Carta del cliente Vodafone: cos'è e come consultarla a Gennaio 2024

Con la carta del cliente Vodafone l'operatore informa gli utenti sui propri diritti e stabilisce gli obiettivi di qualità per i servizi di telefonia mobile e rete fissa . Scopri cosa prevede e come consultarla

La Carta del Cliente dei Servizi mobili e fissi è un documento disponibile online con cui Vodafone conferma il suo impegno per la massima trasparenza nei confronti dei propri utenti. Al suo interno sono descritti e fissati gli standard di qualità minimi che l’operatore è tenuto a rispettare per i suoi servizi di telefonia mobile e la rete fissa e vengono chiariti i dritti del cliente nel caso in cui tali parametri non vengano soddisfatti da Vodafone.

Carta del cliente Vodafone: cos’è e come consultare il documento a gennaio 2024

“La Carta del Cliente– si legge direttamente sul documento – rappresenta uno strumento di trasparenza e di tutela dei consumatori che Vodafone mette a disposizione della propria Clientela. La Carta del Cliente, infatti, ha il fine di informare i Clienti sui loro diritti e sugli impegni di qualità assunti da Vodafone in relazione all’attività di fornitura dei servizi mobili e fissi a marchio Vodafone e dei servizi fissi a marchio TeleTu. […] La Carta dei Servizi vincola Vodafone verso i clienti fruitori dei suoi servizi“.

Il documento si affianca alle Condizioni Generali di Contratto, a cui l’operatore ricorda di fare riferimento per tutto ciò che riguarda la disciplina contrattuale, e si può consultare sul www.vodafone.it nella sezione “Per il Consumatore” e www.TeleTu.it nella pagina “Il contratto“.

La Carta del Cliente è suddivisa in tre sezione, in cui vengono definiti:

I principi su cui Vodafone si ispira nell’offrire i suoi servizi (eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di informazione e di scelta, diritto di partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia e trasparenza, tutela della riservatezza)

su cui Vodafone si ispira nell’offrire i suoi servizi (eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di informazione e di scelta, diritto di partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia e trasparenza, tutela della riservatezza) Gli standard di qualità per i suoi servizi sulla base degli indicatori individuati nelle delibere AGCOM per la telefonia mobile (del. 104/05/CSP, del. 154/12/CONS, del. 580/15/CONS, del. 125/19/CONS e s.m.i.) e di rete fissa (del. 131/06/CSP, 244/08/CSP, 151/12/CONS e del. 656/14/CONS e s.m.i.)

per i suoi servizi sulla base degli indicatori individuati nelle delibere per la (del. 104/05/CSP, del. 154/12/CONS, del. 580/15/CONS, del. 125/19/CONS e s.m.i.) e di (del. 131/06/CSP, 244/08/CSP, 151/12/CONS e del. 656/14/CONS e s.m.i.) La tutela dei diritti dei clienti nel caso in cui le prestazioni erogate non corrispondano ai principi e agli standard fissati

In riferimento agli indicatori di qualità stabiliti dall’AGCOM, Vodafone garantisce ogni anno il perseguimento di determinati obiettivi sulla base di parametri generali e specifici. I primi si riferiscono ad obiettivi di qualità complessivi delle prestazioni offerte mentre i secondi fanno riferimento alle performance rese al singolo cliente. Sul sito di Vodafone e su teletu.it vengono comunicati periodicamente gli indicatori di qualità, i metodi utilizzati per le misurazioni, gli obiettivi previsti e i risultati raggiunti per la massima trasparenza e informazione nei confronti degli utenti e delle Autorità.

Per quanto riguarda invece la tutela dei clienti, nel caso in cui Vodafone non rispetti gli standard specifici sono previsti degli indennizzi ma è sempre possibile richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. Potete richiedere l’indennizzo inviando a Vodafone una lettere raccomandata oppure con una segnalazione formale nelle modalità descritte nella sezione “Per il Consumatore” su vodafone.it entro 30 giorni dal verificarsi del mancato rispetto degli standard. L’operatore poi ricorda che per offrire una maggiore tutela al cliente ha adottato insieme ad altri gestori di telefonia mobile il “Codice di Condotta per l’offerta dei Servizi Premium” (di cui alla Delibera Agcom n. 108/19/CONS), entrato in vigore a novembre 2019, nella sua ultima versione.

