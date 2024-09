Con le nuove promozioni DAZN destinate ai già clienti si possono avere in regalo 3 mesi gratis di Apple TV+ e altri premi. Scopri come riceverli e i vari abbonamenti allo streaming

Per chi è già cliente di DAZN sarà un’estate dolce e amara. L’app di streaming ha annunciato un aumento del costo dell’abbonamento a partire dal prossimo agosto ma ci sono anche belle notizie. In questi giorni sono state lanciate nuove promozioni DAZN che permette di avere in regalo un profilo per lo streaming o abbonamenti alla palestra e quotidiani sportivi.

Le promozioni DAZN di maggio 2024

Le offerte di DAZN Prezzo mensile Servizi inclusi DAZN Start 11,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 14,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni

con disdetta entro 30 giorni 99 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete

calcio femminile, basket, volley, rugby, fighting e una selezione di partite della NFL DAZN Standard 34,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 40,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni

con disdetta entro 30 giorni 359 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete

tutta la Serie A e Serie BTK, Europa League, i migliori match di Conference League e altri sport DAZN Plus 59,99 €/mese con vincolo di 12 mesi o con disdetta entro 30 giorni

con vincolo di 12 mesi o con disdetta entro 30 giorni 599 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi a reti diverse

tutta la Serie A e Serie BTK, Europa League, i migliori match di Conference League e altri sport

Le nuove promozioni DAZN per i già clienti sono le seguenti:

3 mesi di Apple TV+ in regalo . L’offerta è disponibile fino al 15/9/24 e si può attivare entro il 30/9/24 . L’abbonamento poi, salvo disattivazione, si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese

. L’offerta è disponibile e si può attivare entro il . L’abbonamento poi, salvo disattivazione, si rinnoverà al costo di 3 mesi di abbonamento a Virgin Active Revolution in regalo per allenarsi a casa e con incluso un ingresso al mese nei club Virgin Active

per allenarsi a casa e con incluso 3 mesi di abbonamento digitale a Tuttosport e Il Corriere dello Sport

Potete richiedere il codice di attivazione per le promozioni DAZN nella sezione MONDODAZN. Le promozioni DAZN per i già clienti si possono attivare per qualsiasi tipologia di abbonamento. Se ancora non avete un profilo sull’app, potete scegliere tra tre differenti tipologie di offerte in base ai vostri gusti. L’abbonamento più completo prevede la visione di:

tutta la Serie A fino al 2029 (10 partite su 10 per giornata in esclusiva)

Serie BTK, compresi playoff e playout

Europa League

i migliori incontri della Conference League

tutta la Serie BTK

La Liga

una selezione di partite della Liga Portugal Betclic

FA CUP, Carabao Cup e Community Shield

il calcio femminile con la Serie A eBay e UEFA Women’s Champions League

una selezione di partite di NFL

basket italiano ed europeo (Serie A UnipolSai, tutta l’Eurolega, Eurocup e la Basket Champions League)

boxe, UFC e altri sport di combattimento grazie alla partnership con Matchroom Boxing

freccette

i canali tematici di Juventus, Inter e Milan

Eurosport 1 e 2 HD con tennis, ciclismo e sport invernali

Serie A Elite di rugby

Redbull TV

programmi di approfondimento come Sunday Night Square, Supertele – Leggero come un pallone e Tutti Bravi dal Divano

Potete quindi scegliere tra i seguenti abbonamenti:

DAZN Start con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stesa rete domestica a 11,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (36 euro di risparmio) o 14,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti si può pagare 99 euro l’anno (80,88 euro di risparmio)

DAZN Standard con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stesa rete domestica a 34,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio) o 40,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti si può pagare 359 euro l’anno (132,88 euro di risparmio)

DAZN Plus con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 59,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi o con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti si può pagare 599 euro l’anno (120,88 euro di risparmio)

Chi ha anche un abbonamento Sky o un decoder tivùsat può attivare l’offerta ZONA DAZN per vedere sul canale 214 una selezione di eventi come le 7 partite di Serie A per giornata incluse nell’offerta dell’app di streaming (massimo 2 in contemporanea). Il prezzo è di 7,50 euro al mese e potete attivarla nella sezione “Servizi aggiuntivi” dell’area “Il mio Account”.

