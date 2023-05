Con il prezzo del gas all’ingrosso in calo, ecco come massimizzare il risparmio in bolletta scegliendo le offerte metano collegate al PSV e più competitive del Mercato Libero. La classifica a maggio 2023 su SOStariffe.it.

Torna a scendere il prezzo del gas. L’indice TTF, che regola il principale mercato del gas all’ingrosso nel Vecchio Continente, ha toccato un nuovo minimo, scendendo poco sotto i 30 euro al megawattora.

Rispetto a inizio 2023, le quotazioni gas al TTF di Amsterdam sono scese in picchiata: –61,3%. Si tratta di un tonfo che ha fatto e continua a far sentire i suoi effetti anche sul PSV (Punto di Scambio Virtuale), cioè l’indice di riferimento per la vendita del metano all’ingrosso in Italia.

Indice PSV: quanto costa il gas all’ingrosso a Maggio 2023

ANDAMENTO DELL’INDICE PSV NEL TEMPO VALORE DELL’INDICE PSV Dicembre 2022 1,23546 €/Smc Gennaio 2023 0,724740 €/Smc Febbraio 2023 0,602630 €/Smc Marzo 2023 0,493630 €/Smc Aprile 2023 0,475300 €/Smc

L’ultimo valore disponibile dell’indice PSV è pari a 0,475300 €/Smc ed è riferito ai consumi di aprile 2023. Il valore di maggio 2023 sarà reso noto i primi di giugno 2023, quando sarà calcolata la media aritmetica mensile dei prezzi giornalieri del PSV tenuta a maggio.

Come si evince chiaramente dalla tabella qui sopra, però, il prezzo del PSV è in costante calo da dicembre 2022 a oggi. Come trarre, dunque, il massimo vantaggio da questa parabola discendente e risparmiare in bolletta? Attivando le offerte a prezzo indicizzato del Mercato Libero. Si tratta di soluzioni metano che (collegate proprio all’indice PSV) assicurano l’accesso al prezzo all’ingrosso del gas con aggiornamenti su base mensile.

Per trovare le tariffe a prezzo indicizzato più convenienti a maggio 2023 c’è il comparatore di SOStariffe.it per offerte gas. Questo strumento digitale e gratuito aiuta gli utenti a confrontare le promozioni gas messe a punto dai fornitori energetici del Mercato Libero e a scegliere quella più in linea con il proprio stile di consumo e le proprie possibilità di spesa.

Per attivare una nuova offerta basta avere a disposizione i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura e i dati della fornitura (codice PDR per il gas).

Gas: il podio delle offerte indicizzate più convenienti a Maggio 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO DEL GAS COSTO 1 Argos Argos Gas Natura Variabile 0,4903 €/Smc 129,57 €/mese 2 A2A Energia Easy Gas 0,4753 €/Smc 133,53 €/mese 3 Pulsee Gas Relax Index 0,4753 €/Smc 138,69 €/mese

Il comparatore di SOStariffe.it ha “incoronato” le tre offerte metano elencate qui sopra come le più vantaggiose per una “famiglia tipo”, che utilizzi in media 1.400 Smc di gas naturale all’anno.

Chi non avesse il polso del proprio consumo annuale di metano, può consultarlo nell’ultima bolletta ricevuta dall’attuale fornitore (ecco come leggere la bolletta del gas), oppure può stimarlo impostando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, accessibili qui sotto:

Gas Naturale Variabile di Argos

Il gruppo padovano Argos propone la seguente offerta metano:

prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,015 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile per spese di commercializzazione: 6,67 euro (80 euro all’anno in totale);

(80 euro all’anno in totale); App ArgosConnectEnergy per gestire da remoto la propria fornitura grazie alla possibilità di visualizzare contratti, scaricare bollette, effettuare pagamenti e inviare autoletture;

per gestire da remoto la propria fornitura grazie alla possibilità di visualizzare contratti, scaricare bollette, effettuare pagamenti e inviare autoletture; duplice modalità di pagamento delle bollette: tramite addebito bancario o bollettino postale.

La “famiglia tipo” che scegliesse l’offerta di Argos pagherebbe 129,57 euro al mese per la fornitura metano. Cliccando sul pulsante verde di seguito, è possibile ottenere maggiori informazioni e/o procedere con l’attivazione dell’offerta:

Easy Gas di A2A

La soluzione per riscaldare casa proposta da A2A Energia ha le seguenti peculiarità:

prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi extra ;

; 12,50 euro al mese a copertura delle spese di commercializzazione (150 euro all’anno);

a copertura delle spese di commercializzazione (150 euro all’anno); possibilità di sottoscrivere l’offerta sia attraverso canali digitali – sito internet, Whatsapp e numero verde gratuito (800 090 770 o 800 031 688) – sia di persona attraverso la rete degli sportelli A2A sul territorio;

App MyA2A per gestire la propria fornitura ovunque e in qualsiasi momento;

per gestire la propria fornitura ovunque e in qualsiasi momento; energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Sottoscrivendo A2A Easy Gas, la “famiglia tipo” dovrebbe preventivare una spesa mensile di 133,53 euro per le bollette del gas.

È possibile avere una panoramica dell’offerta cliccando direttamente sul pulsante verde qui sotto:

Gas Relax Index di Pulsee

Pulsee mette a punto una promozione metano che scala la vetta della convenienza per le seguenti ragioni:

prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi aggiuntivi ;

; contributo fisso mensile scontato del 20% : da 15 a 12 euro al mese (per una spesa complessiva di 144 euro all’anno)

: da 15 a 12 euro al mese (per una spesa complessiva di 144 euro all’anno) App Pulsee Energy per avere tutti i documenti sulla fornitura sempre a portata di mano;

per avere tutti i documenti sulla fornitura sempre a portata di mano; opzione “Zero Carbon Footprint” attivabile a soli 3 euro in più al mese: in questo modo si potranno azzerare le proprie emissioni inquinanti.

L’offerta gas di Pulsee avrebbe un impatto sul budget della “famiglia tipo” pari a 138,69 euro al mese. Per saperne di più, clicca sul link di seguito: sarai reindirizzato alla pagina dedicata all’offerta sul sito di Pulsee.

