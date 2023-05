Netflix estende lo stop alla condivisione degli account anche in Italia . Il nuovo meccanismo, che punta a limitare la condivisione delle password (e quindi del costo dell'abbonamento alla piattaforma di streaming), arriva ora anche in Italia dopo essere già stato sperimentato in altri mercati internazionali. Ecco come funziona il blocco alla condivisione delle password da parte di Netflix e come fare per accedere alla piattaforma spendendo poco.

Annunciato la scorsa estate, il meccanismo di blocco alla condivisione degli account di Netflix arriva anche in Italia. Si tratta di un sistema con cui la piattaforma di streaming punta a limitare fortemente una pratica che, negli anni scorsi, è stata il vero segreto del suo successo. Per effetto del nuovo sistema, infatti, la condivisione di un account di Netflix potrà avvenire solo all’interno del nucleo familiare e non tra persone che vivono in case differenti.

Netflix blocca la condivisione degli account in Italia da maggio 2023: ecco come funziona il meccanismo

3 COSE DA SAPERE SUL BLOCCO ALLA CONDIVISIONE DEGLI ACCOUNT DI NETFLIX IN ITALIA 1. Il nuovo meccanismo consente la condivisione degli account solo tra persone che vivono nella stessa casa 2. Netflix effettuerà delle verifiche tramite controllo IP e ID dispositivi per controllare il rispetto delle regole 3. È possibile aggiungere un utente extra al proprio nucleo familiare al costo di 4,99 euro a membro

Per effetto del nuovo meccanismo, un account Netflix può essere condiviso solo tra persone dello stesso nucleo familiare. Il concetto di “nucleo familiare” di Netflix non è lo stesso data dalla legislazione italiana in quanto la piattaforma di streaming va a limitare la condivisione di un account solo tra persone che vivono nella stessa casa. Questo meccanismo, già introdotto nei mesi scorsi in altri mercati internazionali (la presentazione e un primo test risalgono all’estate del 2022), arriva oggi anche in Italia.

La novità viene chiarita così da Netflix in una mail inviata ai suoi clienti italiani:

“L’account Netflix è destinato a un unico nucleo domestico, ovvero a te e a chi vive con te. Tutte le persone che fanno parte del tuo nucleo domestico possono guardare Netflix dove desiderano (a casa, in movimento, in vacanza) e usufruire di nuove funzionalità come Trasferisci profilo e Gestisci accessi e dispositivi”

Da notare che Netflix mette ora a disposizione anche la funzione Trasferisci un profilo che consente di trasferire il proprio profilo utente (precedentemente legato all’account con cui era stato creato) ad un nuovo account, in modo da non perdere la cronologia delle visualizzazioni con i nuovi vincoli sulla condivisione delle password.

Netflix effettuerà delle verifiche per accertarsi del rispetto delle nuove regole. Tramite il controllo degli indirizzi IP e degli ID dei dispositivi, infatti, la piattaforma si assicurerà che l’account di Netflix non venga condiviso tra persone che non risiedono sotto lo stesso tetto. Per accedere alla piattaforma di streaming da più dispositivi, quindi, sarà necessario utilizzare la stessa connessione Internet. Il sistema, in ogni caso, presenta una certa flessibilità.

Connessioni occasionali tramite un’altra rete Internet o in mobilità non andranno a violare il nuovo regolamento di Netflix sulla condivisione dell’account. Nel caso di frequente utilizzo tramite connessioni differenti (ad esempio due TV collegate a due reti Internet diverse che utilizzano spesso Netflix), la piattaforma potrà chiedere all’utente di effettuare una verifica della posizione, in modo da accertarsi che l’account sia utilizzato correttamente.

Da notare, inoltre, che gli utenti Netflix possono aggiungere un utente extra al proprio nucleo familiare, eliminando il vincolo della posizione per questo componente aggiuntivo. Tale operazione presenta un costo di 4,99 euro per membro extra. In questo modo è possibile continuare a condividere l’account senza violare la nuova policy della piattaforma in merito all’utilizzo dell’abbonamento.

Non cambiano i costi degli abbonamenti di Netflix che prevedono la possibilità di condivisione dell’account:

il piano Standard con 2 accessi in contemporanea e contenuti in Full HD presenta un costo di 12,99 euro al mese

con e contenuti in presenta un costo di il piano Premium con 4 accessi in contemporanea e contenuti in 4K presenta un costo di 17,99 euro al mese