L’app di DAZN è compatibile con i seguenti dispositivi:

Amazon Fire TV Stick

Android TV

Apple TV

Google Chromecast

LG Web OS TV

Panasonic SMART TV

Samsung Tizen TV

Sony Android TV

Hisense SMART TV

TIM BOX

Philips TV

Sky Q, My Sky e Sky Glass

tivùsat

PlayStation

Xbox One e Xbox One X

tablet Amazon Fire

smartphone e tablet Android

iPhone e iPad

Se avete bisogno di assistenza potete chattare su WhatsApp con un operatore al numero +39 344 070 3392 disponibile dalle 8 alle 23 tutti i giorni o chiamare il +39 02 8295 8308 dalle 14 alle 23 nei giorni feriali e dalle 12 alle 23 nei fine settimana.

Le offerte TIMVISION con DAZN incluso a maggio 2024

Le offerte TIMVISION con DAZN incluso Prezzo mensile Cosa vedere TIMVISION Calcio e Sport con Disney+ 30,99 €/mese TIMVISION

DAZN Standard

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità TIMVISION Gold 40,99 €/mese TIMVISION

DAZN Standard

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità

In alternativa per avere DAZN insieme ad altri servizi interessanti potete attivare una delle offerte di TIMVISION. Potete abbinare l’abbonamento a qualsiasi offerta di telefonia mobile dell’operatore o per la rete fissa. In alternativa, se non volete cambiare gestore, potete acquistare una SIM che verrà utilizzata solo per l’addebito del costo mensile del piano intrattenimento. DAZN è quindi incluso nelle seguenti offerte:

TIMVISION Calcio e Sport con Disney+

TIMVISION con film, serie TV e produzioni originali, il meglio dell’ultima settimana della programmazione di Mediaset, Discoery+ ed Eurosport

con film, serie TV e produzioni originali, il meglio dell’ultima settimana della programmazione di Mediaset, Discoery+ ed Eurosport DAZN Standard

Infinity+ con 104 partite di Champions League e altri contenuti anche in 4K

con 104 partite di Champions League e altri contenuti anche in 4K Disney+ Standard con pubblicità con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea con qualità audio 5.1 e fino a 10 dispositivi per il download

Il prezzo è di 30,99 euro al mese.

TIMVISION Gold

TIMVISION

DAZN Standard

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea

con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea Amazon Prime con pubblicità per vedere film e serie TV Amazon Original ed Exclusives oltre alle migliori partite del mercoledì di Champions League (visione in contemporanea su 2 dispositivi)

Il prezzo è di 40,99 euro al mese.

Per entrambe le offerte il contributo per l’attivazione è azzerato acquistandole online. Avete incluso anche il TIMVISION Box in comodato d’uso gratuito con ottimizzazione automatica della connessione, ricerca dei canali con comandi vocali tramite Google Assistant, Chromecast integrata e accesso ad altre app popolari grazie al sistema operativo Android TV. Se avete già il TIMVISION Box il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro. In alternativa si può richiedere un TIMVISION Box Atmosphere con visione 4K e sistema audio integrato di Bang & Olufsen. I primi 6 mesi sono gratis, poi 5,99 euro al mese.

Potete poi ulteriormente personalizzare le offerte di TIMVISION passando a uno dei seguenti piani per lo streaming:

Disney+ Standard senza pubblicità con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea con qualità audio 5.1 e fino a 10 dispositivi per il download aggiungendo 3 euro al mese

con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea con qualità audio 5.1 e fino a 10 dispositivi per il download aggiungendo Disney+ Premium con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea con qualità audio Dolby Atmos e fino a 10 dispositivi per il download aggiungendo 6 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea con qualità audio Dolby Atmos e fino a 10 dispositivi per il download aggiungendo Netflix Standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo 7,5 euro al mese

con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo Netflix Premium con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo 12,5 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo DAZN Plus a 15 euro al mese

Se avete la rete fissa con TIM potete attivare TIM 5G Power Famiglia con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB inclusi) a 9,99 euro al mese. Attivandola online, però, il primo mese e attivazione sono gratis. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. In alternativa potete richiedere in negozio un’eSIM al prezzo di 10 euro e attivare poi l’offerta effettuando la verifica dell’identità tramite SPID.

TIM Unica Power vi permette non solo di avere Giga illimitati in 5G per tutta la famiglia ma anche 6 GB aggiuntivi al mese per il roaming in Ue e altri vantaggi come sconti su alcuni modelli di smartphone o una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se la si attiva entro l’8/6/24.

I clienti mobile di TIM possono avere la rete fissa a prezzo scontato. Per loro TIM WiFi Power Smart costa 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online e con attivazione gratis. L’offerta fibra include una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH (Fiber to the Home), chiamate illimitate (solo online), modem TIM HUB+ Executive e TIM Navigazione Sicura.

