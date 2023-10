Offerte fibra 2,5 GB sempre più convenienti. Una velocità che permette di navigare al meglio. Con il comparatore per Internet casa di SOStariffe.it , è possibile confrontare le soluzioni migliori di ottobre 2023 per avere una connessione al top delle performance.

È in aumento il numero delle offerte fibra 2,5 GB da parte delle telco. Si tratta di una velocità di connessione data dalla somma delle velocità dei singoli device connessi alle porte Ethernet e Wi-Fi allo stesso momento. Una velocità ideale per lo smart working, per i giochi online, per lo streaming. Prestazioni di navigazione in download sempre più richieste dagli utenti.

C’è da ricordare che per poter attivare le offerte fibra 2,5 GB occorre avere una copertura FTTH con architettura GPON (Gigabit Passive Optical Network). Ecco perché, prima di procedere con l’attivazione di un nuovo contratto, è consigliato procedere con una verifica della copertura di rete nella zona dove si abita.

Offerte fibra 2,5 GB: le offerte più vantaggiose di Ottobre 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Internet Unlimited Vodafone velocità di 2,5 Gbps in download

chiamate illimitate con attivazione online dell’offerta

costo di 22,90€/mese per già clienti, altrimenti 24,90€/mese 2 Fastweb Casa Light velocità di 2,5 Gbps in download

chiamate a consumo 0.15€/minuto

costo di 22,95€/mese attivando una SIM Fastweb, altrimenti, 27,95€/mese 3 TIM WiFi Power Smart velocità di 2,5 Gbps in download

chiamate a consumo 0.19€/minuto, con attivazione online chiamate illimitate per 24 mesi

costo di 24,90€/mese per già clienti TIM, altrimenti 30,90€/mese

Qui di seguito analizziamo quali siano le alternative più convenienti per avere Internet casa con la fibra ottica a una velocità di 2,5 GB.

Internet Unlimited Vodafone

Per i già clienti mobile, l’offerta di Internet Unlimited di Vodafone ha un prezzo fisso di 22,90 euro al mese. Queste le caratteristiche dell’offerta:

navigazione illimitata in Internet;

velocità di 2,5 Gbps in download su rete FTTH ;

; chiamate illimitate previa sottoscrizione online dell’offerta;

modem gratuito con Wi-Fi Optimizer;

attivazione gratuita (anziché 39,90 euro) ;

; 3 mesi di serie e film di Apple TV gratuiti.

Per i non clienti Vodafone, il costo di quest’offerta è di 24,90 euro (in promozione rispetto al prezzo di listino pari a 27,90 euro), più un costo di attivazione iniziale di 39,90 euro, inserito nella prima fattura. Solo se si attiva l’offerta online si hanno chiamate illimitate verso mobili e fissi nazionali.

Fastweb Casa Light

La soluzione Fastweb Casa Light di Fastweb permette di avere la fibra ultraveloce al costo di 27,95 euro al mese, ma con l’abbinamento a una SIM Fastweb il prezzo scende a 22,95 euro al mese. Previsto anche un periodo di prova di 30 giorni, al termine dei quali è possibile richiedere la disattivazione. In tal caso, saranno rimborsati tutti i costi sostenuti nel primo mese.

Quest’offerta di caratterizza per:

velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps su rete FTTH ;

; chiamate a consumo al costo di 0,15 euro al minuto;

modem FASTGate gratuito;

accesso ai corsi della Fastweb Digital Academy senza costi aggiuntivi.

Attivando l’Opzione Plus (3 euro al mese in più) si hanno due vantaggi:

l’assistenza Plus, per un’assistenza diretta e veloce;

i benefit di FastwebUP Plus scegliendo ogni mese tra 1 codice film CHILI per noleggiare il film preferito, 2 biglietti al prezzo di uno nei cinema UCI, 1 mese di abbonamento a Corriere.it, 1 mese di abbonamento a Fitprime Smart, la palestra online per allenarsi anche dal salotto di casa.

Se, invece, insieme alla fibra si decidesse di attivare una SIM Fastweb per avere il top delle performance di navigazione al costo di 22,95 euro al mese, gli utenti possono scegliere tra:

Fastweb Mobile (attivabile solo online) al costo di 7,95 euro al mese e contributo SIM di 10 euro, avendo chiamate illimitate e 150 GB anche in 5G;

(attivabile solo online) al costo di 7,95 euro al mese e contributo SIM di 10 euro, avendo chiamate illimitate e 150 GB anche in 5G; Fastweb Mobile Full al prezzo di 9,95 euro al mese (più 10 euro per la SIM), con 200 GB al mese anche in 5G e chiamate illimitate;

al prezzo di 9,95 euro al mese (più 10 euro per la SIM), con 200 GB al mese anche in 5G e chiamate illimitate; Fastweb Mobile Maxi, con 300 GB al mese anche in 5G e l’assicurazione Pet di Quixa, più chiamate illimitate. Questo pacchetto ha un costo di 11,95 euro al mese, più un contributo SIM di 10 euro.

TIM WiFi Power Smart

Per i già clienti Tim Mobile, è vantaggiosa l’offerta di TIM WiFi Power Smart di TIM, in quanto, con attivazione online, ha un costo di 24,90 euro al mese, fornendo una velocità di 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload.

Le chiamate sono a consumo al costo di 0,19 euro/minuto a meno che non sia attivata l’opzione Voce a 5 euro al mese. Con attivazione dell’offerta online le chiamate sono illimitate per 24 mesi. Al termine dei 24 mesi l’opzione Voce avrà un costo di 5€/mese.

Il Modem TIM HUB+ Executive garantisce il top della performance con WiFi 6 e tecnologia EasyMesh si ha una connessione stabile e veloce. Il costo di 10 euro al mese, ma per 24 mesi è già incluso nel prezzo dell’offerta.

Previsto un bonus 6 euro per i clienti TIM Mobile e l’attivazione è gratuita (anziché 39,90 euro) fino al 15 ottobre 2023.

Quest’offerta per i non clienti mobile ha un costo di 30,90 euro al mese (sottoscrivendola online) e zero costi di attivazione fino al 15 ottobre 2023.

