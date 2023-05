Si avvicina sempre di più la fine del regime di Maggior Tutela per le forniture domestiche di luce e gas. La data da segnare sul calendario è quella del prossimo 10 gennaio 2024 e, a differenza di quanto avvenuto in passato, all'orizzonte non c'è alcuna proroga. Il Governo ha appena varato un decreto c on i criteri per gestire la transizione dalla Tutela al Mercato Libero per tutte le forniture che non hanno ancora effettuato il passaggio. Vediamo i dettagli completi.

La fine della Maggior Tutela per le forniture di luce e gas si avvicina. La data prevista dall’attuale normativa è quella del 10 gennaio 2024, sia per l’energia elettrica che per il gas naturale. In questi mesi, come già ampiamente previsto, le Autorità competenti andranno a definire le modalità che la procedura di stop al mercato tutelato per le utenze domestiche dovrà seguire a partire dal 2024. Un nuovo decreto del ministero per l’Ambiente inizia a tracciare le prime linee guida per la fase di transizione.

Fine della Tutela per luce e gas: in arrivo il Servizio a Tutele Graduali

3 COSE DA SAPERE SULLA FINE DEL MERCATO TUTELATO 1. La fine del regime di Maggior Tutela è programmata per il 10 gennaio 2024 2. Nel corso del 2024 partirà il regime transitorio denominato Servizio a Tutele Graduali 3. In qualsiasi momento sarà possibile passare al Mercato Libero, scegliendo un nuovo fornitore

Come anticipato in precedenza, la fine del regime di Maggior Tutela è fissata per il 10 gennaio 2024. Come già avvenuto per la fine della Tutela per le imprese e i condomini, il passaggio al Mercato Libero sarà graduale. I clienti finali che non sceglieranno un fornitore del Mercato Libero, infatti, registreranno l’attivazione del Servizio a Tutele Graduali (senza interruzioni della fornitura, senza la necessità di cambiare contatore e senza costi legati al passaggio).

Secondo quanto definito dal decreto, il Servizio a Tutele Graduali avrà una durata limitata ad un massimo di tre anni. Si tratta, quindi, di una fase transitoria che darà tempo ai clienti finali di scegliere un nuovo fornitore del Mercato Libero. Il passaggio dalla Tutela al Servizio a Tutele Graduali dovrebbe iniziare ad aprire 2024 con tale servizio transitorio che si concluderà il 1° aprile del 2027. Per i clienti che non effettueranno alcuna scelta, alla fine del servizio transitorio, ci sarà l’assegnazione di ufficio al fornitore di energia del Servizio a Tutele Graduali (che sarà scelto nei prossimi mesi a seguito di aste regionali).

Nel corso delle prossime settimane, in vista della data del prossimo 10 gennaio 2024, arriveranno i provvedimenti che chiariranno tutti i dettagli della partenza del Servizio a Tutele Graduali. In ogni caso, chi è in Tutela oggi può passare in qualsiasi momento al Mercato Libero, anche prima della fine del mercato tutelato. L’eventuale attivazione del servizio transitorio a Tutele Graduali, inoltre, non comporterà alcun vincolo e sarà possibile per gli utenti scegliere un’offerta del Mercato Libero in qualsiasi momento.

La fine della Maggior Tutela, inoltre, comporterà anche lo stop alle comunicazioni di ARERA in merito al prezzo dell’energia per i clienti in Tutela. L’Autorità, attualmente, aggiorna le condizioni ogni 3 mesi per la luce e ogni mese per il gas (con un meccanismo posticipato che prevede la definizione del prezzo del mese corrente nel corso del mese successivo). ARERA, in ogni caso, continuerà ad aggiornare le condizioni tariffarie delle voci della bolletta uguali per tutti i clienti (oneri di sistema, spese di trasporto etc.).

Come passare subito al Mercato Libero e risparmiare con le offerte di maggio 2023

Passare alle migliori offerte luce e gas del Mercato Libero è un’opzione disponibile per tutti, senza costi di alcun tipo. Si tratta di una scelta che consente di accedere al prezzo più basso possibile dell’energia elettrica e del gas naturale, con un notevole risparmio in bolletta nel lungo periodo. Per scoprire le tariffe più vantaggiose è possibile accedere al link qui di sotto andando a consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas.

Basta indicare una stima del proprio consumo annuo (il dato è disponibile in bolletta ma può anche essere calcolato con il tool del comparatore) per accedere ad una panoramica completa delle tariffe più convenienti sul mercato. Con pochi click, quindi, è possibile scegliere l’offerta giusta per risparmiare.

