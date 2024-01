Ecco una panoramica delle offerte TIM tutto compreso che i già clienti mobile dell’operatore possono attivare a gennaio 2024, beneficiando di “premi” e sconti per la loro fedeltà. Oltre alle soluzioni Internet casa per i nuovi clienti TIM in questo avvio di nuovo anno.

Grazie alle offerte TIM tutto compreso, il colosso italiano delle telecomunicazioni “coccola” i già clienti mobile proponendo soluzioni Internet casa per navigare ad alta velocità, chiamare senza limiti e “fare il pieno” di intrattenimento a prezzi vantaggiosi.

Prima di tracciare un identikit delle offerte TIM in questo avvio d’anno, ricordiamo che il comparatore di SOStariffe.it è un valido alleato nella ricerca delle migliori offerte Internet casa messe a punto dagli operatori di telefonia e internet a gennaio 2024.

Offerte TIM tutto compreso: le soluzioni Internet casa a Gennaio 2024

NOME OFFERTA NAVIGAZIONE E CHIAMATE CANONE MENSILE TIM Premium Base navigazione fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload

chiamate a consumo 22,90 €/mese per i già clienti mobile con SIM mobile da almeno 9,90 €/mese

per i già clienti mobile con SIM mobile da almeno 9,90 €/mese 25,90 €/mese per i nuovi clienti TIM WiFi Power Smart navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload

chiamate illimitate per 24 mesi con attivazione online dell’offerta 24,90 €/mese per i già clienti mobile con SIM dati da almeno 9,90 €/mese attiva

per i già clienti mobile con SIM dati da almeno 9,90 €/mese attiva 30,90 €/mese per i nuovi clienti TIM WiFi Power Top navigazione fino a 10 Gbps in download su rete FTTH XGS-PON

chiamate illimitate per 24 mesi con attivazione online dell’offerta 25,90 €/mese per i già clienti mobile con SIM dati da almeno 9,90 €/mese attiva

per i già clienti mobile con SIM dati da almeno 9,90 €/mese attiva 35,90 €/mese per i nuovi clienti

A gennaio 2024, i già clienti TIM (con una SIM mobile da almeno 9,99 euro al mese attiva) possono beneficiare di sconti e riduzioni esclusivi sul canone mensile della fibra per navigare da casa alla massima velocità. Ecco l’identikit delle offerte Internet casa riservate ai già clienti TIM per la telefonia mobile:

TIM Premium Base

Tra le offerte TIM tutto compreso, c’è TIM Premium Base che consente ai già clienti mobile con una SIM da almeno 9,99 euro al mese di beneficiare della fibra ultraveloce TIM a casa al prezzo di 22,90 euro al mese. I nuovi clienti pagheranno il prezzo di listino, ovvero 25,90 euro al mese.

Ecco le caratteristiche della promozione:

velocità di navigazione fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH ;

e 300 Mbps in upload su rete ; chiamate a consumo (19 cent al minuto e 19 cent di scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali;

(19 cent al minuto e 19 cent di scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali; contributo di attivazione incluso (10 euro al mese per 24 mesi);

il modem può essere acquistato a parte al costo di 5€/mese per 48 mesi.

TIM WiFi Power Smart

Questa offerta è in promozione online a 24,90 euro al mese per i già clienti TIM Mobile con una SIM dati da almeno 9,90 euro al mese attiva, mentre costa 30,90 euro al mese per i nuovi clienti, sempre in promo online. Il pacchetto TIM WiFi Power Smart si caratterizza per:

internet illimitato con navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload su rete FTTH;

e 1 Gbps in upload su rete FTTH; chiamate illimitate per 24 mesi verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali (solo con attivazione online). Terminato il periodo promozionale, si potranno avere le chiamate illimitate incluse attivando l’opzione Voce a 5 euro al mese;

per 24 mesi verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali (solo con attivazione online). Terminato il periodo promozionale, si potranno avere le chiamate illimitate incluse attivando l’opzione Voce a 5 euro al mese; modem TIM Hub+ Executive incluso, il cui Wi-fi 6 con tecnologia Easymesh assicura stabilità, velocità e qualità di navigazione (il costo di 10 euro al mese per 24 mesi è già incluso nel prezzo dell’offerta);

incluso, il cui Wi-fi 6 con tecnologia Easymesh assicura stabilità, velocità e qualità di navigazione (il costo di 10 euro al mese per 24 mesi è già incluso nel prezzo dell’offerta); TIM Navigazione sicura contro le principali minacce del web;

contro le principali minacce del web; attivazione gratuita per sottoscrizioni dell’offerta entro il 7 gennaio 2024 (il risparmio è di 39,90 euro).

