partecipato e approfondito, senza perdersi nemmeno un dettaglio degli incontri del proprio atleta preferito. Se invece siete amanti di film e serie TV non potete perdervi il pacchetto Intrattenimento Plus.

Scopri le offerte TV »

Le offerte Sky Plus di aprile 2024

Offerte Sky Cosa vedere Costo mensile Sky TV + Sky Calcio 3 partite per giornata di Serie A

tutta la Serie BTK e Serie C

migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1 14,90 €/mese per 18 mesi Intrattenimento Plus Sky TV

Netflix piano Base con pubblicità a partire da 19,90€/mese per 18 mesi Sky TV + Sky Sport Champions League, Europa League e Conference League

altri sport come tennis, golf, basket, etc. 30,90 €/mese per 18 mesi Prova Sky Q tutti i pacchetti di Sky 9 € per un mese

Con Sky Plus avete la possibilità di accedere a servizi e contenuti differenti in base alle vostre esigenze e gusti:

Intrattenimento Plus (Sky TV + Netflix)

Intrattenimento Plus è l’offerta di Sky con incluso un piano Netflix. In un solo pacchetto avrete insieme tutta la programmazione della pay TV e le serie TV, film e produzioni originali dell’app di streaming a un prezzo inferiore rispetto alla somma dei singoli abbonamenti. La promozione quindi include:

Sky TV con tutti i migliori programmi come Masterchef, serie TV italiane e internazionali, documentari, news e le produzioni Sky Original

Netflix piano Base senza pubblicità (visione in HD su 1 dispositivo in contemporanea)

App Sky Go

piano Intrattenimento con pubblicità di Discovery+ incluso per 12 mesi

Il prezzo è di 19,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è a partire da 19 euro con Sky Q via Internet. Potete passare a un piano Netflix Standard (visione in HD su 2 dispositivi in contemporanea) al prezzo di 23,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 34 euro al mese, o Netflix Premium (visione in 4K HDR su 4 dispositivi in contemporanea) a 27,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 38 euro al mese.

Attiva Intrattenimento Plus »

Sky Sport Plus: un nuovo modo di guardare il tennis

A febbraio è stato lanciato il nuovo servizio Sky Sport Plus per vedere fino al 2028 oltre 80 tornei a stagione tra ATP e WTA per un totale di 4mila partite con il commento originale. Per accedervi basta collegarsi a Sky Sport Tennis sul canale 203 e premere il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi a Internet. Con Sky Sport Plus si possono vedere uno o più incontri in diretta, seguire le partite dei giocatori italiani disponibili, guardare classifiche e il ranking di singolare ATP e WTA in tempo reale. Dalla prossima stagione il servizio sarà disponibile anche per la Premier League e Formula 1.

Per avere Sky Sport Plus potete oggi attivare la seguente offerta:

Sky TV + Sky Sport

Sky TV

Champions League (121 partite su 137 a stagione), tutta l’Europa League ed Europa Conference League grazie anche a Diretta Gol

tutte le gare, qualifiche e prove libere di Formula 1 e MotoGP e la World SuperBike

ATP Tour e il WTA Tour fino al 2028, Wimbledon, Nitto ATP Finals, WTA Finals e Davis Cup by Rakuten

oltre 500 partite a stagione di basket mondiale ed europeo

altri sport come rugby, atletica, golf con il DP World Tour e i Grandi Major

rubriche e approfondimenti di Sky Sport 24

piano Intrattenimento con pubblicità di Discovery+ incluso per 12 mesi

App Sky Go

Il prezzo è di 30,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 45 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è a partire da 19 euro con Sky Q via Internet.

Attiva Sky TV + Sky Sport »

Se siete amanti dello sport, e del calcio in particolare, potete invece scegliere:

Sky TV + Sky Calcio

Sky TV

3 partite per giornata di Serie A fino al 2029 (del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45) per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione

tutta la Serie BTK, compresi playout e playoff

tutta la Serie C (1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione)

le migliori partite di Premier League e Bundesliga

le migliori partite di Ligue 1

rubriche e approfondimenti di Sky Sport 24

piano Intrattenimento con pubblicità di Discovery+ incluso per 12 mesi

App Sky Go per seguire le partite su dispositivi mobili anche fuori casa

Il prezzo è di 14,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è a partire da 19 euro con Sky Q via Internet.

Attiva Sky TV + Sky Calcio »

Chi ha già un abbonamento a DAZN o un decoder tivùsat può attivare l’offerta ZONA DAZN per vedere 10 partite su 10 per giornata di Serie A e altri contenuti dell’app sul canale 214 al costo di 7,50 euro al mese. Per attivarla basta accedere dall’area personale di DAZN nella sezione “Il mio Account”.

Prova Sky Q

Se state invece cercando un’offerta ancora più completa potete attivare Prova Sky Q con inclusi:

Intrattenimento Plus (Sky TV + Netflix Base)

Sky Famiglia

Sky Kids

Sky Cinema con Paramount+

Sky Calcio

Sky Sport

La promozione permette quindi di vedere tutti i pacchetti di Sky per 30 giorni senza vincoli né parabola al costo di 9 euro. Allo scadere del mese si può decidere se attivare un abbonamento e comporlo con i pacchetti che più vi piacciono in base alle offerte in corso.

Prova Sky Q »

Offerte in evidenza Prova Sky Q € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky TV + Sky Calcio € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Intrattenimento Plus € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA