Scopri come attivare l'offerta Kena 5,99 con minuti illimitati e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps in download. Avete inclusi anche altri 50 GB con autoricarica

Kena Mobile è un operatore di telefonia mobile che punta molto su trasparenza, assenza di vincoli e prezzi bassi. L’offerta Kena 5,99 è la più economica nel listino dell’operatore low cost ma non è disponibile per tutti. Solo i clienti di alcuni gestori che passano a Kena possono attivarla. A ottobre comunque ci sono numerosi vantaggi come attivazione gratuita e Giga aggiuntivi a costo zero.

Kena 5,99: tutte le offerte per i clienti di Iliad o alcuni MVNO selezionati di ottobre 2023

Le offerte per i clienti di Iliad o alcuni MVNO selezionati Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Kena 5,99 100GB Promo Top minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps 5,99 €/mese Kena 6,99 130GB STAR Promo Plus minuti illimitati e 200 SMS + 130 GB in 4G fino a 60 Mbps primo mese gratis, poi 6,99 €/mese Kena 7,99 150GB STAR Promo Plus minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps primo mese gratis, poi 7,99 €/mese Kena 9,99 230GB Promo minuti illimitati e 200 SMS + 230 GB in 4G fino a 60 Mbps 9,99 €/mese

L’offerta Kena 5,99 è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, CoopVoce, PosteMobile, Tiscali, LycaMobile, 1 Mobile e altri. Il trasferimento del contatto è gratuito e verrà completato entro un massimo di 3 giorni. Se attivate il sistema di autoricarica entro il 24/1/24 avrete inclusi 50 GB in più al mese. Kena comunque ha riservato anche altre offerte ai clienti degli operatori sopracitati che includono anche 100 GB in più per 6 mesi. A ottobre potete quindi scegliere tra:

Kena 5,99 100GB Promo Top

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB per navigare in 4G

per navigare in 4G 50 GB in più al mese con autoricarica

con autoricarica 7 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta costa 5,99 euro al mese.

Kena 6,99 130GB Promo Plus

minuti illimitati e 200 SMS

130 GB per navigare in 4G

per navigare in 4G 100 GB per 6 mesi

50 GB in più al mese con autoricarica

con autoricarica 7 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese è gratis, poi l’offerta si rinnova a 6,99 euro al mese.

Kena 7,99 150GB Promo Plus

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB per navigare in 4G

per navigare in 4G 100 GB per 6 mesi

50 GB in più al mese con autoricarica

con autoricarica 8 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese è gratis, poi l’offerta si rinnova a 7,99 euro al mese.

Kena 9,99 230GB Promo

minuti illimitati e 200 SMS

230 GB per navigare in 4G

per navigare in 4G 100 GB per 6 mesi

50 GB in più al mese con autoricarica

con autoricarica 9,5 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta costa 9,99 euro al mese.

Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite per tutte le offerte. Con Kena potete navigare fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload sulla rete di TIM con una copertura vicina al 99% del territorio italiano. L’operatore poi integra la tecnologia VoLTE che permette di chiamare con un audio di altissima qualità anche mentre si naviga su Internet o si utilizzano le app contemporaneamente.

Kena quando si esaurisce il traffico dati o gli SMS inclusi nelle sue offerte attiva automaticamente il Piano Base Kena con una tariffazione di 35 cent al minuto per le chiamate, SMS a 25 cent e navigazione a 50 cent con scatti anticipati di 50 MB.

Potete gestire la vostra offerta scaricando gratuitamente l’app Kena per iOS e Android. Da qui potrete quindi verificare il credito residuo e i consumi, acquistare una ricarica online nel taglio e con la modalità di pagamento che si preferisce, modificare le deviazioni di chiamata, ascoltare i messaggi in segreteria e molto altro ancora.

Nel caso in cui invece abbiate bisogno di assistenza potete contattare gratuitamente il Servizio Clienti al 181 dal vostro numero di Kena. Il servizio è disponibile dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 22:00. In alternativa potete gestire la linea mobile dal Servizio “Fai da Te” al 40181, disponibile invece 7 giorni su 7, h24.

Le offerte di Kena per i clienti di TIM, Vodafone e WindTre di ottobre 2023

Le offerte per i clienti di tutti gli operatori Minuti e SMS Costo mensile Kena 11,99 100GB Promo minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps 11,99 €/mese Kena 12,99 150GB Promo minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps 12,99 €/mese

Kena Mobile dispone anche di offerte aperte ai clienti di qualsiasi operatore. La richiesta di portabilità del numero è comunque obbligatoria:

Kena 11,99 100GB Promo

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB per navigare in 4G

per navigare in 4G 100 GB per 6 mesi

50 GB in più al mese con autoricarica

con autoricarica 11 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta costa 11,99 euro al mese.

Kena 12,99 150GB Promo

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB per navigare in 4G

per navigare in 4G 100 GB per 6 mesi

50 GB in più al mese con autoricarica

con autoricarica 12 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta costa 12,99 euro al mese.

Anche in questo caso se si attiva il sistema di autoricarica si hanno 50 GB in più al mese, oltre a 100 GB in più per 6 mesi. Attivazione, SIM e spedizione sono sempre gratuite.

