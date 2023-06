Anche se i prezzi dell’energia all’ingrosso sono in flessione, la tranquillità è solo apparente: lo sostiene Italia Solare nel suo ultimo report sul mercato elettrico italiano. E per proteggersi da nuovi rialzi, ecco una selezione delle migliori offerte luce che bloccano il prezzo dell’elettricità a giugno 2023 .

Prezzo luce: aumenti in arrivo per l’estate 2023?

Sebbene i dati GME (Gestore dei mercati energetici) certifichino il trend ancora in calo per i prezzi dell’energia elettrica all’ingrosso PUN (l’indice di riferimento in Italia), questa tranquillità è “solo apparente”: la crisi che ha colpito l’Italia e l’Europa nel 2022 “è tutt’altro che risolta” e il “futuro energetico è ancora a rischio”.

È l’avvertimento contenuto nell’ultimo report di Italia Solare, l’associazione che rappresenta l’intera filiera del fotovoltaico e che ha analizzato l’andamento del mercato elettrico nei primi tre mesi del 2023.

Di seguito gli esperti di SOStariffe.it passano ai raggi X l’analisi di Italia Solare, oltre a proporre una selezione delle migliori offerte luce a prezzo bloccato per chi voglia mettersi al riparo già da ora da eventuali nuove impennate dei prezzi dei beni energetici nei prossimi mesi.

Cliccando sul link qui sotto, inoltre, è possibile avviare subito un confronto delle soluzioni luce (a prezzo fisso o indicizzato) proposte dai gestori energia e gas del Mercato Libero a giugno 2023, per individuare l’offerta luce più in linea con il consumo annuo del proprio nucleo familiare.

Italia Solare: più rinnovabili contro nuove fiammate di prezzo

IL REPORT DI ITALIA SOLARE IN PILLOLE 1 I prezzi dell’energia all’ingrosso calano, ma la tranquillità è solo apparente: incide la crescente competizione dell’Asia all’approvvigionamento del gas liquefatto Gnl 2 Contro nuovi “scossoni” di prezzo, ecco la soluzione: pianificare lo sviluppo di nuova capacità da fonti rinnovabili 3 Nelle ore di produzione da fotovoltaico il prezzo registrato in Borsa è scontato del 20% rispetto alla media giornaliera

Nelle 17 pagine della sua analisi, Italia Solare ripercorre le principali tappe della “storia” energetica dell’ultimo triennio, dalla costante salita dei prezzi (nella ripresa post-pandemia) all’esplosione delle tariffe a partire da settembre 2021 “quando è risultata evidente la riduzione delle forniture di gas dalla Russia”, fino all’invasione dell’Ucraina a fine febbraio 2022. Risultato? “Alla fine del 2022 il prezzo medio dell’energia si attestava intorno ai 300 €/MWh e le aspettative per il 2023 e 2024 quotavano prezzi superiori ai 200 €/MWh”, si legge nell’analisi aggiornata al 31 marzo 2023.

Tuttavia, è scritto ancora nel report, “le temperature straordinariamente miti” tra fine 2022 e inizio 2023 e la “notevole riduzione del consumo da parte delle industrie” hanno determinato “il crollo dei prezzi del gas che è passato da 130 €/MWh a 40 €/MWh in meno di 3 mesi”.

Ma la crisi, secondo Stefano Cavriani, consigliere di Italia Solare e co-coordinatore del gruppo di lavoro mercati dell’associazione, “è tutt’altro che risolta e il nostro futuro energetico è ancora a rischio”, anche a causa della crescente competizione con l’Asia per l’approvvigionamento di Gnl, il gas liquefatto. Tale situazione potrebbe, stando all’analisi di Italia Solare, “innescare nuove impennate”, rendendo così “incerto” il futuro. (Ricordiamo a questo proposito che il gas naturale incide per oltre il 40% sulla produzione elettrica in Italia ).

Proprio per evitare nuovi “scossoni” di prezzo, è necessario schiacciare l’acceleratore sulla produzione di energia “pulita” e la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili: “Ora più che mai è indispensabile pianificare gli sviluppi di nuova capacità da fonte rinnovabile, integrandola nel sistema e nel mercato energetico, così da disporre di forniture certe e convenienti”, sottolinea Cavriani.

