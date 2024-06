Da giugno partirà lo spegnimento della rete Iliad 3G . Si inizierà dai servizi sulla banda 2100 MHz fino al totale switch off nel 2025 . Scopri cosa cambia per gli utenti

WindTre ha annunciato che dal prossimo 7 giugno partirà la prima fase dello switch off della sua rete 3G. Iliad ha quindi inserito nella pagina “Iliad Informa” sul proprio sito una comunicazione rivolta ai clienti in cui descrive i cambiamenti che arriveranno nei prossimi mesi. Lo spegnimento dell’Iliad 3G al momento riguarderà esclusivamente la rete di WindTre su cui l’operatore di telefonia mobile continua ad appoggiarsi ma di cui sta progressivamente riducendo l’utilizzo per puntare su una propria infrastruttura proprietaria.

Bisogna infatti ricordare che Iliad si avvale anche della rete di WindTre per il 3G, 4G, 4G+ e 2G per il roaming nazionale tramite un accordo di RAN Sharing, che dal primo gennaio 2023 comprende solo le aree che non sono coperte dalla joint venture paritetica Zefiro Net, nata per gestire congiuntamente le rispettive reti di telefonia mobile nelle zone meno popolate del Paese.

Iliad 3G, le tappe per lo spegnimento della rete da giugno 2024

La roadmap per lo spegnimento della rete 3G di Iliad 1 nella prima fase che partirà il 7/6/24 verranno dismessi i servizi 3G sulla banda 2100 MHz. Resteranno attivi quelli su banda 900 MHz e 2G 2 Gli utenti con un dispositivo 4G o superiore non subiranno cambiamenti mentre per i terminali 3G i servizi di telefonia mobile verranno re-indirizzati sulla banda 900 MHz o verso il 2G 3 nella seconda fase, che dovrebbe concludersi il 31/12/25, verrà spenta anche la banda 900 MHz e per accedere ai servizi voce e dati di Iliad servirà un dispositivo 4G o superiore

“Per migliorare l’esperienza dei nostri utenti, – si legge nella comunicazione di Iliad – nelle prossime settimane saranno apportate delle modifiche nei servizi di rete mobile dovute al passaggio di alcune frequenze dalla rete in tecnologia 3G alla rete in tecnologia 4G. Il processo interesserà in modo progressivo l’intero territorio nazionale e terminerà in un arco di circa due mesi“.

“Per i dispositivi che supportano il 4G o tecnologie superiori, – continua l’operatore low cost – non ci sarà alcuna modifica alla qualità del servizio. Per i dispositivi che supportano solo ed esclusivamente il 3G, i servizi dati e voce continueranno ad essere effettuati sulla rete 3G su banda 900 MHz. Se il tuo dispositivo non supporta quest’ultima banda, i servizi dati e voce verranno indirizzati verso la rete 2G“. Iliad comunque ribadisce che i clienti che utilizzano un dispositivo 3G riceveranno un’ulteriore comunicazione personale con maggiori dettagli.

Nel dettaglio, la prima fase dello spegnimento dell’Iliad 3G che partirà il 7 giugno durerà due mesi e interesserà la sola banda 2100 MHz, che verrà dedicata solo all’erogazione dei servizi 4G e dove disponibile anche in 5G. Continuerà invece ad essere disponibile il servizio 3G sulla banda 900 MHz su tutto il territorio nazionale.

I servizi voce e dati sulla banda 2100 MHz verranno invece reindirizzati sulla rete 2G con una riduzione della velocità. La seconda fase, le cui tempistiche verranno comunicate in seguito, allargherà progressivamente la dismissione della rete 3G anche per la banda 900 MHz e si concluderà secondo le previsione entro il 31 dicembre 2025. Per potete usufruire dei servizi di telefonia mobile si dovrà quindi necessariamente disporre di uno smartphone 4G o 5G.

