Grazie a REPowerEU , l'Europa ha accelerato il passo sull'indipendenza energetica e puntato sulle rinnovabili: ecco un bilancio del maxi piano energetico della Commissione UE a due anni dal suo lancio, nelle parole della commissaria per l'Energia Kadri Simson .

“Nei due anni trascorsi dall’avvio del piano RepowerEu abbiamo ridotto drasticamente le importazioni di carbone, petrolio e gas russi e assistito a un aumento senza precedenti del ricorso alle energie rinnovabili, con un riassetto storico delle nostre forniture energetiche e livelli record di stoccaggio di gas alla fine dell’inverno. La domanda di gas è diminuita quasi del 20% grazie al risparmio energetico e alle misure di efficienza energetica”. È quanto scrive Kadri Simson, commissaria UE per l’Energia, in un intervento sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” che fa il punto sull’indipendenza energetica dell’Europa a due anni dal lancio di REPowerEU, il maxi piano varato nel pieno della crisi energetica con la Russia.

Prima di accendere i riflettori sui passi avanti fatti dal Vecchio Continente sul fronte energetico,

Grazie a questo strumento digitale e gratuito, puoi calcolare il preventivo con il miglior rapporto qualità/prezzo tra quelli proposti dai partner del comparatore stesso. La classifica delle migliori soluzioni presenti nel tool di SOStariffe.it sarà elaborata sulla base dei dati da te inseriti (ma senza alcun impegno all'acquisto) e relativi a:

il luogo in cui intendi installare il dispositivo;

la tipologia dello stesso;

il fabbisogno energetico della tua famiglia.

Indipendenza energetica in Europa: i risultati a maggio 2024

RISULTATI DI REPOWEREU: LE VOCI RISULTATI DI REPOWEREU: LE CIFRE Indipendenza energetica Le importazioni di gas naturale dalla Russia sono crollate dal 45% al 15% tra il 2021 e il 2023 Riduzione del consumo di gas in Europa La domanda di gas in Europa ha registrato una flessione del 18% tra agosto 2022 e marzo 2024 Sviluppo delle rinnovabili +96 GW di nuova capacità fotovoltaica e +33 GW di nuova capacità eolica dal 2022 Fonti fossili vs fonti rinnovabili Per la prima volta dal 2022, la produzione di elettricità a partire da energia eolica e solare ha superato quella generata dal gas

“Due anni fa, quando i carri armati russi sono penetrati oltre i confini ucraini, l’Europa si è resa conto di una pericolosa condizione di dipendenza: facevamo così tanto affidamento sulla Russia per le forniture di gas, petrolio e carbone che la nostra sicurezza energetica era a repentaglio”, scrive ancora la commissaria UE per l’Energia sul quotidiano economico italiano. E aggiunge: “Eppure, dando prova di unità e determinazione, l’Ue ha fissato l’obiettivo di ridurre questa dipendenza, colpendo settori nevralgici dell’economia russa e sostenendo l’Ucraina nella sua lotta per la libertà”.

Cruciale in questa strategia verso l’indipendenza energetica del Vecchio Continente è stato il piano REPowerEU, i cui risultati (a due anni dal lancio) sono stati analizzati in una tavola rotonda che si è recentemente svolta a Bruxelles.

Ecco alcuni dei target centrati dal piano REPowerEU:

c’è stata una flessione del 18% del consumo di gas naturale tra agosto 2022 e marzo 2024;

del consumo di tra agosto 2022 e marzo 2024; sono crollate le importazioni di gas provenienti dalla Russia passando dal 45% al 15% tra il 2021 e il 2023 ;

; la produzione di elettricità da fonti eolica e solare ha superato per la prima volta quella da fonti fossili come il gas dal 2022;

quella da fonti fossili come il gas dal 2022; c’è stato un rapido incremento degli impianti di energia rinnovabile: si è raggiunto il record di quasi 96 GW di nuova capacità di energia solare installata e di 33 GW della capacità eolica dal 2022.

Ancora Kadri Simson su “Il Sole 24 Ore”: “Un continente povero di risorse fossili deve intraprendere la strada dell’energia pulita per raggiungere l’indipendenza energetica e la competitività economica. RepowerEu ci aiuta a conseguire gli obiettivi che ci eravamo prefissati nell’ambito del Green Deal e ad attenuare il rischio di nuove dipendenze”.

Per finanziare il piano REPowerEU, la Commissione ha mobilitato quasi 300 miliardi di euro, oltre a mettere in campo anche iniziative come “30 isole rinnovabili per il 2030”, che permetterà a trenta isole o gruppi di isole di 10 Paesi europei di ricevere supporto organizzativo e assistenza tecnica nei prossimi tre anni nell’ideazione, preparazione e attuazione di piani di decarbonizzazione per i loro sistemi energetici.