TIM WiFi Power Top

TIM WiFi Power Top è la più completa delle offerte TIM per beneficiare di una navigazione d’eccellenza nella propria abitazione. Ecco cosa include questo pacchetto, che ha un prezzo di listino pari a 35,90 euro al mese. Un canone che si abbassa a 25,90 euro al mese per i già clienti con una SIM il cui canone mensile è pari o superiore a 9,99 euro. Approfittando, invece, della promozione “Bonus rottamazione“, si pagherebbe questa offerta 30,90 euro al mese.

Ecco la carta d’identità di questa soluzione:

navigazione illimitata a una velocità fino a 10 Gbps in download e 2 Gbps in upload nei 30 Comuni in cui TIM ha portato la rete di ultima generazione FTTH XGS-PON ;

e 2 Gbps in upload nei 30 Comuni in cui TIM ha portato la rete di ultima generazione ; chiamate illimitate per 24 mesi verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali (poi piano Voce a 5 euro al mese);

per 24 mesi verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali (poi piano Voce a 5 euro al mese); modem TIM 10 Gb (240 euro o 5 euro al mese per 48 mesi);

(240 euro o 5 euro al mese per 48 mesi); attivazione gratuita (anziché un costo una tantum di 39,90 euro) con sottoscrizione dell’offerta entro il 7 gennaio 2024 :

: TIM Navigazione Sempre Attiva con servizio di backup LTE tramite chiavetta USB per avere sempre una connessione anche quando la fibra non è disponibile;

con servizio di backup LTE tramite chiavetta USB per avere sempre una connessione anche quando la fibra non è disponibile; TIM Navigazione Sicura per la protezione da rischi di navigazione internet con servizio di Parental Control;

per la protezione da rischi di navigazione internet con servizio di Parental Control; TIM Assistenza Soddisfatti e Garantiti con possibilità di richiedere al Servizio Clienti 187 o su MyTIM un bonus di 5 euro direttamente in bolletta per ogni intervento di supporto che non è stato all’altezza delle proprie aspettative (massimo 6 volte l’anno per un totale di 30 euro).

I già clienti mobile e i nuovi clienti che vogliano arricchire la navigazione con la fibra TIM con l’intrattenimento firmato TIMVISION possono scegliere tra i seguenti pacchetti:

TIMVISION con Disney+ (piano standard) gratuito per i primi tre mesi fino al 31 marzo 2024, poi il costo mensile è di 6,99 euro;

(piano standard) per i primi tre mesi fino al 31 marzo 2024, poi il costo mensile è di 6,99 euro; TIMVISION con Netflix (piano standard) al costo mensile di 6,99 euro (in aggiunta al costo della fibra);

(piano standard) al costo mensile di (in aggiunta al costo della fibra); TIMVISION Intrattenimento al costo di 14,99 euro al mese (oltre al canone della fibra): il pacchetto include l’intrattenimento di TIMVISION, Disney+ (piano standard), Netflix (piano standard) e e Amazon Prime;

al costo di (oltre al canone della fibra): il pacchetto include l’intrattenimento di TIMVISION, Disney+ (piano standard), Netflix (piano standard) e e Amazon Prime; TIMVISION Calcio e Sport con Disney+ , in promozione a 25,99 euro al mese fino al 24 agosto 2024 (poi il canone sale a 30,99 euro al mese). Sottoscrivendo online il pacchetto, l’attivazione è offerta da TIM;

, in promozione a fino al 24 agosto 2024 (poi il canone sale a 30,99 euro al mese). Sottoscrivendo online il pacchetto, l’attivazione è offerta da TIM; TIMVISION Gold: è il pacchetto più ricco della gamma di offerte TIMVISION e prevede un costo di 30,99 euro al mese fino al 31 marzo 2024, poi il canone sale a 40,99 euro al mese. Questa offerta include la visione dei contenuti di Disney+, Netflix e DAZN (piano standard), Infinity+ e Amazon Prime.

