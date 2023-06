Da questa settimana prendono il via nuove offerte Passa a TIM per la telefonia mobile e la telefonia fissa. Per i nuovi clienti che scelgono di affidarsi all'operatore, infatti, è prevista ora la possibilità di accedere a molti più Giga senza alcuna differenza rispetto alle offerte precedenti. Ci sono poi tanti altri vantaggi, come la possibilità di acquistare smartphone a rate e di ottenere Giga illimitati con l'offerta fisso + mobile. Vediamo tutti i dettagli delle nuove offerte TIM.

Il listino di offerte TIM si rinnova: da questa settimana sono disponibili diverse novità per tutti gli utenti alla ricerca di un’offerta mobile completa e ricca di vantaggi aggiuntivi. In particolare, TIM ha aumentato il quantitativo di Giga disponibili senza ritoccare il prezzo della sua offerta principale, TIM 5G Power Smart, che ora diventa molto più interessante e competitiva. Da notare che torna la promozione che garantisce il primo mese gratis con l’attivazione online.

Ci sono anche altre novità da considerare e che potrebbero rendere il passaggio a TIM molto vantaggioso. La fibra TIM per già clienti mobile costa di meno e, inoltre, è disponibile uno sconto di 5 euro al mese rottamando un vecchio modem. Vediamo, punto per punto, tutti i dettagli delle nuove offerte TIM.

Passa a TIM a Giugno 2023: ecco le nuove offerte

OFFERTA MINUTI, SMS E GIGA COSTO TIM Power Supreme Easy (per clienti Iliad o di MVNO selezionati)

minuti e SMS illimitati

170 GB in 4G 7,99 €/mese TIM 5G Power Famiglia (per già clienti di rete fissa) minuti e SMS illimitati

Giga illimitati in 4G e 5G 9,99 €/mese + TIM Unica Power (1,90 €/mese) TIM Young 5G minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G e 5G 9,99 €/mese TIM 5G Power Smart minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G e 5G 14,99 €/mese

La prima novità da segnalare è rappresentata dalla nuova versione di TIM 5G Power Smart. L’offerta in questione ora include:

minuti ed SMS illimitati

100 GB in 4G e 5G (invece che 50 GB) ogni mese con Giga illimitati per i clienti di rete fissa che attivano TIM Unica Power (+1,90 euro al mese)

(invece che 50 GB) ogni mese con per i clienti di rete fissa che attivano (+1,90 euro al mese) in roaming in UE ci sono minuti e SMS illimitati e 14 GB al mese senza costi aggiuntivi

L’offerta presenta un costo di 14,99 euro al mese con una spesa iniziale di 25 euro (di cui 5 euro di attivazione). Scegliendo l’attivazione online, inoltre, il primo mese è gratuito.

Attiva TIM 5G Power Smart »

Confermata, inoltre, l’offerta per clienti Under 25: i più giovani possono attivare TIM Young che include:

minuti ed SMS illimitati

100 GB in 4G e 5G (invece che 50 GB) ogni mese con Giga illimitati per i clienti di rete fissa che attivano TIM Unica Power (+1,90 euro al mese); è possibile aggiungere 50 GB al mese al costo di 0,99 euro in più

(invece che 50 GB) ogni mese con per i clienti di rete fissa che attivano (+1,90 euro al mese); è possibile aggiungere 50 GB al mese al costo di 0,99 euro in più in roaming in UE ci sono minuti e SMS illimitati e 20 GB al mese senza costi aggiuntivi

TIM Young costa 9,99 euro al mese con una spesa iniziale di 25 euro. Anche in questo caso, scegliendo l’attivazione online è possibile sfruttare il primo mese gratis.

Attiva TIM Young »

Per i già clienti TIM di rete fissa, invece, è possibile attivare TIM 5G Power Famiglia. L’offerta include:

minuti ed SMS illimitati

5 GB in 4G e 5G oppure Giga illimitati attivando TIM Unica Power (+1,90 euro al mese)

(+1,90 euro al mese) in roaming in UE ci sono minuti e SMS illimitati e 9 GB al mese senza costi aggiuntivi

Il costo è di 9,99 euro al mese a cui si sommano 1,90 euro al mese per l’opzione TIM Unica Power. Da notare che primo mese e attivazione sono gratis con la sottoscrizione online.

Attiva TIM 5G Power Famiglia »

Per i clienti che richiedono la portabilità da Iliad o da un operatore virtuale selezionato c’è TIM Power Supreme Easy che include:

minuti ed SMS illimitati

150 GB in 4G

in roaming in UE ci sono minuti e SMS illimitati e 8 GB al mese senza costi aggiuntivi

TIM Power Supreme Easy presenta un costo di 7,99 euro al mese con primo mese e attivazione gratis.

Attiva TIM Power Supreme Easy »

Tutte le offerte TIM prevedono:

la possibilità di acquisto di uno smartphone a rate , sia online che in un negozio TIM anche tramite un finanziamento TIMFin

, sia online che in un negozio TIM anche tramite un finanziamento TIMFin i prezzi indicati delle offerte riguardano le versioni con Ricarica Automatica; scegliendo la ricarica su credito residuo, invece, saranno disponibili meno Giga mensili mentre non ci saranno differenze per quanto riguarda il canone

l’indicizzazione all’inflazione con aggiornamento annuale del canone seguendo l’andamento dell’indice IPCA con un coefficiente di 3,5 punti percentuali e incremento massimo del 10%

Fibra TIM a prezzo ridotto: ecco l’offerta di Giugno 2023

Per la connessione Internet casa, invece, è possibile attivare TIM WiFi Power Smart. L’offerta in questione include:

linea telefonica con chiamate illimitate

connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit (in precedenza la fibra si fermava a 1 Giga) oppure tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega (in base alla copertura)

(in precedenza la fibra si fermava a 1 Giga) oppure tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega (in base alla copertura) modem TIM HUB+ Executive incluso nel canone (5 euro al mese per 48 mesi)

L’offerta presenta un costo di 30,90 euro al mese ma per i già clienti TIM di rete mobile è possibile accedere ad uno sconto aggiuntivo, attivando l’offerta con una spesa di 25,90 euro al mese. C’è un contributo di attivazione di 39,90 euro.

Attiva la fibra TIM da 25,90 €/mese »

Con le nuove offerte estive di TIM c’è una novità anche per la fibra ottica: TIM WiFi Power All Inclusive, l’offerta che consente l’accesso alla fibra fino a 10 Gigabit di velocità massima in download, è disponibile con canone scontato per 24 mesi. L’offerta in questione include:

linea telefonica con chiamate illimitate

connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 10 Gigabit in download

modem TIM HUB+ Executive incluso nel canone (5 euro al mese per 48 mesi)

L’offerta è disponibile al costo di 39,90 euro al mese ma, con la rottamazione di un vecchio modem o passando da una linea ADSL, è previsto uno sconto extra di 5 euro al mese per 24 mesi che porta il costo effettivo dell’abbonamento a 34,90 euro al mese per tutto il periodo promozionale.

Attiva TIM WiFi Power All Inclusive »

Da segnalare che anche le offerte TIM di rete fissa seguono l’indicizzazione all’inflazione, con lo stesso meccanismo visto in precedenza per il mobile.