Prestiti personali tasso zero sono quelli più ricercati dai consumatori perché non prevedono di pagare gli interessi. Tassi che, intanto, sono scesi da inizio 2024 di 26 punti base. Ecco come trovare le offerte convenienti di aprile 2024 su SOStariffe.it .

Prestiti personali a tasso zero: come attivarli ad Aprile 2024

Prestiti personali tasso zero sono una proposta di finanziamento dove il cliente non paga gli interessi. Interessi che, da inizio di quest’anno, hanno cominciato a diminuire: infatti, secondo i dati dell’Osservatorio di Segugio.it, i TAEG medi sono scesi di 26 punti base dal 9,02% del terzo trimestre 2023 e all’8,76% del primo trimestre 2024. Anche restringendo il focus sui migliori tassi disponibili sul mercato si registra una riduzione di 24 punti base:

7,40% nel periodo gennaio-marzo 2024;

7,64% nel periodo ottobre-dicembre 2023.

Per i consumatori che inseguono il risparmio, un radar della convenienza è il comparatore per prestiti di SOStariffe.it, che confronta le migliori offerte tra i partner ad aprile 2024. Per una panoramica delle proposte da non perdere, clicca sul pulsante verde qui sotto:

Prestiti personali tasso zero: l’andamento del mercato ad aprile 2024

Secondo l’Osservatorio finanziamenti di Segugio.it, il trend del mercato dei prestiti personali vede un ritocco verso il basso dei tassi di interesse.

Dal picco registrato nel quarto trimestre 2023 (9,02%), i TAEG medi dei prestiti erogati sono al 8,76% del primo trimestre 2024, mentre il miglior TAEG si è abbassato al 7,40% rispetto al picco del 7,64% fatto segnare alla fine dello scorso anno.

Analizzando i prestiti erogati per finalità risulta che la liquidità è la principale voce con il 25,3%, seguita da consolidamento debiti (21,6%) e acquisto di un’auto usata (17,1%). Mentre, per quanto riguarda, le finalità degli importi medi erogati, il podio è così composto:

18.400 euro per consolidamento debiti;

14.800 euro per acquisto auto nuova o a Km zero;

14.000 euro per ristrutturazione casa.

Prestiti personali online: ecco quali sono le offerte convenienti di aprile 2024

SOCIETÀ FINANZIARIA DETTAGLI DEL PRESTITO RATA MENSILE E TASSI 1 Credits Prestito personale per liquidità di 10.000 €

Durata 5 anni Rata 198,09 €/mese

TAEG 7,80%

TAN 6,60% 2 Credem Banca Prestito personale per liquidità di 10.000 €

Durata 5 anni Rata 199,43 €/mese

TAEG 7,90%

TAN 7,30% 3 Younited Prestito personale per liquidità di 10.000 €

Durata 5 anni Rata 200,07 €/mese

TAEG 7,69%

TAN 6,08%

Se sei alla ricerca di un prestito personale, quelle illustrate nella tabella qui sopra sono le tre migliori offerte selezionate fra i partner dal comparatore di SOStariffe.it per:

un prestito personale di 10.000 euro per liquidità;

per liquidità; un rimborso rateale della durata di 5 anni a tasso fisso.

La simulazione è stata fatta il 22 aprile 2024. Il richiedente del prestito ha 40 anni, vive a Milano, è un dipendente privato con un contratto di lavoro a tempo indeterminato in un’azienda con meno di 30 addetti e un reddito mensile netto di 2.100 euro per 13 mensilità. Ecco i dettagli delle offerte più convenienti trovate dal tool digitale e gratuito tra i partner di SOStariffe.it:

Credits , rata mensile di 198,09 euro, TAEG 7,80% e TAN 6,60%, importo dovuto 12.029 euro, gestione online;

, rata mensile di 198,09 euro, TAEG 7,80% e TAN 6,60%, importo dovuto 12.029 euro, gestione online; Credem Banca , rata mensile di 199,43 euro, TAEG 7,90% e TAN 7,30%, importo dovuto 12.056 euro, gestione online in 3 giorni;

, rata mensile di 199,43 euro, TAEG 7,90% e TAN 7,30%, importo dovuto 12.056 euro, gestione online in 3 giorni; Younited Credit, rata mensile di 200,07 euro, TAEG 7,69% e TAN 6,08%, importo dovuto 12.004 euro, attivazione online in 2 giorni.

Prestiti personali online: come trovare un’offerta vantaggiosa ad aprile 2024

Se sei alla ricerca di prestiti personali tasso zero, oppure se cerchi una soluzione conveniente, il comparatore di SOStariffe.it (digitale e gratuito) mette a confronto le offerte tra i partner. Questo tool ti consente di avere a disposizione un preventivo personalizzato del finanziamento più adatto alle tue esigenze e che ti faccia risparmiare sulla rata mensile.

La procedura per trovare il prestito personale più vantaggioso è semplice e veloce. Sono sufficienti pochi click. Occorre:

inserire finalità del prestito, importo e durata del piano di rimborso;

compilare il modulo online con alcuni dati;

confrontare le offerte più convenienti;

richiedere online il preventivo senza alcun impegno.

Il comparatore di SOStariffe.it ti permette di richiedere un preventivo per un prestito personale per liquidità, copertura delle spese mediche, viaggi e vacanze, ristrutturazione casa, acquisto di arredi, elettrodomestici, dispositivi informatici e pc, auto nuova o usata, motocicletta nuova o usata, imbarcazione nuova o usata. E ancora: matrimonio e cerimonie, hobby e tempo libero, corsi di formazione, estetica e benessere. Infine, nella scelta di un’offerta puoi farti aiutare anche dall’assistenza telefonica (gratuita e senza impegno), chiamando il numero verde 800 97 97 90.

