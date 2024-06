Attivando l’offerta Sorgenia luce e gas a prezzo fisso per un anno puoi ottenere anche uno sconto di 100 euro in bolletta . Scopri tutte le caratteristiche di Next Energy Smart per proteggerti da eventuali improvvisi rialzi della materia prima all’ingrosso. Oltre a un focus su come trovare le offerte luce e gas più vantaggiose tra quelle proposte dai partner di SOStariffe.it a maggio 2024.

Sorgenia luce e gas ti mette al riparo per un anno da eventuali rincari dei prezzi di energia elettrica e metano all’ingrosso e ti assicura uno sconto di 100 euro in bolletta. Ecco, in estrema sintesi, i due principali benefici che puoi ottenere scegliendo la nuova offerta Next Energy Smart luce e gas di Sorgenia per le tue forniture domestiche.

Grazie a questa soluzione, il costo kWh e il costo metano al metro cubo sono bloccati per 12 mesi, così potrai avere la tranquillità di ricevere bollette dall’importo prevedibile, a patto che i tuoi consumi si mantengano stabili nel tempo.

Nel paragrafo che segue analizzeremo nel dettaglio le caratteristiche dell’offerta Sorgenia luce e gas, mentre cliccando sul pulsante qui sotto potrai avere maggiori informazioni o, eventualmente, procedere con l’attivazione online dell’offerta stessa:

Sorgenia è solo uno dei gestori energetici partner di SOStariffe.it. Consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, puoi avere una panoramica delle tariffe più convenienti disponibili a maggio 2024 e parametrate sul profilo di consumo della tua famiglia. Clicca al link qui sotto per avviare il confronto delle offerte su misura per te.

Sorgenia luce e gas: cosa prevede l’offerta Next Energy Smart a maggio 2024

NOME OFFERTA SPESA MENSILE STIMATA TIPOLOGIA DI TARIFFA COSTO LUCE/GAS Next Energy Smart Luce 58,99 €/mese Tariffa a prezzo bloccato 0,11 €/kWh Next Energy Smart Gas 131,12 €/mese Tariffa a prezzo bloccato 0,45 €/Smc

Come anticipato poco sopra, nel catalogo Sorgenia luce e gas ha fatto il suo debutto anche l’offerta Next Energy Smart, che ti consente di bloccare il prezzo dell’energia elettrica e del metano per 12 mesi, così da proteggerti dalle oscillazioni del mercato all’ingrosso (dove gli indici vengono aggiornati su base mensile).

Ricordiamo che le stime di prezzo elencate in tabella sono parametrate sui consumi di una “famiglia tipo” che contabilizzi 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas naturale all’anno, con fornitura attiva nel comune di Milano.

Ecco di seguito una panoramica delle principali caratteristiche dell’offerta:

prezzo dell’energia elettrica bloccato per 12 mesi: 0,11 €/kWh ;

; prezzo del gas naturale bloccato per 12 mesi: 0,45 €/Smc ;

; contributo fisso per costi di commercializzazione: 12 euro al mese per ciascuna fornitura (144 euro all’anno a fornitura);

bonus di benvenuto di 100 euro in bolletta per i clienti che attivino l’offerta luce e gas insieme (offerta duel fuel);

in bolletta per i clienti che attivino l’offerta luce e gas insieme (offerta duel fuel); accesso gratuito al servizio Beyond Energy , la piattaforma che offre il monitoraggio e l’analisi dei consumi domestici;

, la piattaforma che offre il monitoraggio e l’analisi dei consumi domestici; sconto del 10% sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’app My Next Move di Sorgenia, la bussola digitale che permette di trovare le colonnine di ricarica della propria auto elettrica più vicine alla propria posizione;

di Sorgenia, la bussola digitale che permette di trovare le colonnine di ricarica della propria auto elettrica più vicine alla propria posizione; un catalogo di premi e servizi dedicato alla community Greeners ;

; gestione della fornitura in completa autonomia grazie all’App My Sorgenia;

energia verde proveniente da fonti rinnovabili.

Attivando Next Energy Smart luce e gas, la “famiglia tipo” spenderebbe 58,99 euro al mese per la luce e 131,12 euro al mese per il gas. Per ulteriori dettagli sulla promozione, clicca al link di seguito:

Tutti i clienti domestici che attivino Sorgenia luce e gas possono beneficiare di uno sconto sul canone mensile della fibra Sorgenia per navigare da casa alla massima velocità di 2,5 Gbps in download su rete FTTH. Per i clienti Sorgenia che attivino la doppia fornitura luce e gas, la fibra costa 22,73 euro al mese per il primo anno. Poi il canone sale a 26,90 euro al mese. Per saperne di più clicca sul pulsante verde qui sotto:

Sorgenia luce e gas: ecco l’alternativa a prezzo indicizzato a maggio 2024

A maggio 2024, Sorgenia offre anche la possibilità di attivare Next Energy Sunlight, un’offerta a prezzo indicizzato che assicura l’accesso alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso in base al PUN e al PSV, che sono gli indici di riferimento per la compravendita dell’elettricità e del metano all’ingrosso in Italia. Aggiornati mensilmente, questi indici sono usati dai fornitori di energia e gas come punto di partenza per calcolare il prezzo finale della materia da applicare in bolletta. Tali indici possono essere eventualmente maggiorati da un contributo al consumo stabilito dal fornitore.

Ecco le condizioni tariffarie in vigore a maggio 2024 se dovessi attivare questa offerta:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,010 €/kWh di contributo al consumo per il primo anno;

di contributo al consumo per il primo anno; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,100 €/Smc di contributo al consumo per il primo anno;

di contributo al consumo per il primo anno; contributo fisso per costi di commercializzazione a scalare per i clienti più fedeli : 7,60 euro al mese per la fornitura luce e 9,50 euro al mese per quella gas per il primo anno. Poi sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi;

: 7,60 euro al mese per la fornitura luce e 9,50 euro al mese per quella gas per il primo anno. Poi sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi; 60 euro di bonus di benvenuto per chi attivi la doppia fornitura (luce+gas) con Sorgenia;

per chi attivi la doppia fornitura (luce+gas) con Sorgenia; riduzione del canone mensile della fibra Sorgenia a 22,73 euro al mese per il primo anno attivando l’offerta dual fuel (luce e gas insieme).

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta Next Energy Sunlight di Sorgenia, clicca sul link qui sotto:

