Buy now pay later , acquista ora e paga dopo, è la nuova tendenza dei pagamenti rateali con carta di credito o di debito. È lungo questa strada che va la nuova partnership siglata tra Visa e Scalapay . La novità su come pagare a rate le proprie spese su SOStariffe.it , insieme alle migliori offerte per carte di credito di ottobre 2023 .

Buy now, pay later: debutto italiano per l’accordo fra Visa e Scalapay

Visa, tra i leader globali nei pagamenti digitali, e Scalapay, piattaforma leader nel buy now pay later (BNPL), hanno raggiunto un accordo per innovare il panorama dei pagamenti rateali in Italia, Francia e Spagna. La collaborazione combina le competenze e la capacità di innovazione di entrambe le società per offrire ai consumatori soluzioni di pagamento flessibili e di semplice utilizzo.

Prima di analizzare che cosa preveda l'accordo firmato tra le due società e per conoscere quali siano i vantaggi del buy now, pay later

Buy now pay later: accordo Visa-Scalapay per pagamenti intelligenti

La partnership tra Visa e Scalapay rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno di Visa a valorizzare e far crescere l’ecosistema fintech e nella strategia di consolidamento di Scalapay in Europa. Grazie alla scala globale dell’infrastruttura di VisaNet, Scalapay consentirà a una base più ampia di esercenti e consumatori di accedere ai pagamenti rateali intelligenti a breve termine.

La collaborazione tra Visa e Scalapay si concretizza in un momento di crescente rilevanza del buy now pay later in Italia. Secondo l’Osservatorio annuale Visa con focus su micro e piccoli esercenti, la conoscenza dell’acquista ora e paga dopo in Italia è elevata:

il 25% degli esercenti lo offre già alla propria clientela;

il 32% è interessato a proporlo;

il 54% a utilizzarlo per gli acquisti aziendali.

Tra i maggiori benefici del buy now pay later per gli esercenti italiani, Scalapay ha individuato:

un aumento del 48% del valore medio degli ordini;

un incremento dell’11% del tasso di conversione;

un rialzo del 64% del tasso di ripetizione degli acquisti;

una crescita del numero di clienti del 55%.

Lato consumatori, l’Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano, di cui Visa e Scalapay sono partner, nel 2022 ha rilevato che in Italia:

le transazioni BNPL hanno raggiunto i 2,3 miliardi di euro;

i pagamenti BNPL sono cresciuti del +253% rispetto al 2021;

l’86% di queste transazioni sono effettuate online.

Per Stefano M. Stoppani, country manager Visa Italia, ”questo accordo testimonia il nostro impegno nell’innovazione degli ecosistemi di pagamento e delle fintech nei mercati in cui operiamo. Uniremo le nostre forze anche sul fronte dell’educazione e della sensibilizzazione dei consumatori per promuovere un accesso responsabile alle soluzioni BNPL”. Secondo Simone Mancini, ceo di Scalapay, “questa partnership è un significativo passo avanti per consentire ai consumatori di assumere il controllo delle proprie finanze ed effettuare acquisti nella maniera che più si addice al loro stile di vita”.

