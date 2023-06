Conveniente, sostenibile e tecnologica: l’offerta di Sorgenia per la fornitura luce e metano riunisce in un unico pacchetto una varietà di servizi ed è una finestra aperta su sconti e benefit extra a giugno 2023 . Ecco l’identikit di Sorgenia Next Energy Sunlight luce e gas su SOStariffe.it.

Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 716,65 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 963,26 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 786,21 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Primo: uno sconto di 80 euro in bolletta con l’attivazione della doppia fornitura (luce + gas) in contemporanea. Secondo: un bonus (ulteriore) di 100 euro aggiungendo al contratto di fornitura di energia e metano anche la fibra Sorgenia per navigare in Internet da casa a 2,5 Gbps in download su rete FTTH (al costo di 21,90 euro al mese anziché 26,90 euro per i primi 12 mesi). Terzo: una riduzione del 10% sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’app My Next Move di Sorgenia, la “bussola” digitale che permette di trovare le colonnine di ricarica della propria auto elettrica più vicine alla propria posizione.

È ampio, variegato, conveniente e sostenibile il cosiddetto pacchetto “bundle” che Sorgenia offre ai nuovi clienti a giugno 2023: si tratta cioè di un’offerta combinata (luce+gas+fibra) che ha, tra i suoi vantaggi, la comodità di avere un unico fornitore per tutte le utenze di casa.

Di seguito una fotografia completa e dettagliata dell’offerta Next Energy Sunlight luce e gas scattata dal team di SOStariffe.it. Cliccando sul pulsante verde qui sotto, invece, è possibile avviare da subito il confronto delle offerte luce e gas proposte dai gestori energetici del Mercato Libero a giugno 2023 grazie al comparatore di SOStariffe.it:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Next Energy Sunlight luce e gas: cosa include l’offerta a Giugno 2023

SERVIZI E BENEFIT INCLUSI NELL’OFFERTA CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA Tipologia di tariffa Tariffe luce e gas a prezzo variabile Prezzo luce PUN + 0,010 €/kWh di contributo al consumo Prezzo gas PSV + 0,150 €/Smc di contributo al consumo Sconto per sottoscrizione luce + gas 80 euro in bolletta (distribuito nelle fatture dei primi 12 mesi) Welcome gift per sottoscrizione luce + gas + fibra Internet 100 euro Ulteriori benefit Riduzione del 10% sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’app My Next Move di Sorgenia

sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’app di Sorgenia Sconti fino a 3mila euro in bolletta per chi porta amici e conoscenti in Sorgenia

Famiglia tipo: costo mensile 59,94 €/mese per la luce (2.700 kWh di energia consumata in un anno)

(2.700 kWh di energia consumata in un anno) 136,77 €/mese per il gas (1.400 Smc di metano in 12 mesi)

Sorgenia, uno degli operatori di riferimento in Italia per la commercializzazione di elettricità e gas, propone l’offerta luce e gas Next Energy Sunlight a giugno 2023.

Prima di passare sotto la lente d’ingrandimento le caratteristiche, i costi e i benefit della promozione, è bene ricordare che questa offerta propone tariffe luce e a gas a prezzo indicizzato. Cosa significa? Che fanno riferimento alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso in base al PUN e al PSV, che sono gli indici di riferimento per la compravendita dell’elettricità e del metano all’ingrosso in Italia.

Aggiornati mensilmente, questi indici sono usati da Sorgenia come punto di partenza per calcolare il prezzo finale della materia da applicare in bolletta. Tali indici sono poi maggiorati da un piccolo contributo al consumo stabilito direttamente da Sorgenia.

Ecco il quadro completo dell’offerta Next Energy Sunlight luce e gas:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,010 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,150 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso per costi di commercializzazione a scalare per i clienti più fedeli : 7,60 euro al mese per la fornitura luce (circa 91,2 euro all’anno) e 9,50 euro al mese per quella gas (circa 114 euro all’anno) per i primi 12 mesi. Poi sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi;

: al mese per la fornitura luce (circa 91,2 euro all’anno) e al mese per quella gas (circa 114 euro all’anno) per i primi 12 mesi. Poi sconti progressivi per gli anni successivi; gestione delle forniture in autonomia grazie alle molteplici funzionalità dell’ App My Sorgenia ;

; possibilità di entrare gratuitamente a far parte di Greeners , la community dei clienti Sorgenia attenti alla sostenibilità ambientale;

a far parte di , la community dei clienti Sorgenia attenti alla sostenibilità ambientale; energia verde 100% proveniente da fonti rinnovabili.

Capitolo benefit: ecco quali agevolazioni sono incluse scegliendo l’offerta di Sorgenia a giugno 2023:

80 euro di bonus di benvenuto per chi attivi la doppia fornitura (luce+gas) con Sorgenia;

per chi attivi la doppia fornitura (luce+gas) con Sorgenia; welcome gift fibra di 100 euro per coloro che, alla fornitura luce e gas, affianchino anche l’attivazione della fibra Sorgenia (2,5 Gbps in download). E per i clienti più fedeli, l’attivazione è gratuita;

per coloro che, alla fornitura luce e gas, affianchino anche l’attivazione della (2,5 Gbps in download). E per i clienti più fedeli, l’attivazione è gratuita; riduzione del 10% sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’app My Next Move di Sorgenia, il tool per sapere sempre dove si trovano le colonnine di ricarica della propria auto elettrica vicino alla propria posizione;

sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’app di Sorgenia, il tool per sapere sempre dove si trovano le colonnine di ricarica della propria auto elettrica vicino alla propria posizione; sconti fino a 3mila euro in bolletta per chi porta amici e conoscenti in Sorgenia: 25 euro per ogni attivazione (sia per chi invita sia per l’invitato) e 50 euro se l’amico attiva una doppia fornitura luce +gas.

Scegliendo le soluzioni firmate Sorgenia, la spesa stimata in bolletta per la “famiglia tipo” (2.700 kWh di energia consumata in un anno) si attesta sui 59,94 euro al mese per la luce e 136,77 euro al mese per il gas (con consumi di metano pari a 1.400 Smc in 12 mesi).

Per sottoscrivere l’offerta, il link di riferimento è quello che compare qui sotto. Si verrà reindirizzati al sito dedicato all’offerta, dove in pochi semplici click si potrà avviare la procedura di attivazione: per completare i vari step serviranno solo:

codici POD e PDR (consultabili nell’ultima bolletta dell’attuale fornitore);

(consultabili nell’ultima bolletta dell’attuale fornitore); un documento di identità in corso di validità;

il codice IBAN del conto corrente per l’eventuale domiciliazione bancaria delle bollette;

un indirizzo email valido per l’invio della fattura mensile della bolletta.

Scopri Next Energy Sunlight Luce e Gas »