Super velocità di connessione in altri 87 comuni: ecco la mappa dei territori da Nord a Sud della Penisola dove Open Fiber ha messo a disposizione la nuova tecnologia XGS-PON . Con un focus su come trovare le migliori offerte Internet casa a giugno 2023 con il comparatore di SOStariffe.it .

Si allunga la lista dei Comuni italiani coperti dalla fibra ottica “XGS-PON”, la rete super veloce che permette di navigare in Internet fino a 10 Gbps in download e in upload, con un aumento di portata dei dati che di fatto quadruplica l’attuale velocità su rete FTTH, pari a 2,5 Gbps in download.

Open Fiber, il principale operatore italiano di infrastrutture di rete in fibra ottica FTTH e tra i leader in Europa, ha estenso la super velocità di connessione ad altri 87 Comuni, portando così a 145 il totale dei territori da Nord a Sud della Penisola in cui la fibra ottica tradizionale ha “messo il turbo”.

Open Fiber, che vende la rete FTTH all’ingrosso a diversi operatori (modello “wholesale only”), non si occupa direttamente della vendita dei servizi di connettività all’utente finale: sono gli operatori Tlc clienti di Open Fiber a svolgere questa funzione, avendo accesso alla rete stessa.

Ricordiamo che, in Italia, oltre il 65% di clienti attivati su reti FTTH naviga su infrastruttura Open Fiber. Sono, infine, 11,7 milioni le unità immobiliari connesse in modalità FTTH.

La fibra FTTH mette il turbo: cos’è la tecnologia di rete XGS-PON

COSA SAPERE SULLA TECNOLOGIA XGS-PON 1 La tecnologia di rete XGS-PON è l’evoluzione della tecnologia GPON e consente di navigare alla super velocità di 10 Gbps (ovvero 100 volte 100 Mbps) su rete FTTH 2 La peculiarità della fibra XGS-PON è la sua “simmetria”: si naviga alla stessa velocità (fino a 10 Gbps) in download e in upload 3 Open Fiber è stata la prima azienda, nel marzo 2021, a offrire agli operatori di Tlc propri clienti il servizio XGS-PON attraverso l’infrastruttura di accesso FTTH

Nel marzo 2021, Open Fiber è stata la prima in Italia a offrire agli operatori propri clienti la nuova offerta commerciale, disponibile sull’intera rete nazionale, del servizio di accesso broadband XGS-PON (10Giga simmetrico), con il quale è possibile trasmettere e ricevere dati a una velocità fino a 10 Gbps, ovvero 100 volte 100 Mbps.

Il nuovo servizio, come spiegano da Open Fiber in una nota ufficiale, prevede l’uso dell’infrastruttura di accesso FTTH di Open Fiber, che è la più estesa sul territorio nazionale, per portare a casa degli italiani una connessione con top performance sia in downstream che in upstream.

Ma che cos’è, nel dettaglio, la tecnologia di rete XGS-PON? Acronimo di 10 Gigabit capable Symmetric Passive Optical Network, è l’evoluzione della tecnologia GPON e consente di raggiungere una velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo sia in download che in upload, come specificato dalla “S” che sta appunto per “Symmetric” (simmetrica).

Infatti, mentre la fibra GPON (la più diffusa oggi in Italia e utilizzata per la fibra FTTH) è asimmetrica (quindi la velocità di download è differente e superiore a quella di upload), la fibra XGS-PON è simmetrica, ovvero permette di viaggiare in Rete fino a 10 Gbps sia in download (da rete verso cliente) che in upload (da cliente verso rete).

Non a caso, come spiegano sempre da Open Fiber “l’aumento della capacità massima supportata in upload è una delle più importanti caratteristiche del XGS-PON, destinato a diventare la tecnologia mainstream dei prossimi anni”.

Dal momento che la fibra XGS-PON viaggia su frequenze diverse da quelle impiegate dalla fibra FTTH, questo consente alle due tecnologie di coesistere nella medesima infrastruttura.

La mappa italiana dei Comuni raggiunti dalla tecnologia XGS-PON

REGIONI COMUNI Campania Benevento, Aversa (CE), Torre del Greco (NA), Afragola (NA), Casoria (NA), Acerra (NA), Casalnuovo (NA), Giuliano (NA), Marano (NA), Melito (NA), Mugnano (NA), Villaricca (NA), Castellammare di Stabia (NA), Nola (NA), Salerno, Battipaglia (SA), Cava de’ Tirreni (SA), Sarno (SA) Emilia Romagna Casalecchio di Reno (BO), Castel Maggiore (BO), Castenaso (BO), San Lazzaro di Savena (BO), Imola (BO), Cesena, Ferrara, Forlì, Modena, Sassuolo (MO), Formigine (MO), Piacenza, Parma, Ravenna, Cavriago (RE), Reggio nell’Emilia (RE) Friuli Venezia Giulia Pordenone, Udine, Tavagnacco (UD), Gemona del Friuli (UD), Lazio Roma, Santa Marinella (RM), Civitavecchia (RM), Pomezia (RM), Guidonia Monte Celio (RM), Tivoli (RM), Latina, Aprilia (LT) Lombardia Bergamo, Crema (CR), Offanengo (CR), Sondrio, Pavia, Peschiera Borromeo (MI), Cernusco sul Naviglio (MI), Paderno Dugnano (MI), Cusano Milanino (MI), Limbiate (MB), Cesano Maderno (MB), Seregno (MB), Varese, Busto Arsizio (VA) Puglia Bitonto (BA), Giovinazzo (BA), Molfetta (BA), Corato (BA), Altamura Monopoli (BA), Trani (BT), Bisceglie (BT), Barletta (BT), Manfredonia (FG), Taranto, Martina Franca (TA), Sicilia Caltanissetta, Siracusa, Mazzara del Vallo (TP) Toscana Sesto Fiorentino (FI), Calenzano (FI), Vinci (FI), Empoli (FI), Grosseto, Livorno, Camaiore (LU), Viareggio (LU), Prato (PO), Veneto San Donà di Piave (VE) , Chioggia (VE), Schio (VI)

Come illustra la tabella qui sopra, ecco qual è l’elenco dettagliato degli 87 Comuni suddivisi nelle nove regioni della Penisola che sono attualmente coperti dalla fibra ottica XGS-PON e che si aggiungono alle aree che Open Fiber ha già dotato della super connessione a 10 Gbps in download e a 10 Gbps in upload.

