DAZN rinnova ulteriormente la sua gamma di offerte con il lancio degli eventi pay per view . Gli utenti del servizio di streaming, infatti, avranno la possibilità di accedere a eventi aggiuntivi, rispetto ai contenuti inclusi nel catalogo, con un pagamento una tantum. Vediamo come funzionano i nuovi eventi pay per view di DAZN.

Su DAZN arrivano gli eventi in pay per view. Per gli utenti del servizio, quindi, ci sarà la possibilità di acquistare un evento non incluso nel catalogo della piattaforma. Si tratta di un meccanismo già introdotto da DAZN in altri mercati (il servizio è disponibile su scala globale e non solo in Italia ma con contenuti che cambiano da Paese a Paese).

Per accedere ai contenuti pay per view su DAZN, però, sarà necessario avere un abbonamento attivo a DAZN. Ricordiamo che il servizio ha tre diversi abbonamenti (Start, Standard e Plus) con costi da 9,99 euro al mese. Da qualche settimana, inoltre, è possibile attivare anche l’abbonamento annuale che garantisce un risparmio netto sulla spesa.

I dettagli completi sulle offerte DAZN disponibili oggi sono accessibili tramite il link qui di sotto.

Gli eventi pay per view arrivano su DAZN

3 COSE DA SAPERE SUGLI EVENTI PAY PER VIEW DI DAZN 1. Per accedere agli eventi è previsto un pagamento una tantum 2. Questi eventi sono disponibili solo per i già clienti DAZN 3. Dopo l’acquisto, sarà possibile visualizzare l’evento tramite qualsiasi app di DAZN

Si arricchisce il servizio proposto da DAZN: la piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport introduce, infatti, gli eventi in pay per view. Per gli utenti sarà, quindi, possibile accedere a eventi speciali non inclusi nell’abbonamento con un pagamento una tantum.

Il primo evento pay per view disponibile su DAZN Italia sarà l’incontro di boxe tra Ksi e Tommy Fury che costerà 9,99 euro. Inizialmente, il focus degli eventi a pagamento saranno gli sport di combattimento e, in particolare, la boxe che da tempo trova ampio spazio su DAZN. In futuro, però, il catalogo potrebbe arricchirsi con tanti nuovi contenuti.

Per accedere agli eventi pay per view, oltre alla spesa per l’acquisto dell’evento, è necessario avere un abbonamento a DAZN. Questi eventi, infatti, saranno disponibili esclusivamente per i già clienti DAZN. Chi non è cliente, invece, potrà acquistare l’evento e attivare l’abbonamento in un’unica soluzione.

L’accesso agli eventi in pay per view potrà avvenire da tutti i canali d’accesso a DAZN e, quindi, via dispositivi mobili, su PC, su Smart TV e tramite tutti gli altri dispositivi su cui sono disponibili le app della piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport.

Quanto costa DAZN? Tutti gli abbonamenti disponibili a ottobre 2023

Per accedere a DAZN ci sono tre diverse opzioni di abbonamento:

mensile senza vincoli

mensile con vincolo annuale

annuale con pagamento in un’unica soluzione (e possibilità di pagare in 3 rate con PayPal)

Ci sono tre opzioni anche per quanto riguarda i piani di abbonamento:

Start (senza calcio)

(senza calcio) Standard

Plus (con possibilità di doppia visione contemporanea)

In più, gli utenti Standard e Plus possono accedere a Zona DAZN, con un costo di 7,5 euro al mese. Il canale è disponibile sia su Sky che su Tivùsat.

Vediamo i costi completi degli abbonamenti a DAZN:

DAZN Start

mensile senza vincoli: 13,99 euro al mese

mensile con vincolo annuale: 9,99 euro al mese

abbonamento annuale con rata unica: 88,99 euro per un anno (pari a 7,42 euro al mese)

DAZN Standard

mensile senza vincoli: 40,99 euro al mese

mensile con vincolo annuale: 30,99 euro al mese

annuale con rata unica: 299 euro per un anno (pari a 24,91 euro al mese)

DAZN Plus

mensile senza vincoli: 55,99 euro al mese

mensile con vincolo annuale: 45,99 euro al mese

annuale con rata unica: 449 euro per un anno (pari a 37,41 euro al mese)