Le offerte di Iliad di maggio 2024

Le offerte di Iliad Costo mensile Minuti, SMS e Gigabyte Voce 4,99 €/mese per sempre minuti e SMS illimitati + 40 MB in 4G Giga 120 7,99 €/mese per sempre minuti e SMS illimitati + 120 GB in 4G Giga 180 9,99 €/mese per sempre minuti e SMS illimitati + 180 GB anche in 5G Dati 300 13,99 €/mese per sempre minuti e SMS a consumo + 300 GB in 4G

Tutte le offerte di Iliad sono senza vincoli né costi nascosti. Avete quindi la possibilità in qualsiasi momento di richiedere il recesso dalla tariffa senza costi aggiuntivi o penali. Avete inclusi tutti i servizi di base come segreteria telefonica, un sistema per la verifica del credito e dei consumi e Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi. Iliad non applica rimodulazioni e per questo il prezzo è fisso per sempre. Chi arriva da qualsiasi operatore può richiedere la portabilità gratuita del numero, che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Iliad oggi garantisce una copertura in 4G/4G+ per il 99% della popolazione italiana. Attivando le sue offerte 5G, invece, potrete navigare alla massima velocità con il più recente standard per reti mobili in oltre 3.000 Comuni in tutto il Paese. A maggio sono quindi disponibili le seguenti tariffe:

Voce

minuti e SMS illimitati

40 MB in 4G/4G+ anche per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 4,99 euro al mese fisso per sempre.

Giga 120

minuti e SMS illimitati

120 GB in 4G/4G+

9 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese fisso per sempre.

Giga 180

minuti e SMS illimitati

180 GB anche in 5G

11 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre.

Dati 300

chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent

300 GB in 4G/4G+

15 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 13,99 euro al mese fisso per sempre.

Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. La riceverete quindi a casa entro pochi giorni lavorativi con consegna tramite Poste Italiane direttamente nella cassetta delle lettere. In alternativa si può richiedere un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro. Per scaricarla dovrete inquadrare con la fotocamera dello smartphone un apposito QR Code presente nell’email di riepilogo dell’ordine. Il codice sarà comunque disponibile in qualsiasi momento nell’Area Personale. Per attivarla dovrete poi inserire il codice segreto e seguire le indicazioni a schermo.

Per attivare l’offerta, invece, è necessario effettuare la video identificazione per permettere all’operatore di verificare l’identità dell’intestatario della SIM/eSIM. La procedura richiede di realizzare un breve video in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento e per completarla vi basteranno meno di tre minuti.

Se avete esaurito il traffico dati incluso nelle promozioni, è possibile continuare a navigare su Internet al costo di 90 cent ogni 100 MB. Se invece state progettando un viaggio all’estero e non volete restare senza Giga per il roaming potete attivare una delle opzioni per l’estero:

5 GB in roaming in Ue per un mese a 3,99 euro

per un mese a 5 GB in roaming in Svizzera per un mese a 4,99 euro

per un mese a 5 GB in roaming in USA e Canada per un mese a 4,99 euro

Come aggiungere uno smartphone a rate

Alle offerte di Iliad potete anche abbinare l’acquisto di uno smartphone a rate senza anticipo potendo scegliere tra due diverse modalità di finanziamento:

Findomestic a tasso zero e anticipo zero (salvo approvazione) e rateizzazione in 12 o 24 mesi. Ad esempio, potete avere Samsung Galaxy S24 a partire da 37,25 euro al mese per 24 rate . Fino all’ 11/6/24 il prezzo per la versione da 128 GB e 256 GB è lo stesso

(salvo approvazione) e rateizzazione in 12 o 24 mesi. Ad esempio, potete avere a partire da . Fino all’ il Younited a tasso zero e anticipo zero (salvo approvazione) con rateizzazione in 12 o 20 mesi. Ad esempio, potete avere iPhone 15 a partire da 35,16 euro al mese per 20 rate con la promessa di restituire il telefono alla fine del finanziamento. Altrimenti, potete in permuta un vecchio dispositivo di Apple per ricevere uno sconto fino a 825 euro per iPhone 15 Pro

La spedizione è gratuita.

Come avere uno sconto sulla rete fissa

Iliad ha riservato poi uno sconto di 5 euro al mese sulla sua offerta fibra per tutti coloro che hanno attiva un’offerta mobile da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito. Per sapere se siete raggiunti dalla fibra, potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

IliadBox

navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON

chiamate illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali

attivazione

modem con supporto al Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito

Il prezzo è di 24,99 euro al mese per sempre o 19,99 euro al mese per sempre per i già clienti mobile. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Si possono aggiungere fino a 4 Wi-Fi 7 Extender (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) per potenziare il segnale e raggiungere ogni angolo della casa e la protezione di McAfee Multi Access per tutti i dispositivi connessi (2,99 euro al mese). L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 31/7/24.

