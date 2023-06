Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super 20 4.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Amazon come Google sta ampliando i suoi interessi al di là del suo mercato di riferimento, che come tutti sappiamo nello specifico è il commercio online. Ad esempio ha acquistato la catena di supermercati WholeFood per 13,7 miliardi di dollari, la casa di produzione cinematografica MGM per 8,4 miliardi e le cliniche private di One Medical. Pare comunque che l’azienda di Jeff Bezos voglia fare il suo ingresso anche nel settore della telefonia mobile con servizi a basso costo. Si parla di circa 10 euro al mese (quasi 9,30 euro al mese). Non solo, la SIM sarebbe gratuita per chi è già cliente di Amazon Prime.

Amazon Mobile: tutti i dettagli sulla possibile offerta di telefonia della big tech

Amazon Mobile, tutti i dettagli 1 Amazon sta trattando con alcuni operatori americani (Verizon, AT&T, T-Mobile e Dish Network) 3 Amazon valuta di proporsi come operatore virtuale 3 La sua prima offerta mobile potrebbe chiamarsi “Prime wireless“ 4 Il costo potrebbe essere di circa 10 dollari al mese e incluso nell’abbonamento a Prime

Secondo quanto riporta Bloomberg, Amazon avrebbe avviato una serie di trattative con i principali operatori di telefonia mobile negli Stati Uniti, ovvero Verizon, AT&T e T-Mobile, oltre a Dish Network, al fine di ottenere prezzi all’ingrosso più vantaggiosi. I colloqui, secondo fonti vicine al colosso dell’e-commerce, sarebbero durati dalle sei alle otto settimane. Pare comunque che le trattative con AT&T siano fallite mentre continuano quelle con Verizon, T-Mobile e Dish. Tre degli operatori citati da Bloomberg hanno poi dichiarato alla testa di non aver nessun colloquio in corso con Amazon mentre Dish ha rifiutato di commentare. “Stiamo sempre esplorando l’aggiunta di ulteriori vantaggi per i membri Prime, – ha dichiarato Maggie Sivon, portavoce di Amazon – ma al momento non abbiamo in programma di aggiungere il wireless“.

Oggi gli abbonati ad Amazon Prime negli Stati Uniti pagano 139 dollari l’anno o 14,99 dollari al mese per avere consegne gratuite e rapide, streaming video (Prime Video), spazio di archiviazione nel cloud, giochi online, offerte esclusive e accesso a 100 milioni di brani con Amazon Music. In Italia l’abbonamento annuale è di 49,90 euro.

Da quando l’azienda di Seattle ha aumentato il costo dell’abbonamento annuale negli USA da 119 a 139 dollari la crescita degli utenti si rallentata sensibilmente. Consumer Intelligence Research Partners stima che su tutti gli acquisti effettuati su Amazon sono stati circa 167 milioni coloro che comprato qualcosa sulla piattaforma tramite un abbonamento a Prime. I numeri sono sostanzialmente identici allo stesso periodo dell’anno scorso. Aggiungere un’offerta di telefonia mobile potrebbe essere un valore aggiunto per attirare nuovi clienti, soprattutto se verrà inclusa nel canone annuale. In più bisogna considerare che negli Stati Uniti i piani tariffari illimitati sono piuttosto costosi e partono da 60 dollari al mese con Verizon e T-Mobile e 65 dollari al mese con AT&T.

L’offerta mobile di Amazon potrebbe chiamarsi “Prime Wireless” e con ogni probabilità il colosso dell’e-commerce sceglierà di diventare un operatore virtuale. In questo modo eviterà di dover investire nella realizzazione di una propria rete mobile e potrà proporre servizi voce e Internet in mobilità a prezzi più bassi, invogliando così gli utenti a cambiare operatore. Al momento il gestore che sembra più interessato a partecipare al progetto è Dish, che sta già collaborando con Amazon per i servizi di Amazon Web Services e dovrebbe iniziare a vendere il servizio wireless Boost Infinite sulla piattaforma di e-commerce già dal prossimo mese.

Amazon Mobile: le migliori offerte disponibili a giugno 2023

Offerte mobile più convenienti Minuti, SMS e Giga Costo mensile Per chi arriva da… 1 Super 20 di PosteMobile chiamate e SMS a consumo + 20 GB in 4G+ 4 €/mese Qualsiasi operatore 2 Super Mobile di Optima minuti illimitati, 200 SMS + 100 GB in 4G+ 4,95 €/mese Qualsiasi operatore 3 Spusu 70 di Spusu 2000 minuti, 500 SMS + 70 GB in 4G+ 5,98 €/mese Qualsiasi operatore 4 Kena 6,99 130GB STAR Promo Plus minuti illimitati, 1000 SMS + 130 GB in 4G fino a 60 Mbps primo mese gratis, poi 6,99 €/mese Iliad, Fastweb Mobile, Coop Voce, PosteMobile e altri MVNO selezionati 5 ho. 6,99 di ho. Mobile minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 €/mese Iliad, Fastweb Mobile, Coop Voce, PosteMobile e altri MVNO selezionati 6 Fastweb Mobile minuti illimitati, 100 SMS + 100 GB anche in 5G 7,95 €/mese Qualsiasi operatore 7 Giga 100 di Iliad minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G/4G+ 7,99 €/mese Qualsiasi operatore 8 TIM Power Supreme Web Easy

minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 7,99 €/mese Iliad, Fastweb Mobile, Coop Voce, PosteMobile e altri MVNO selezionati 9 Creami Extra WOW 150 di PosteMobile minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G+ 8,99 €/mese Qualsiasi operatore 10 Flash 200 di Iliad minuti e SMS illimitati + 200 GB anche in 5G 9,99 €/mese Qualsiasi operatore

