Su SOStariffe.it il valore dell’ indice PUN a maggio 2023 e una fotografia delle migliori offerte luce ad esso collegate. Obiettivo: intercettare quanto più possibile il trend in discesa del prezzo dell'energia all'ingrosso .

Il PUN, acronimo di Prezzo Unico Nazionale, è l’indice che stabilisce il prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso in Italia. A maggio 2023, il PUN si attesta a 0,119 €/kWh: questo valore, però, è ancora parziale. Per avere il dato consolidato bisognerà attendere i primi di giugno 2023, quando si avrà a disposizione il dato relativo alla media delle quotazioni del mese in corso.

Indice PUN: cos’è, come funziona e andamento a Maggio 2023

ANDAMENTO DELL’INDICE PUN NEL TEMPO COSTO DELL’ENERGIA ALL’INGROSSO Dicembre 2022 0,294910 €/kWh Gennaio 2023 0,174490 €/kWh Febbraio 2023 0,161070 €/kWh Marzo 2023 0,136380 €/kWh Aprile 2023 0,134970 €/kWh Maggio 2023 0,119 €/kWh

Perché il PUN è un parametro tanto importante? Perché, in base all’andamento di tale indice, i gestori energia e gas del Mercato Libero calcolano il costo dell’elettricità da applicare in bolletta ai clienti finali che abbiano scelto offerte luce a prezzo indicizzato.

Ecco i possibili scenari:

più il PUN diminuisce , minore è il costo unitario dell’energia elettrica usato per calcolare gli importi relativi ai consumi di un utente finale. Di conseguenza, le fatture si snelliscono;

, minore è il costo unitario dell’energia elettrica usato per calcolare gli importi relativi ai consumi di un utente finale. Di conseguenza, le fatture si snelliscono; più l’indice PUN si alza, più il costo dell’energia aumenta rendendo così le bollette luce più care (a parità di consumi).

Per conoscere l’andamento del PUN, basta consultare con regolarità la guida sul PUN realizzata dal team di SOStariffe.it che propone sia un focus su tale indice sia aggiornamenti sul suo valore (dal più recente a quello dei mesi scorsi).

Per trovare, invece, le migliori soluzioni luce collegate all’indice PUN basta consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce. Questo tool consente ai clienti domestici di confrontare le proposte dei fornitori energetici attualmente sul mercato e individuare, sulla base del proprio profilo di consumo, quella più adatta al proprio fabbisogno energetico.

Le offerte luce indicizzate del Mercato Libero più competitive di Maggio 2023

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE COSTO 1 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce 0,14497 €/kWh 66,32 €/mese 2 Octopus Energy Octopus Flex Monoraria 0,15097 €/kWh 68,07 €/mese 3 wekiwi Energia alla Fonte 0,14797 €/kWh 69,11 €/mese

La tabella qui sopra riporta il “podio della convenienza” a maggio 2023. Tali offerte sono state, infatti, identificate dal comparatore di SOStariffe.it come le più vantaggiose per una “famiglia tipo” che consumi 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) in un anno.

I lettori di SOStariffe.it che non conoscano il consumo annuo della propria fornitura, possono calcolarlo impostando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, accessibile cliccando sul widget qui sotto:

Il prezzo luce citato in tabella è riferito al valore dell’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) ad aprile 2023 (l’ultimo attualmente disponibile), eventualmente maggiorato di un contributo al consumo stabilito dal fornitore.

Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia

Quali sono i punti di forza della soluzione luce messa a punto a maggio 2023 da Sorgenia? Eccoli elencati di seguito:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,010 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso per costi di commercializzazione a scalare per i clienti più fedeli : 7,60 euro al mese con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi;

: con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi; tariffa monoraria : il costo dell’energia elettrica è indipendente dalla fascia oraria in cui è utilizzata;

: il costo dell’energia elettrica è indipendente dalla fascia oraria in cui è utilizzata; bonus di benvenuto di 80 euro in bolletta per i clienti che attivino la fornitura combinata di luce e gas in contemporanea;

in bolletta per i clienti che attivino la fornitura combinata di luce e gas in contemporanea; sconto del 10% sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’app My Next Move di Sorgenia;

sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’app My Next Move di Sorgenia; sconto fino a 3.000 euro in bolletta portando amici e conoscenti in Sorgenia;

gestione autonoma della fornitura con l’ App My Sorgenia ;

; spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 66,32 euro.

Per saperne di più sull’offerta luce di Sorgenia, segui il link di riferimento:

Octopus Flex Monoraria di Octopus Energy

Nella rosa delle offerte luce a prezzo indicizzato più convenienti di maggio 2023 c’è anche quella proposta da Octopus Energy. Ecco le caratteristiche:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,016 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile pari a 6,50 euro a copertura dei costi di commercializzazione (78 euro all’anno);

a copertura dei costi di commercializzazione (78 euro all’anno); bonus di ingresso di 30 euro in bolletta su tutte le offerte della gamma Octopus Energy;

in bolletta su tutte le offerte della gamma Octopus Energy; tariffazione monoraria : si paga l’energia lo stesso prezzo nell’arco delle 24 ore;

: si paga l’energia lo stesso prezzo nell’arco delle 24 ore; iniziativa #Octofriends: sconto di 20 euro in fattura portando un amico o un conoscente in Octopus Energy. Il nuovo cliente riceverà invece un bonus di 30 euro;

in fattura portando un amico o un conoscente in Octopus Energy. Il nuovo cliente riceverà invece un bonus di 30 euro; fornitura 100% proveniente da fonti rinnovabili;

spesa stimata per la “famiglia tipo”: 68,07 euro al mese.

Maggiori informazioni sono disponibili cliccando sul pulsante verde qui sotto:

Energia alla Fonte di wekiwi

La web company wekiwi propone un’offerta luce in esclusiva con SOStariffe.it. Di seguito i tratti distintivi:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 7,5 euro al mese di contributo fisso mensile per spese di commercializzazione (90 euro all’anno);

al mese di contributo fisso mensile per spese di commercializzazione (90 euro all’anno); tariffa monoraria : il costo dell’energia è slegato dall’orario di utilizzo;

: il costo dell’energia è slegato dall’orario di utilizzo; sconto pari a 30 euro riservato ai clienti che scelgano sia la fornitura luce sia quella gas e attivino la promozione online inserendo il codice “SOSW22”;

riservato ai clienti che scelgano sia la fornitura luce sia quella gas e attivino la promozione online inserendo il codice “SOSW22”; energia pulita inclusa nel prezzo;

sconto del 10% sui gadget per la casa, l’elettronica e illuminazione a Led in vendita sulla piattaforma di shopping online di wekiwi;

sui gadget per la casa, l’elettronica e illuminazione a Led in vendita sulla piattaforma di shopping online di wekiwi; spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 69,11 euro.

Per saperne di più, clicca al link di seguito