Kena 9,99: tutte opzioni aggiuntive di ottobre 2023

Opzioni disponibili Servizi inclusi Costo mensile SOS 48 Ore – 1GB 1 GB per 48 ore 0,99 €/mese SOS Week – 10GB 10 GB per 7 giorni 2,99 €/mese SOS 15 giorni – 30GB 30 GB per 15 giorni 3,99 €/mese SOS Mese – 50GB 50 GB per 30 giorni 4,99 €/mese Opzione Kena Full 1000 minuti, 100 SMS e 70 GB 6 €/mese Opzione 100 minuti 100 minuti 1 €/mese Opzione 100 SMS 100 SMS 2 €/mese Kena TIMVISION TIMVISION con film, serie TV e produzioni originali

DAZN con tutta la Serie A, Serie B, Europa League e Conference League e altri sport

Infinity+ con 104 partite di Champions League 3o,99 €/mese

Se non siete pienamente soddisfatti della vostra offerta Kena 5,99 potete sempre arricchirla con alcune opzioni aggiuntive:

SOS 48 Ore – 1GB per avere 1 GB per 48 ore da usare quando si esaurisce il traffico dati incluso a 99 cent al mese . Non c’è rinnovo automatico

per avere da usare quando si esaurisce il traffico dati incluso a . Non c’è rinnovo automatico SOS Week – 10GB per avere 10 GB per 7 giorni da usare quando si esaurisce il traffico dati incluso a 2,99 euro al mese . Non c’è rinnovo automatico

per avere da usare quando si esaurisce il traffico dati incluso a . Non c’è rinnovo automatico SOS 15 giorni – 30GB per avere 30 GB per 15 giorni da usare quando si esaurisce il traffico dati incluso a 3,99 euro al mese . Non c’è rinnovo automatico

per avere da usare quando si esaurisce il traffico dati incluso a . Non c’è rinnovo automatico SOS Mese – 50GB per avere 50 GB per 30 giorni da usare quando si esaurisce il traffico dati incluso a 4,99 euro al mese . Non c’è rinnovo automatico

per avere da usare quando si esaurisce il traffico dati incluso a . Non c’è rinnovo automatico Opzione Kena Full per avere 1000 minuti, 100 SMS e 70 GB al mese a 6 euro al mese con rinnovo automatico

per avere a con rinnovo automatico Opzione 100 minuti per avere 100 minuti a 1 euro al mese con rinnovo automatico

per avere a con rinnovo automatico Opzione 100 SMS per avere 100 SMS a 2 euro al mese con rinnovo automatico

A tutte le tariffe di Kena potete anche abbinare l’offerta di intrattenimento televisivo di Kena TIMVISION. La promozione è riservata però a chi acquista una SIM con un nuovo numero e include:

TIMVISION con film, serie TV e produzioni originali oltre a il meglio della programmazione di Mediaset dell’ultima settimana e Discovery+

con film, serie TV e produzioni originali oltre a il meglio della programmazione di Mediaset dell’ultima settimana e Discovery+ DAZN con tutta la Serie A fino al 2024, Serie B, Europa League e i migliori incontri della Conference League oltre ad altri sport anche sui canali Eurosport HD 1 ed Eurosport HD 2

con tutta la Serie A fino al 2024, Serie B, Europa League e i migliori incontri della Conference League oltre ad altri sport anche sui canali Eurosport HD 1 ed Eurosport HD 2 Infinity+ con 104 partite di Champions League e altri contenuti in 4K

L’offerta costa 30,99 euro al mese e non è previsto un costo di attivazione.

Come attivare online le offerte Kena Mobile

Potete attivare online l’offerta Kena 5,99 collegandovi al sito dell’operatore low cost. Da qui basta selezionare la propria tariffa cliccando su “Acquista”. Per la registrazione vi serviranno vi serviranno un documento d’identità valido e il codice fiscale. Si può pagare con carta di credito (Visa, Mastercard, American Express, Maestro, Postepay) o PayPal.

La SIM viene spedita via posta o tramite corriere entro pochi giorni lavorativi. Nel primo caso viene imbucata direttamente nella cassetta delle lettere mentre nel secondo si deve fissare un appuntamento con il corriere ma si può pagare anche con contrassegno. Per il ritiro dovrete quindi essere presenti personalmente alla consegna e mostrare un documento d’identità, oltre a fornire al corriere una sua copia fronte/retro. In alternativa si può ritirare la SIM presso una delle edicole convenzionate con Mooney e pagare anche in contanti. Per riceverla dovrete mostrare un documento d’identità, codice fiscale e il QR Code presente nell’email inviata dall’operatore.

Per attivare l’offerta dovrete poi effettuare il Kena Check-In. Si tratta di una video chiamata con un operatore per la verifica dei propri dati anagrafici e la firma elettronica delle condizioni contrattuali già accettate in fase di acquisto. Se avete richiesto la portabilità andrà caricata online la foto della SIM del proprio operatore di provenienza. Potete accedere al Kena Check In cliccando sull’apposito tasto nella pagina dedicata sul sito o dal link presente nell’email di spedizione. Il servizio è disponibile dal lunedì a venerdì ore 9:00-18:00 e sabato ore 9:00-14:00. Non serve prenotazione e si può scegliere l’orario che si preferisce. Per la video identificazione serviranno meno di 10 minuti.