Considerando che l’offerta di Amazon Mobile dovrebbe costare circa 10 euro al mese, già oggi abbiamo offerte interessanti a un prezzo anche inferiore. Per confrontarle potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Con pochi clic avrete tutte le informazioni che vi servono per scegliere la promozione più economica in base alle vostre esigenze e abitudini di consumo. Per attivarla comodamente online basta cliccare sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore dove completare l’acquisto.

Le migliori offerte sotto i 10 euro disponibili a giugno sono le seguenti:

1. Super 20 di PosteMobile con chiamate a 18 cent al minuto, SMS a 18 cent e 20 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 4 euro al mese. La SIM costa 10 euro più 10 euro per una prima ricarica. Attivazione e spedizione sono gratuite. Avete inclusi 3,64 GB per navigare in roaming in Ue.

2. Super Mobile di Optima Italia con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps in download a 4,95 euro al mese. L’attivazione sarebbe di 19,90 euro ma acquistandola online scende a 9,90 euro. Avete inclusi tutti i minuti e i Giga per navigare in roaming in Ue.

3. Spusu 70 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS e 70 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload a 5,98 euro per sempre. L’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono invece gratuite. E’ possibile acquistare un’eSIM senza costi aggiuntivi. Avete inclusi 5,45 GB per navigare in roaming in Ue oltre a 140 GB di riserva, da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati previsto dal piano, e il servizio Riserva Dati per trasformare i minuti, SMS e Giga non consumati durante il mese in Giga aggiuntivi che non hanno scadenza e sono disponibili a partire dal primo rinnovo. Con Spusu potete cambiare offerta quando volete senza costi aggiuntivi.

4. Kena 6,99 130GB STAR Promo Plus di Kena Mobile con minuti illimitati, 1000 SMS e 130 GB in 4G fino a 60 Mbps in download. Il primo mese è gratis, poi si rinnova a 6,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Se attivata il sistema di autoricarica entro il 10/9/23 potete avere 50 GB in più al mese a partire dal primo rinnovo. Avete inclusi 7 GB per navigare in roaming in Ue. La tariffa è disponibile solo per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, Coop Voce, Fastweb Mobile e altri. Il trasferimento del numero è sempre gratuito e richiede meno di tre giorni lavorativi.

5. ho. 6,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 6,99 euro al mese più 7 euro una tantum per una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Avete inclusi 6,4 GB per navigare in roaming in Ue. La tariffa è disponibile solo per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, Coop Voce, Fastweb Mobile e altri. Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provare l’offerta per un mese e se non soddisfatti poi richiedere online con due clic il recesso senza costi aggiuntivi e il rimborso di tutte le spese sostenute.

6. Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. L’attivazione è di 10 mentre SIM e spedizione sono gratuite. Avete inclusi 8 GB per navigare in roaming in Ue e i corsi della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali tra le più richieste dalle aziende.

7. Giga 100 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Avete inclusi 8 GB per navigare in roaming in Ue.

8. TIM Power Supreme Easy di TIM con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con pagamento su credito residuo) a 7,99 euro al mese. Se si acquista l’offerta online il primo mese e attivazione sono però gratis. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Avete inclusi 8 GB per navigare in roaming in Ue. La tariffa è disponibile solo per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, Coop Voce, Fastweb Mobile e altri.

Chi acquista questa tariffa ma è già cliente di TIM per la rete fissa può attivare TIM Unica Power a 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, per avere Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo sei anche se non intestate al titolare della rete fissa). In più avete anche la possibilità di acquistare Samsung Galaxy Z Flip4 5G a 20 euro al mese per 30 rate (con vincolo di 24 mesi sulla SIM mobile) o una seconda offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese e di avere 3 mesi di TIMVISION con un piano standard Netflix e 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 12,99 euro al mese) o Disney+ (poi si rinnova a 9,99 euro al mese) e uno sconto del 15% su una spesa di 99 euro sullo store HP.

9. Creami Extra WOW 150 di PosteMobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 8,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro più 10 euro per una prima ricarica. Attivazione e spedizione sono gratuite. Avete inclusi 8,19 GB per navigare in roaming in Ue.

10. Flash 200 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 200 GB anche in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Avete inclusi 10 GB per navigare in roaming in Ue. L’offerta, salvo proroghe da parte di Iliad, è disponibile solo fino al 15/6/23.

Chi acquista questa tariffa e attiva il pagamento automatico su conto corrente o carta di credito/debito ha incluso anche uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad. Al costo di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese, potete quindi navigare senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) sulla rete FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload su quella FTTH GPON. Potete verificare la copertura gratis su SOStariffe.it. Il costo per l’installazione è di 39,99 euro. Si possono aggiungere fino a quattro Wi-Fi Extender a 1,99 euro al mese per ogni dispositivo o la protezione di McAfee a 2,99 euro al mese.

