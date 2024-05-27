Hype e Visa hanno siglato un accordo per ampliare l'offerta di carte di pagamento. Scopri che cosa prevede la partnership, che cosa offrono i piani dei conti Hype e come trovare una carta di credito conveniente a maggio 2024 su SOStariffe.it .

Accordo Hype e Visa: tutti i dettagli e le novità

Hype, la fintech punto di riferimento nella gestione del denaro tramite app, joint venture gruppo Sella/illimity, e Visa, tra i leader mondiali nei pagamenti digitali, hanno siglato un accordo di partnership pluriennale.

L’intesa consentirà alla neobank – prima in Italia per innovazione del modello nel banking e per numero di clienti – di differenziare il proprio portfolio carte di pagamento tra i diversi piani previsti dall’offerta, permettendo ai propri clienti di accedere anche alla rete di pagamento di Visa, le cui carte sono accettate in 200 Paesi e da oltre 100 milioni di esercenti nel mondo. Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta dei conti Hype e aprire il conto Hype Premium, premi il pulsante verde qui sotto:

Hype è una delle soluzioni presenti sul comparatore di SOStariffe.it, il tool digitale e gratuito che permette di confrontare le migliori proposte per carte di credito delle banche partner a maggio 2024. Per consultare il comparatore di SOStariffe.it, clicca sul bottone verde qui di seguito:

Hype e Visa siglano una partnership per i pagamenti digitali

L’accordo prevede un percorso di collaborazione finalizzato allo sviluppo e all’emissione di carte di pagamento evolute, che offrono tutte le caratteristiche capaci di soddisfare un target giovane e alla ricerca di soluzioni semplici e immediate.

Infatti, gli utenti potranno usufruire dei vantaggi dati dalla tokenizzazione, che consente di digitalizzare una carta fisica sullo smartphone o su un dispositivo wearable, beneficiando di:

un’esperienza di acquisto migliorata;

maggiore sicurezza per i pagamenti digitali;

possibilità di caricamento e utilizzo sui wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

“Per il nostro modello – afferma Giuseppe Virgone, ceo di Hype -, la carta di pagamento è una componente strategica del prodotto HYPE e, per questo, coerentemente con il nostro impegno ad offrire le migliori soluzioni e possibilità di scelta, l’accordo con Visa rappresenta un’importante componente dell’offerta. L’unione dei servizi e delle caratteristiche distintive dei nostri conti ai vantaggi del circuito di pagamento Visa ci permette di raggiungere un ulteriore livello di valore”.

“Grazie a questo accordo – dice Stefano Stoppani, country manager Visa Italia -, gli utenti della neobank potranno beneficiare di una rete capace di processare 65.000 transazioni al secondo, accettata in oltre 200 Paesi e che, negli ultimi cinque anni, ha investito oltre 10 miliardi di dollari in sicurezza, integrando soluzioni all’avanguardia come l’intelligenza artificiale e il machine learning per garantire una maggiore protezione”.

La collaborazione testimonia l’impegno di entrambe le società nella valorizzazione e diffusione dei pagamenti digitali, anche attraverso importanti iniziative congiunte di marketing che prenderanno il via nei prossimi mesi.

Conto Hype: che cosa prevede l’offerta a maggio 2024

NOME DELL’OFFERTA COSTO DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto Hype Canone gratuito carta virtuale inclusa

ricarica fino a 15.000 €/anno

prelievo contanti gratuito fino a 250€/mese

bonifico ordinario gratuito e bonifico istantaneo 2€

cashback 10% sugli acquisti Conto Hype Next Canone di 2,90 €/mese carta di debito inclusa

ricarica del conto illimitata

prelievo contanti gratuito

bonifico ordinario gratuito e 10 bonifici istantanei gratuiti al mese

cashback su store partner Conto Hype Premium Canone di 9,90 €/mese Carta World Elite Mastercard inclusa

ricarica del conto illimitata

prelievo contanti gratuito

bonifico ordinario e istantaneo gratuito

cashback su store partner

Assicurazione Premium

Conto Hype è un conto digitale con codice IBAN, con carta associata del circuito Mastercard e adesso anche Visa. Conto Hype permette di gestire i propri soldi tramite app con i sistemi iOS e Android. Hype mette a disposizione dei consumatori tre piani tra cui poter scegliere:

Conto Hype , con canone gratuito , con carta virtuale inclusa (carta fisica 9,90 euro una tantum), prelievi gratis fino a 250 euro al mese da ogni sportello, bonifico ordinario SEPA gratuito e bonifico istantaneo 2 euro, ricarica del conto senza limiti, fino al 10% di cashback sugli acquisti online da store selezionati e possibilità di accredito dello stipendio;

, con , con carta virtuale inclusa (carta fisica 9,90 euro una tantum), prelievi gratis fino a 250 euro al mese da ogni sportello, bonifico ordinario SEPA gratuito e bonifico istantaneo 2 euro, ricarica del conto senza limiti, fino al 10% di cashback sugli acquisti online da store selezionati e possibilità di accredito dello stipendio; Conto HYPE Next , con canone di 2,90 euro al mese , carta di debito inclusa, prelievi contanti gratuiti, ricarica del conto illimitata, bonifici ordinari gratis e 10 bonifici istantanei al mese gratis, possibilità di accredito dello stipendio, cashback su store partner, assicurazione medica e su elettrodomestici, polizza acquisti e prelievi;

, con canone di , carta di debito inclusa, prelievi contanti gratuiti, ricarica del conto illimitata, bonifici ordinari gratis e 10 bonifici istantanei al mese gratis, possibilità di accredito dello stipendio, cashback su store partner, assicurazione medica e su elettrodomestici, polizza acquisti e prelievi; Conto HYPE Premium, con canone di 9,90 euro al mese, con Carta World Elite Mastercard inclusa, prelievi di contanti senza commissioni, ricarica del conto illimitata, accredito di stipendio, bonifici (anche istantanei) gratuiti, cashback su store partner, pacchetto Assicurazione Premium e assistenza prioritaria.

Attivando il Conto Hype Premium entro il 30 giugno 2024 e inserendo il codice promo CIAOHYPER nella registrazione, riceverai un bonus di 25 euro che sarà accreditato dopo l’utilizzo della carta (fisica o virtuale) pagando spese per un valore cumulativo almeno pari a 50 euro entro i 30 giorni successivi alla data di apertura del conto. Con il piano Conto Hype il bonus è di 5 euro, mentre con il Conto Hype Next il bonus è di 20 euro.

Per avere maggiori informazioni sull’offerta del conto Hype Premium, vai al link di seguito:

