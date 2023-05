Offerte in evidenza Conto Corrente Arancio ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 793,01 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Così come aveva annunciato durante la scorsa stagione estiva, la fintech italiana ha effettuato il closing dell’acquisizione di Rastreator, pioniere e leader nel business della intermediazione e comparazione di prodotti assicurativi in Spagna, a seguito del soddisfacimento delle condizioni sospensive e dell’esercizio da parte dei venditori dell’opzione di vendita relativa a LeLynx .

Un passo che segna un’altra tappa importante nel percorso di crescita del Gruppo MutuiOnline che punta a diventare un operatore multinazionale di eccellenza nella comparazione e intermediazione di prodotti finanziari con un modello di business che vede al centro il consumatore: l’intento è condividere con queste nuove realtà estere le best practice maturate in Italia e costruire nuove sinergie.

La ‘mission’ di Rastreator

Rastreator ha mosso i suoi primi passi nel 2009: la società è nata in Spagna 14 anni fa dall’esperienza di Confused.com, il primo sito web nel Regno Unito che consentiva di confrontare i prezzi delle assicurazioni su un unico portale. E anche in Spagna, proprio grazie a Rastreator, mano a mano il confronto online è diventato per molti tappa obbligata prima dell’acquisto di un prodotto finanziario. Inizialmente il sito è nato solo come comparatore di assicurazioni auto per poi inserire nel suo ricco listino anche altri prodotti assicurativi ma anche tariffe telefoniche, prestiti e mutui, viaggi. Oggi sono più di 45 i prodotti offerti dalle principali aziende operanti sul mercato iberico: i clienti possono confrontare in tutta sicurezza le varie opzioni disponibili ricevendo a ogni passo tutte le informazioni del caso.

Con oltre 14 anni di esperienza alle spalle, Rastreator.com è ormai un punto di riferimento in Spagna per il confronto dei servizi di finanza personale. La sua ‘mission’ è guidare i consumatori e aiutarli nel risparmiare tempo e denaro, permettendo loro di trovare le offerte più adatte alle proprie esigenze attraverso un servizio totalmente trasparente e gratuito.

Rastreator.com conta più di 17 milioni di utenti che possono usare in autonomia gli strumenti di confronto presenti sul sito o contattare i consulenti che sono un valido aiuto durante tutto il processo, dal momento del confronto e della scelta fino all’acquisto del prodotto. Attraverso Rastreator gli utenti possono parlare con un consulente esperto o lasciare il proprio numero di telefono così da essere richiamati. È possibile contattare l’assistenza anche tramite WhatsApp, chattare con un assistente virtuale o inviare un’e-mail.

L’operazione di acquisizione del 100% del capitale di Rastreator.com Ltd e Preminen Price Comparison Holdings Ltd con le rispettive controllate ha visto protagonisti il Gruppo MutuiOnline e Zpg Comparison Services Holdings Uk con la sua controllata Penguin Portals Ltd, ambedue parte del gruppo Rvu. Soddisfatto Tariq Syed, CEO di RVU che si dichiara lieto di aver trovato un nuovo proprietario in Gruppo MutuiOnline, che per strategia e valori ritiene la migliore collocazione di lungo termine per queste due società. Syed si dice anche convinto che il Gruppo MutuiOnline consentirà ai marchi di crescere ancora più forti e continuare a fornire risultati eccezionali per i clienti presenti in Spagna, Francia e Messico.