Pantelleria, Giglio e Giannutri, l’Arcipelago delle isole Eolie con Salina e Lipari, San Pietro: ci sono anche questi sei “gioielli” naturali italiani tra le trenta isole o gruppi di isole di 10 Paesi europei “investiti” dal Segretariato delle isole dell’UE di una mission ambiziosa: raggiungere la completa indipendenza energetica entro il 2030 attraverso l’uso del 100% di fonti rinnovabili.

Scelte nell’ambito dell’iniziativa “30 isole rinnovabili per il 2030” della Commissione europea, queste località riceveranno supporto organizzativo e assistenza tecnica nei prossimi tre anni nell’ideazione, preparazione e attuazione di piani di decarbonizzazione per i loro sistemi energetici.

Indipendenza energetica: 6 isole 100% rinnovabili entro il 2030

I PAESI UE LE ISOLE SELEZIONATE DAL BANDO Italia Pantelleria, Giglio e Giannutri, Salina e Lipari, San Pietro Croazia Cres-Lošinj, Pašman, Korčula Danimarca Fejø, Venø Estonia Saaremaa e Ruhnu Grecia Astypalea, Ikaria, Lesbo, Megisti (Kastellorizo), Psara, Tilos Irlanda Isole Aran, Arranmore e Tory Island, Cape Clear, West Cork islands e Inishbofin Paesi Bassi Ameland, Saba, Bonaire e St. Eustatius Portogallo Madeira, Pico, Faial e São Jorge Spagna Arcipelago delle Baleari, La Graciosa, La Palma (Canarie) Svezia Gotland, Holmön, Vinön, Visingsö e Hven, Öland

Le sei isole italiane selezionate nell’ambito del bando europeo “30 isole rinnovabili per il 2030” avranno l’opportunità, nei prossimi tre anni, di ricevere un aiuto concreto nella messa a punto e realizzazione di una roadmap che le traghetti verso l’indipendenza energetica tramite fonti rinnovabili entro la fine del decennio. Una vicinanza, quella dell’Europa, che si fonda sul principio del “dal basso verso l’alto”: l’obiettivo è infatti quello che le isole coinvolte decidano il proprio percorso verso un sistema energetico senza emissioni di carbonio e scambino le pratiche di maggior successo con le altre “colleghe di viaggio” .

Il supporto organizzativo e l’assistenza tecnica forniti riguarderanno l’ideazione, la preparazione e l’attuazione dei piani di decarbonizzazione che garantiranno alle isole italiane di diventare “ambasciatrici” della sostenibilità nel nostro Paese e in tutta Europa. In particolare, l’assistenza tecnica si focalizzerà su un ampio spettro di tematiche, dalla produzione di energia rinnovabile allo stoccaggio, fino all’ottimizzazione della rete.

L’approccio verso pratiche di energia sostenibile passerà anche da:

l’analisi dei modelli di business;

il coinvolgimento della comunità nell’energia solare e idroelettrica;

lo studio delle opzioni di stoccaggio dell’energia.

Inoltre, ci si concentrerà sullo sviluppo dell’energia eolica, l’elettrificazione dei trasporti, la flessibilità della rete e l’autoconsumo. Il supporto tecnico approfondirà anche:

il trasporto marittimo sostenibile;

la gestione e valorizzazione del ciclo dei rifiuti;

l’ottimizzazione del teleriscaldamento.

Soddisfatta la commissaria europea per l’Energia, Kadri Simson: “Le isole selezionate hanno ora l’opportunità di fungere da modelli pionieristici per la pianificazione e la fornitura di sistemi energetici puliti e per la gestione di questi sistemi elettrici decentralizzati e decarbonizzati. Ciò fornirà informazioni preziose per altre isole, molte delle quali sono ancora fortemente dipendenti dai costosi combustibili fossili importati. Possono anche servire da esempio per la transizione nelle città e nelle regioni di tutto il mondo” .

