Il mercato di telefonia mobile registra diverse novità: il nuovo Osservatorio sulle Comunicazioni di AGCOM, che fotografa lo stato del mercato alla fine del 2023, conferma alcuni trend ben precisi per il settore. In particolare, si registra un nuovo calo della quota di mercato dei tre principali operatori italiani (TIM, Vodafone e WINDTRE), in favore di una crescita continua di Iliad e degli operatori virtuali.

Telefonia mobile: crescono Iliad e gli operatori virtuali

Il nuovo Osservatorio di AGCOM conferma la presenza in Italia di 108,5 milioni di linee mobili, con 78,5 milioni di SIM Human e 30 milioni di SIM M2M. I dati sono sostanzialmente in linea con quelli dello scorso anno (si registra una crescita delle SIM M2M di circa 1,2 milioni a fronte di un calo di 0,1 milioni delle SIM Human).

L’analisi delle quote di mercato degli operatori di telefonia mobile è uno dei dati più interessanti del report di AGCOM. Alla fine del 2023, infatti, viene confermato uno dei trend del mercato, con il calo degli operatori storici e la crescita continua di Iliad e degli operatori virtuali.

Ecco la classifica considerando tutte le SIM attive (Human e M2M):

OPERATORE QUOTA DI MERCATO VARIAZIONE RISPETTO DICEMBRE 2022 TIM (comprende Kena Mobile) 27,8% -0,6 Vodafone (comprende ho. Mobile) 27,1% -0,4 WINDTRE* 23,7% -0,6 Iliad 9,9% +1 PostePay (con il brand PosteMobile) 4% -0,2 Fastweb 3,3% +0,4 CoopVoce 2% +0,1 Altri 2,3% +0,3 Totale operatori virtuali 11,6% +0,6

*AGCOM non chiarisce se nel totale di WINDTRE è compresa o meno la quota di Very Mobile

L’analisi dei dati è semplice: TIM, Vodafone e WINDTRE registrano un calo di 1,6 punti su base annua che viene controbilanciato dalla crescita costante di Iliad, che aumenta di 1 punto, e degli operatori virtuali, in crescita di 0,6 punti con l’ottima performance di Fastweb, che cresce di 0,4 punti.

Ecco, invece, i dati considerando le sole SIM Human:

OPERATORE QUOTA DI MERCATO VARIAZIONE RISPETTO DICEMBRE 2022 WINDTRE* 24,6% -1 TIM (comprende Kena Mobile) 24,1% -0,5 Vodafone (comprende ho. Mobile) 21,7% -0,9 Iliad 13,7% +1,5 PostePay (con il brand PosteMobile) 5,4% -0,2 Fastweb 4,6% +0,6 CoopVoce 2,7% +0,2 Altri 3,2% +0,4 Totale operatori virtuali 15,9% +1,1

*AGCOM non chiarisce se nel totale di WINDTRE è compresa o meno la quota di Very Mobile

Anche l’analisi delle SIM Human conferma i trend evidenziati in precedenza: WINDTRE, TIM e Vodafone sono in calo mentre Iliad e gli operatori virtuali continuano a crescere, rafforzando la propria posizione sul mercato. Iliad, in particolare, ha il 13,7% del mercato tra le SIM Human.