E a dimostrazione di quanto il fotovoltaico possa giocare un ruolo fondamentale nel comparto energetico italiano, ci sono i numeri: “Nelle ore di produzione da fotovoltaico il prezzo registrato in Borsa (e quindi “catturato” dagli impianti fotovoltaici stessi) è scontato del 20% rispetto alla media giornaliera, fatto che dimostra l’assoluta competitività dell’energia solare nel contesto attuale e prospettico”, conclude il consigliere di Italia Solare.

Offerte luce: le 3 top offerte a prezzo bloccato a Giugno 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE SPESA IN BOLLETTA 1 Octopus Energy Octopus Fissa 12 mesi 0,1850 €/kWh 71,94 €/mese 2 Argos Luce Fissa 0,1750 €/kWh 74,64 €/mese 3 NeN Luce Special 48 0,2180 €/kWh 80,56 €/mese

Ecco le tre migliori offerte luce a prezzo bloccato che possono essere sottoscritte a giugno 2023. Le stime di spesa elencate nella tabella qui sopra sono parametrate sul consumo di una “famiglia tipo” che utilizzi 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) all’anno. I lettori che, invece, non conoscano il proprio consumo annuo possono calcolarlo impostando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, accessibili dal widget qui sotto:

Octopus Fissa 12 mesi di Octopus Energy

Octopus Energy propone un’offerta luce dalle seguenti caratteristiche:

prezzo bloccato per 12 mesi: 0,1850 €/kWh ;

; corrispettivo fisso pari a 7 euro al mese a copertura dei costi di commercializzazione (84 euro all’anno);

a copertura dei costi di commercializzazione (84 euro all’anno); tariffa monoraria : il costo dell’energia è indipendente dall’orario in cui è utilizzata;

: il costo dell’energia è indipendente dall’orario in cui è utilizzata; sconto #Octofriends : per ogni amico portato in Octopus Energy si beneficerà di uno sconto di 20 euro in fattura; a sua volta ogni amico diventato cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, otterrà un bonus di 30 euro in bolletta;

: per ogni amico portato in Octopus Energy si beneficerà di uno sconto di 20 euro in fattura; a sua volta ogni amico diventato cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, otterrà un bonus di 30 euro in bolletta; bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta sottoscrivendo una delle soluzioni della gamma Octopus Energy;

in bolletta sottoscrivendo una delle soluzioni della gamma Octopus Energy; assistenza telefonica ai clienti con un tempo di attesa inferiore ai 2 minuti;

energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 71,94 euro.

Clicca al link di seguito per saperne di più o procedere con l’attivazione:

Luce Fissa di Argos

Anche Argos sale sul podio della convenienza grazie a un’offerta luce in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it:

prezzo bloccato per 12 mesi: 0,1750 €/kWh ;

; contributo fisso per spese di commercializzazione: 7 euro al mese, per una spesa complessiva di 84 euro all’anno;

per una spesa complessiva di 84 euro all’anno; tariffa monoraria ;

; possibilità di scelta dell’opzione Energia Verde (prodotta al 100% da impianti alimentati da fonti rinnovabili) a pagamento;

(prodotta al 100% da impianti alimentati da fonti rinnovabili) a pagamento; spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 74,64 euro.

Clicca sul pulsante verde qui sotto per maggiori informazioni sull’offerta:

Luce Special 48 di NeN

Anche NeN, il marchio di proprietà di Yada Energia, è tra i top fornitori di energia elettrica a giugno 2023 grazie a un’offerta luce (in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it) che scommette su:

prezzo fisso per 12 mesi: 0,2180 €/kWh ;

; 8 euro di contributo fisso mensile per costi di commercializzazione e vendita (il totale è 96 euro );

di contributo fisso mensile per costi di commercializzazione e vendita (il totale è ); bonus di benvenuto di 48 euro (4 euro a fattura per le prime 12 fatture);

(4 euro a fattura per le prime 12 fatture); sistema di fatturazione con rata fissa mensile stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi;

stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi; tariffazione monoraria : il costo dell’energia non varia nell’arco delle 24 ore;

: il costo dell’energia non varia nell’arco delle 24 ore; energia 100% proveniente da fonti rinnovabili;

gestione della fornitura sempre a portata di smartphone o tablet grazie all’app NeN ;

; spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 80,56 euro al mese.

Una panoramica dell’offerta di NeN è disponibile al link di seguito:

